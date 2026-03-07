De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië leverde voor McLaren niet het gewenste resultaat op. Met een vijfde plaats voor Oscar Piastri en een zesde plek voor Lando Norris bleef het team uit Woking achter de verwachtingen. Toch ging het na afloop vooral over iets anders: de nieuwe generatie Formule 1-auto’s voor 2026.

Norris spaarde de regels niet en haalde hard uit naar het rijgedrag van de bolides. Volgens de Brit draait alles nu om energiemanagement, zelfs tijdens een kwalificatieronde, en dat zorgt volgens hem voor een compleet andere – en minder plezierige – rijervaring.

Norris ziet bizarre taferelen door nieuwe motorregels

Norris erkende dat Mercedes het uitstekend heeft gedaan met de eerste startrij, maar benadrukte dat de zesde plaats voor McLaren eigenlijk nog meevalt. “Als ik eerlijk ben, ben ik best tevreden met P6. Het had ook een stuk slechter kunnen zijn”, stelde hij.

De regerend wereldkampioen legde vervolgens uit waar volgens hem het grootste probleem zit. “Je kan niet meer gewoon instappen en meteen rijden zoals je gewend was. Deze auto voelt vreemd aan. Je moet continu liften om sneller te zijn en versnellingen gebruiken die eigenlijk niet logisch voelen. Je zit constant na te denken over energie in plaats van over racen.”

‘Je kijkt meer naar je stuur dan naar de baan’

Door de nieuwe krachtbron speelt de elektromotor een veel grotere rol dan voorheen. Daardoor komt het regelmatig voor dat het vermogen op rechte stukken plots wegvalt, simpelweg omdat de batterij leeg is. “Je ziet auto’s nu al ver voor de remzone liften om energie terug te winnen. Dat voelt totaal onnatuurlijk”, aldus Norris.

De Brit gaf ook toe dat het voor coureurs frustrerend is. “Je kijkt tegenwoordig bijna meer naar je stuur dan naar de baan. Ik moet elke paar seconden checken wat er met de energie gebeurt. Als je dat niet doet, vlieg je zo van de baan. Max heeft dus wel een punt: soms voelt het alsof we meer managers zijn dan coureurs”, verwees hij naar Max Verstappen.

‘Van beste naar slechtste auto’s’

Norris spaarde de nieuwe regels uiteindelijk niet. Volgens hem zijn de auto’s van 2026 een flinke stap terug. “We zijn van waarschijnlijk de beste en fijnste auto’s ooit in de Formule 1 naar misschien wel de slechtste gegaan. Dat is gewoon hoe het voelt.”

Toch beseft de McLaren-coureur dat klagen weinig zin heeft. “Je moet ermee leven en het maximale eruit halen. Mercedes lijkt het voorlopig beter te begrijpen, wat logisch is met hun eigen motor. Wij komen er ook wel, maar dat kost gewoon tijd.”