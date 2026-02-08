Audi heeft tijdens de testweek in Barcelona voor het eerst meters gemaakt met de R26, de auto voor het Formule 1-seizoen 2026. Head of Audi F1 Project Mattia Binotto keek mee bij de runs van Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg en kwam tot een eerlijke conclusie: de eerste kennismaking met de nieuwe bolide verliep allesbehalve vlekkeloos.

Het Duitse merk, dat Sauber volledig heeft overgenomen en met een eigen krachtbron aan de start verschijnt, kende een moeizame vuurdoop. In drie testdagen kwam Audi tot 240 ronden op het Circuit de Barcelona-Catalunya, aanzienlijk minder dan bijvoorbeeld Mercedes, dat ruim vijfhonderd ronden wist af te werken.

Problemen stapelen zich op bij Audi

Met name in de openingsfase van de testweek liep Audi tegen de nodige kinderziektes aan. Op maandag ging debutant Gabriel Bortoleto voor het eerst de baan op, maar al snel moest de R26 langs de kant worden gezet na technische problemen. Toch bleef de stemming bij de Braziliaan opvallend positief, zo liet Binotto weten.

Volgens de Italiaan was Bortoleto vooral gretig om ervaring op te doen, ondanks de beperkte rijtijd. “Ik denk dat Gabi tevreden is. Op de eerste dag kon hij nauwelijks rijden en heeft hij maar weinig kilometers gemaakt. Hij stond vooral te popelen om het circuit op te gaan en gevoel te krijgen bij de auto, het management, de krachtbron en het rijgedrag”, aldus Binotto.

Lange to-dolijst richting Bahrein

Dat Audi als nieuw fabrieksteam met een eigen motor tegen obstakels aanloopt, verbaast Binotto niet. De voormalig Ferrari-teambaas benadrukt dat het begrijpen van zowel de auto als de krachtbron enorm veel werk vergt. Daarbij zijn er al flink wat problemen aan het licht gekomen, waardoor de lijst met aandachtspunten snel groeit.

“Het is veel werk voor het hele team, veel werk voor de coureurs en ook voor de ingenieurs in de fabriek. Het oplossen van alle problemen, het ontwerp, de operatie: alles wat we tot nu toe hebben gezien. Geen enkel detail mag over het hoofd worden gezien en alles moet worden aangepakt”, klinkt het.

Die lijst is volgens Binotto ongekend lang, maar dat schrikt hem niet af. “We hebben een hele lange lijst, echt een extreem lange lijst. Zoiets heb ik nog niet eerder meegemaakt. Tegelijkertijd is het ook mooi om te zien hoe toegewijd het team is om stappen te zetten en in betere vorm aan de test in Bahrein te verschijnen”, besluit de Audi-baas.