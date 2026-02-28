user icon
Grand Prix Bahrein onzeker na afgelaste bandenproef door raketaanvallen

Grand Prix Bahrein onzeker na afgelaste bandenproef door raketaanvallen

De huidige situatie in het Midden Oosten kan ook gevolgen hebben voor de Formule 1. Een speciale regenbandentest van Mercedes en McLaren in Bahrein gaat dan ook niet door, terwijl de Formule 1 de situatie in de gaten blijft houden. Ze hebben dan ook nog niets gecommuniceerd over het mogelijk afblazen van de race.

De wereld werd vanochtend wakker met het nieuws dat de Verenigde Staten en Israël doelen in Iran hadden gebombardeerd. Iran reageerde vervolgens met een tegenaanval, en ze vuurden raketten of op meerdere doelwitten in de regio. Er werden explosies waargenomen in Israël, Abu Dhabi en ook in Bahrein.

F1-teams in Bahrein

In Bahrein werden er explosies waargenomen bij Juffair, waar de Amerikaanse marine een belangrijke basis heeft. Dit doelwit ligt niet ver van het circuit van Sakhir, waar anderhalve week geleden de wintertests van de Formule 1 plaatsvonden. Dit weekend stond er in Bahrein een speciale regentest gepland, waar de teams van Mercedes en McLaren aan zouden deelnemen.

De teams waren al aanwezig op het circuit, zo viel op te maken uit posts op sociale media van Mercedes-reserve Frederik Vesti. Hij deelde foto's van zijn helm die hij zou gaan gebruiken, maar de rest gaat vanzelfsprekend niet door. PlanetF1 meldt dat de bandentest is afgeblazen, en dat het personeel van de teams zal proberen terug te reizen naar of Engeland of Australië, waar volgende week het nieuwe seizoen begint.

Race in Bahrein op losse schroeven?

Volgens PlanetF1 houden de FOM en de FIA de situatie in het Midden Oosten nauwlettend in de gaten, ze kunnen nog geen uitspraken doen over het doorgaan van de Grand Prix van Bahrein. Deze race staat voor 12 april op de planning, maar door de huidige situatie beginnen veel fans zich zorgen te maken.

Vooralsnog staat de race nog gewoon op de kalender, en de FIA en de FOM zullen nieuws delen zodra er iets aan de hand is. De Grand Prix van Bahrein ging in 2011 niet door toen er protesten tegen de regering plaatsvonden in het land.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.605

Als ze nou heel die regio kapot bombarderen en al die circuits tot puin reduceren komen vanzelf de Europese circuits weer aan bod.
Krijgen we gelijk de normale tijden weer terug.

  • 14
  • 28 feb 2026 - 14:37
Reacties (10)

  • DutchTifosi

    Posts: 2.806

    Neem aan dat er ook onzekerheid is over Saoedi-Arabië dat weer een week daarna is.

    • + 4
    • 28 feb 2026 - 14:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.604

    Als ze nou heel die regio kapot bombarderen en al die circuits tot puin reduceren komen vanzelf de Europese circuits weer aan bod.
    Krijgen we gelijk de normale tijden weer terug.

    • + 14
    • 28 feb 2026 - 14:37
    • DRS-zone

      Posts: 424

      Ik heb ooit een gesprek gehad in de paddock van Barcelona met een oud F1-coureur en die zei precies hetzelfde: "Dat hele midden oosten moeten ze helemaal plat bombarderen en alle moslims uit Europa daarheen sturen"

      De strekking was dat de problemen in de wereld dan snel verholpen zouden zijn...

      • + 7
      • 28 feb 2026 - 14:54
    • Joeppp

      Posts: 8.318

      Zo zie je maar weer, F1 coureurs kunnen het beter houden bij autorijden.

      • + 5
      • 28 feb 2026 - 15:13
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 906

      @Ouw

      Hé, op sommige vlakken kunnen we het schijnbaar toch eens zijn...

      • + 1
      • 28 feb 2026 - 15:45
  • meister

    Posts: 4.240

    Missen we niks aan.

    • + 0
    • 28 feb 2026 - 14:52
  • Williams_F1

    Posts: 1.357

    De coureurs willen toch minder races?

    • + 1
    • 28 feb 2026 - 15:18
  • Polleken

    Posts: 989

    Platbombarderen wil ik niet zeggen . Tis al erg genoeg met die oorlogen maar vind wel dat ze naar landen gaan waar ze de mensenrechten en dus ook vrouwenrechten niet respecteren ze er niet moeten gaan racen .

    • + 3
    • 28 feb 2026 - 15:41
    • Erwinnaar

      Posts: 5.514

      Klopt, alles voor de centen, zal daarom wel doorgaan....

      En dan terzijde......

      komt het toch uit hoor, voor Rob J. die kan straks in Teheran over straat lopen, hand in hand, het kan wél!............

      • + 0
      • 28 feb 2026 - 15:57
  • Pietje Bell

    Posts: 33.394

    SoyMotordotcom
    @SoyMotor

    🚨 El conflicto internacional convierte en odisea la llegada a Melbourne

    ‼️ Varios equipos de #F2 tienen el material bloqueado por el cierre de distintos aeropuertos de Oriente Medio

    ➡️ Crecen las sospechas de que algunos materiales podrían no llegar a tiempo a Melbourne

    ➡️ En #F1 se están estudiando planes de vuelo alternativos; muchos pilotos salen hoy o mañana

    🚨 Het internationale conflict maakt van de aankomst in Melbourne een ware odyssee.

    ‼️ Verschillende teams van #F2 zien hun apparatuur geblokkeerd door de sluiting van diverse luchthavens in het Midden-Oosten.

    ➡️ Er groeit het vermoeden dat sommige materialen mogelijk niet op tijd in Melbourne aankomen.

    ➡️ Bij #F1 worden alternatieve vluchtplannen bestudeerd; veel piloten vertrekken vandaag of morgen.

    • + 1
    • 28 feb 2026 - 16:49

