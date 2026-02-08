user icon
icon

Audi geschrokken na shakedown in Barcelona: "Bortoleto kon amper rijden"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Audi geschrokken na shakedown in Barcelona: "Bortoleto kon amper rijden"

Audi heeft tijdens de testweek in Barcelona voor het eerst meters gemaakt met de R26, de auto voor het Formule 1-seizoen 2026. Head of Audi F1 Project Mattia Binotto keek mee bij de runs van Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg en kwam tot een eerlijke conclusie: de eerste kennismaking met de nieuwe bolide verliep allesbehalve vlekkeloos.

Het Duitse merk, dat Sauber volledig heeft overgenomen en met een eigen krachtbron aan de start verschijnt, kende een moeizame vuurdoop. In drie testdagen kwam Audi tot 240 ronden op het Circuit de Barcelona-Catalunya, aanzienlijk minder dan bijvoorbeeld Mercedes, dat ruim vijfhonderd ronden wist af te werken.

Meer over Audi Audi presenteert nieuwe coureur voor F1 Academy

Audi presenteert nieuwe coureur voor F1 Academy

5 feb
 Hülkenberg worstelt met nieuwe regels: "Een compleet blanco vel papier"

Hülkenberg worstelt met nieuwe regels: "Een compleet blanco vel papier"

1 feb

Problemen stapelen zich op bij Audi

Met name in de openingsfase van de testweek liep Audi tegen de nodige kinderziektes aan. Op maandag ging debutant Gabriel Bortoleto voor het eerst de baan op, maar al snel moest de R26 langs de kant worden gezet na technische problemen. Toch bleef de stemming bij de Braziliaan opvallend positief, zo liet Binotto weten.

Volgens de Italiaan was Bortoleto vooral gretig om ervaring op te doen, ondanks de beperkte rijtijd. “Ik denk dat Gabi tevreden is. Op de eerste dag kon hij nauwelijks rijden en heeft hij maar weinig kilometers gemaakt. Hij stond vooral te popelen om het circuit op te gaan en gevoel te krijgen bij de auto, het management, de krachtbron en het rijgedrag”, aldus Binotto.

Lange to-dolijst richting Bahrein

Dat Audi als nieuw fabrieksteam met een eigen motor tegen obstakels aanloopt, verbaast Binotto niet. De voormalig Ferrari-teambaas benadrukt dat het begrijpen van zowel de auto als de krachtbron enorm veel werk vergt. Daarbij zijn er al flink wat problemen aan het licht gekomen, waardoor de lijst met aandachtspunten snel groeit.

“Het is veel werk voor het hele team, veel werk voor de coureurs en ook voor de ingenieurs in de fabriek. Het oplossen van alle problemen, het ontwerp, de operatie: alles wat we tot nu toe hebben gezien. Geen enkel detail mag over het hoofd worden gezien en alles moet worden aangepakt”, klinkt het.

Die lijst is volgens Binotto ongekend lang, maar dat schrikt hem niet af. “We hebben een hele lange lijst, echt een extreem lange lijst. Zoiets heb ik nog niet eerder meegemaakt. Tegelijkertijd is het ook mooi om te zien hoe toegewijd het team is om stappen te zetten en in betere vorm aan de test in Bahrein te verschijnen”, besluit de Audi-baas.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Mattia Binotto Gabriel Bortoleto Audi

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Mattia Binotto -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 3 nov 1969 (56)
  • Geb. plaats , Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Audi
Bekijk volledig profiel
show sidebar