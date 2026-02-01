user icon
Hülkenberg worstelt met nieuwe regels: "Een compleet blanco vel papier"

Hülkenberg worstelt met nieuwe regels: "Een compleet blanco vel papier"

Nico Hülkenberg heeft zijn eerste officiële meters voor Audi achter de rug. De Duitser kwam deze week in actie tijdens de shakedown in Barcelona en maakte daar voor het eerst kennis met de volledig nieuwe R26. Hoewel de testdagen niet vlekkeloos verliepen, overheerst bij Hülkenberg een positief gevoel.

Audi markeert een nieuw hoofdstuk in de carrière van de ervaren Formule 1-coureur. Tegelijkertijd zorgen de nieuwe reglementen en de compleet andere auto voor de nodige vraagtekens bij de Duitaer. Volgens Hülkenberg voelt het alsof iedereen opnieuw moet beginnen en dat geldt ook voor hemzelf.

Trage start voor Audi

Nico Hülkenberg laat aan F1 TV weten dat zijn eerste testdag heel wat ups en downs heeft: "Ja, het was een trage start vandaag voor ons, maar daarna kregen we alles onder controle en werd het een zeer productieve middag. Een mooi aantal ronden gereden, een paar dingen ontdekt en getest. Uiteraard de eerste indrukken verzameld, en daar gaan we nu mee verder werken."

Toch heeft hij Audi nog niet afgeschreven: "We staan nog maar aan het begin. Er is natuurlijk ontzettend veel om te ontdekken en te verkennen. Voor mensen buiten de autosport is het denk ik moeilijk te begrijpen hoe verschillend deze machines zijn; het is echt een compleet blanco vel papier", zo stelt Hülkenberg.

Audi is op ontdekkingsreis

"Er valt dus enorm veel te ontdekken en te leren, maar dat is juist het mooie aan nieuwe auto's. Ik vind het geweldig om deel uit te maken van dat proces", laat de Duitser weten. "Het is natuurlijk nog vroeg, maar iedereen is blij. We kunnen eindelijk weer rijden en leren over de auto. Het is nog een lange weg van hier naar Bahrein en uiteraard naar de eerste paar races, maar ik denk dat iedereen heel blij, positief en enthousiast is voor het komende seizoen."

F1 Nieuws Nico Hülkenberg Audi

