De huidige situatie in het Midden Oosten kan ook gevolgen hebben voor de Formule 1. Een speciale regenbandentest van Mercedes en McLaren in Bahrein gaat dan ook niet door, terwijl de Formule 1 de situatie in de gaten blijft houden. Ze hebben dan ook nog niets gecommuniceerd over het mogelijk afblazen van de race.

De wereld werd vanochtend wakker met het nieuws dat de Verenigde Staten en Israël doelen in Iran hadden gebombardeerd. Iran reageerde vervolgens met een tegenaanval, en ze vuurden raketten of op meerdere doelwitten in de regio. Er werden explosies waargenomen in Israël, Abu Dhabi en ook in Bahrein.

Meer over GP Bahrein 2026 Bizar plan: Pirelli organiseert regentest in kurkdroog Bahrein

F1-teams in Bahrein

In Bahrein werden er explosies waargenomen bij Juffair, waar de Amerikaanse marine een belangrijke basis heeft. Dit doelwit ligt niet ver van het circuit van Sakhir, waar anderhalve week geleden de wintertests van de Formule 1 plaatsvonden. Dit weekend stond er in Bahrein een speciale regentest gepland, waar de teams van Mercedes en McLaren aan zouden deelnemen.

De teams waren al aanwezig op het circuit, zo viel op te maken uit posts op sociale media van Mercedes-reserve Frederik Vesti. Hij deelde foto's van zijn helm die hij zou gaan gebruiken, maar de rest gaat vanzelfsprekend niet door. PlanetF1 meldt dat de bandentest is afgeblazen, en dat het personeel van de teams zal proberen terug te reizen naar of Engeland of Australië, waar volgende week het nieuwe seizoen begint.

Race in Bahrein op losse schroeven?

Volgens PlanetF1 houden de FOM en de FIA de situatie in het Midden Oosten nauwlettend in de gaten, ze kunnen nog geen uitspraken doen over het doorgaan van de Grand Prix van Bahrein. Deze race staat voor 12 april op de planning, maar door de huidige situatie beginnen veel fans zich zorgen te maken.

Vooralsnog staat de race nog gewoon op de kalender, en de FIA en de FOM zullen nieuws delen zodra er iets aan de hand is. De Grand Prix van Bahrein ging in 2011 niet door toen er protesten tegen de regering plaatsvonden in het land.