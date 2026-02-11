Audi heeft op de wintertest in Bahrein meteen voor gefronste wenkbrauwen gezorgd. Het fabrieksteam pakte uit met een ingrijpend hertekende wagen, waarbij vooral de sidepods nauwelijks nog te vergelijken zijn met de versie die eerder in Barcelona te zien was. Dit is duidelijk meer dan een kleine update.

Het Duits-Zwitserse project staat nog maar aan het begin van zijn F1-avontuur, maar op vlak van ontwikkeling wordt er niet gewacht. In amper enkele weken tijd bouwde Audi twee compleet verschillende wagens: één voor de shakedown in Barcelona en één voor de tests in Bahrein.

Audi pakt uit met radicale B-versie

Wie woensdag in de pitlane van Sakhir stond, keek toch even twee keer. Onder het toeziend oog van projectmanager Mattia Binotto en technisch directeur James Key rolde een fundamenteel hertekende R26 uit de garage. Vooral de zijkanten van de wagen trokken meteen de aandacht.

"Je mag dit gerust een B-versie noemen. Vraag niet wat er nieuw is, want eigenlijk is alles nieuw", klonk het met een knipoog bij Binotto. De opvallende, bolvormige koelopeningen uit Barcelona zijn verdwenen en maakten plaats voor ultradunne verticale sleuven. Het geheel doet denken aan het vroegere ‘zeropod’-concept van Mercedes, dat destijds weinig succes kende.

Lessen uit het verleden en ruimte voor groei

Waar Mercedes destijds vastliep op de complexe interactie tussen carrosserie en vloer, lijkt Audi te mikken op een verfijndere aanpak. De huidige onderstellen zijn minder extreem, terwijl de R26 van bovenaf nog steeds een subtiel kanaal toont dat lucht richting diffuser leidt. Ook de verticale koelribben in de motorkap vallen op: ze moeten oververhitting onder de strak aansluitende bodywork voorkomen.

Daarnaast zijn ook de neus en voorvleugel aangepakt. Opvallend is het donkergekleurde verstelmechanisme waarmee de bovenste flaps op rechte stukken worden ingeklapt – een detail dat op de Barcelona-versie ontbrak. Wie vreest dat Audi zijn ontwikkelingsbudget al heeft opgesoupeerd, hoeft zich geen zorgen te maken. Volgens Binotto werden de onderdelen van de A-versie al vorig jaar geproduceerd en vallen ze dus buiten het huidige budgetplafond. Met andere woorden: er zit nog rek op dit project.