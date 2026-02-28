Audi heeft volgens teambaas Jonathan Wheatley een “enorm gedurfde” koers gekozen richting het nieuwe Formule 1-tijdperk. Tegelijkertijd waarschuwt de Brit dat het fabrieksteam in 2026 nog altijd vanuit een bescheiden uitgangspositie vertrekt.

Met de R26 maakt Audi dit seizoen zijn officiële debuut na de overname van Sauber. De eerste signalen zijn positief: tijdens de shakedown in Barcelona en de wintertests in Bahrein bleef de wagen betrouwbaar en werden meer dan 700 ronden afgewerkt.

Gedurfde aanpak en opvallend concept

Tijdens de tweede testweek trok Audi de aandacht met een opvallend aerodynamisch pakket, inclusief kleinere sidepods die herinneringen opriepen aan eerdere experimenten van rivalen. Volgens Wheatley is die agressieve aanpak geen toeval.

“We zijn vroeg geslaagd voor de crashtest, waardoor we sneller dan gepland upgrades konden brengen”, legt hij uit. “We hebben eerst een eenvoudige versie van de auto gebouwd om kilometers te maken. Dat pakket was vrij grof, maar het stelde ons in staat om te leren en data te verzamelen.”

Die strategie gaf Audi ruimte om sneller door te ontwikkelen. “We hebben constant ronden gereden en ondertussen geleerd. Dat heeft ons vertrouwen gegeven. We hebben echt een gedurfde benadering gekozen en ik denk dat andere teams dat ook zien.”

Realisme ondanks ambitie

Toch temperde Wheatley meteen de verwachtingen. “De ambitie is duidelijk, maar we beginnen wel vanaf een bescheiden basis”, benadrukt hij. “We bouwen dit project stap voor stap op.”

Over de competitieve verhoudingen blijft de Brit voorzichtig. “Eerlijk gezegd weet ik nog niet waar we staan. Als je het me na de tests vraagt, heb ik een beter idee. Vraag het me na de kwalificatie in Melbourne en dan nog eens daarna. Niemand laat zijn echte snelheid zien.”

Volgens Wheatley is dat net wat het seizoen zo interessant maakt. “Iedereen experimenteert met brandstofniveaus, energieterugwinning en afstellingen. We proberen een beeld te vormen van onze concurrenten en voeren daar fascinerende gesprekken over.”

Hij besluit optimistisch. “Voor onze ingenieurs is dit nieuwe tijdperk enorm spannend. We hebben onze doelen gehaald en liggen op schema. De zaken die we kunnen controleren, hebben we onder controle.”