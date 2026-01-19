user icon
<b> Officieel: </b> Haas presenteert gloednieuwe F1-wagen voor nieuw hoofdstuk

Het team van Haas heeft het doek getrokken van hun nieuwe bolide voor het komende seizoen. De Amerikaanse renstal is na Red Bull en Racing Bulls het derde team dat hun nieuwe wagen presenteert, en Haas hoopt in dit nieuwe hoofdstuk uit de F1-geschiedenis te kunnen scoren. Op sociale media presenteerde Haas de nieuwe VF-26.

Haas rijdt dit jaar 'gewoon' weer met krachtbronnen van Ferrari, maar de logo's van een ander merk zijn goed te zien op de auto's van Esteban Ocon en Oliver Bearman. Haas heeft namelijk afscheid genomen van MoneyGram als titelsponsor, en is in zee gegaan met Toyota Gazoo Racing. De Japanners waren al technisch partner van Haas, maar nu zijn ze ook de titelsponsor.

Dit is dan ook terug te zien op de nieuwe livery van het Amerikaanse team, waar verder weinig is veranderd. Ocon en Bearman zijn nog steeds de coureurs van het team, en Ayao Komatsu is nog altijd de teambaas. Vorig jaar kenden ze een aardig seizoen, maar nu willen ze doorgroeien en stappen zetten in het middenveld.

Hoe ging het in 2025?

Het team van Haas eindigde afgelopen jaar op de achtste plaats in het constructeurskampioenschap. Bearman en Ocon pakten samen 79 WK-punten, en ze hopen dit jaar een stap te kunnen zetten. De Amerikaanse renstal rijdt ook dit seizoen weer met Ferrari-krachtbronnen, al is de samenwerking met Toyota nu groter dan ooit.

Verregaande samenwerking met Toyota

De Japanners zijn niet alleen de titelsponsor van Haas, ze zijn ook de technische partner van het team en ze werken samen op het gebied van coureurs. Haas liet eerder al weten dat ze door de samenwerking met Toyota dit jaar de beschikking krijgen over een nieuwe simulator. Ook gaven afgelopen jaar Japanse fabriekscoureurs van Toyota de kans.

De logo's van Toyota Gazoo Racing zijn groots aanwezig op de nieuwe wagens van Ocon en Bearman. Het kleurenschema is ongeveer hetzelfde gebleven, maar de invloeden van Toyota komen veel beter naar voren dan eerst. Op de engine cover zijn de logo's van TGR groots te zien, terwijl de achterzijde verder nogal wit oogt. Haas heeft afscheid genomen van voormalig titelsponsor MoneyGram, maar Toyota vult dit gat aardig in. De eerste reacties van de fans zijn in ieder geval positief.

dutchiceman

Posts: 5.532

Heel vet.

  • 2
  • 19 jan 2026 - 14:05
  • dutchiceman

    Posts: 5.532

    Heel vet.

    • + 2
    • 19 jan 2026 - 14:05
  • Williams_F1

    Posts: 1.296

    niet slecht.
    een 7.

    • + 1
    • 19 jan 2026 - 14:36
  • fdorp

    Posts: 66

    Dit is wel gevalletje echte showcar van de Fia met een paar visuele tweaks en de livery. Moet wel zeggen dat ik de livery aardig geslaagd vind.

    • + 1
    • 19 jan 2026 - 14:38
    • mario

      Posts: 14.964

      Alle presentaties zijn mock-ups, dat is al jaren zo....

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 17:54
  • Larry Perkins

    Posts: 62.627

    Wat livery betreft een flinke verbetering!

    • + 1
    • 19 jan 2026 - 15:04
  • Starscreamer

    Posts: 1.382

    Mooier dan vorig jaar :)

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 15:38
  • Awesome

    Posts: 206

    Zitten de banden verkeerd om?
    Voor zijn ze breder dan achter!

    • + 1
    • 19 jan 2026 - 18:20
    • Erwinnaar

      Posts: 5.405

      Zijn niet de banden die RedBull wel onder had, er staan geen logo's aan de binnenkant. En zijn inderdaad minimaal even breed voor. Ziet er niet uit en men neemt dus de liefhebbers simpel in de maling net als de rest van de teams. Dus stop wat mij betreft maar met deze poppenkast als je de fans en jezelf serieus neemt als team.

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 22:54
  • Senna014

    Posts: 665

    Door de vormgeving van deze Haas showcar en door de glinstering in de cockpit onder de halo krijg ik bij deze bolide een behoorlijke Indycar vibe. De livery is wat mij betreft wel een flinke verbetering. Meer wit oogt frisser.

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 20:02
  • koppie toe

    Posts: 5.093

    Mooie Toyota invloeden.

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 21:37

