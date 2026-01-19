Het team van Haas heeft het doek getrokken van hun nieuwe bolide voor het komende seizoen. De Amerikaanse renstal is na Red Bull en Racing Bulls het derde team dat hun nieuwe wagen presenteert, en Haas hoopt in dit nieuwe hoofdstuk uit de F1-geschiedenis te kunnen scoren. Op sociale media presenteerde Haas de nieuwe VF-26.

Haas rijdt dit jaar 'gewoon' weer met krachtbronnen van Ferrari, maar de logo's van een ander merk zijn goed te zien op de auto's van Esteban Ocon en Oliver Bearman. Haas heeft namelijk afscheid genomen van MoneyGram als titelsponsor, en is in zee gegaan met Toyota Gazoo Racing. De Japanners waren al technisch partner van Haas, maar nu zijn ze ook de titelsponsor.

Dit is dan ook terug te zien op de nieuwe livery van het Amerikaanse team, waar verder weinig is veranderd. Ocon en Bearman zijn nog steeds de coureurs van het team, en Ayao Komatsu is nog altijd de teambaas. Vorig jaar kenden ze een aardig seizoen, maar nu willen ze doorgroeien en stappen zetten in het middenveld.

Hoe ging het in 2025?

Het team van Haas eindigde afgelopen jaar op de achtste plaats in het constructeurskampioenschap. Bearman en Ocon pakten samen 79 WK-punten, en ze hopen dit jaar een stap te kunnen zetten. De Amerikaanse renstal rijdt ook dit seizoen weer met Ferrari-krachtbronnen, al is de samenwerking met Toyota nu groter dan ooit.

Verregaande samenwerking met Toyota

De Japanners zijn niet alleen de titelsponsor van Haas, ze zijn ook de technische partner van het team en ze werken samen op het gebied van coureurs. Haas liet eerder al weten dat ze door de samenwerking met Toyota dit jaar de beschikking krijgen over een nieuwe simulator. Ook gaven afgelopen jaar Japanse fabriekscoureurs van Toyota de kans.

De logo's van Toyota Gazoo Racing zijn groots aanwezig op de nieuwe wagens van Ocon en Bearman. Het kleurenschema is ongeveer hetzelfde gebleven, maar de invloeden van Toyota komen veel beter naar voren dan eerst. Op de engine cover zijn de logo's van TGR groots te zien, terwijl de achterzijde verder nogal wit oogt. Haas heeft afscheid genomen van voormalig titelsponsor MoneyGram, maar Toyota vult dit gat aardig in. De eerste reacties van de fans zijn in ieder geval positief.