user icon
icon

Marko ontkent Verstappen‑clausule: "Onjuist"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko ontkent Verstappen‑clausule: "Onjuist"

Max Verstappen en Red Bull Racing staan aan de vooravond van een belangrijk Formule 1-seizoen. Er gaat dit jaar veel veranderen in de sport en bij Red Bull, en dit kan invloed hebben op de toekomst van Verstappen. Volgens Helmut Marko slaan de geruchten over het contract van Verstappen nergens op.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar zijn toekomst is al geruime tijd het onderwerp van gesprek. Vorig jaar werd er geruime tijd gesproken over een overstap naar Mercedes, maar Verstappen maakte zelf een einde aan die verhalen. Hij wil Red Bull trouw blijven, en herhaalde die boodschap ook tijdens de launch van zijn team in Detroit.

Meer over Max Verstappen Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

9 jan

Red Bull gaat dit jaar samen met Ford eigen krachtbronnen ontwikkelen, en dat betekent dat ze tegen een achterstand aan kunnen kijken. Volgens het Duitse Bild heeft Red Bull een goed seizoen nodig, omdat Verstappen anders kan vertrekken. Bild stelde dat er in Verstappens contract clausules staan, waardoor hij kan vertrekken als hij halverwege het seizoen derde of lager staat in het wereldkampioenschap.

Hoe kijkt Marko naar de geruchten?

Er werd gesteld dat Helmut Marko een rol had gespeeld bij deze clausules. De Oostenrijker stopte eind vorig jaar als teamadviseur bij Red Bull, en wordt nu door OE24 geconfronteerd met de geruchten: "Dat is allemaal onjuist."

Als de interviewer vraagt wat onjuist is, en of dit gaat om de exitclausule of Marko's rol, reageert de Oostenrijker duidelijk: "Wat bedoel je? Ik heb over het contract onderhandeld. We hebben altijd een eerlijke relatie gehad, en het is duidelijk dat we Max niet konden behouden als de nieuwe motor niet zou werken. Het was al het langstlopende contract dat ooit is getekend in de Formule 1."

'Dat is heel logisch'

Eerder werd gesteld dat Verstappen een deurtje verder gaat kijken als zijn Red Bull niet meer competitief is. Volgens Marko is dat goed te begrijpen: "Dat is logisch. Max wil de kans om alle records te breken, in leven houden. De nieuwe motor is een risico. We zullen snel zien hoe het ermee gaat."

Snorremans

Posts: 193

Ligt het aan mij of is het nu een onlogisch/warrig verhaal...

Mag van mij wel even terug naar de tekentafel.

  • 5
  • 18 jan 2026 - 10:58
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 193

    Ligt het aan mij of is het nu een onlogisch/warrig verhaal...

    Mag van mij wel even terug naar de tekentafel.

    • + 5
    • 18 jan 2026 - 10:58
    • skibeest

      Posts: 1.992

      Je bedoeld standaard verhaal

      • + 0
      • 18 jan 2026 - 11:05
    • Pietje Bell

      Posts: 32.796

      Dit is het oorspronkelijke verhaal en wijkt niet af van wat er in het artikel staat:

      " oe24: Sport Bild hat angebliche Verstappen-Ausstiegsklauseln enthüllt. Dabei sollen auch Sie eine Rolle spielen ...
      MARKO: Das stimmt alles nicht.
      "Klar, dass wir Max nicht binden können, wenn der neue Motor nicht funktioniert"

      oe24: Was stimmt nicht? Die Ausstiegsklausel, oder Ihre Rolle dabei?
      MARKO: Was heißt? Ich hab den Vertrag verhandelt. Wir hatten immer ein faires Verhältnis, und es ist doch klar, dass wir Max nicht binden können, wenn der neue Motor nicht funktioniert. Es war ohnehin der langfristigste Formel-1-Vertrag, der je abgeschlossen wurde.

      oe24: Verstappen ließ immer durchklingen, dass er sich anders orientieren müsste, wenn sein Auto nicht mehr siegfähig ist ...
      MARKO: Ist doch logisch. Max will die Chance wahren, alle Rekorde zu brechen. Der Neue Motor ist ein Risiko. Jetzt werden wir ja bald stehen, wo man damit steht. "

      • + 3
      • 18 jan 2026 - 11:30
    • Snorremans

      Posts: 193

      Maak mij niet zoveel uit waar het organiek vandaan komt...het staat in mijn beleving, zoals het hierboven beschreven is , vol tegenstrijdigheden.

      • + 0
      • 18 jan 2026 - 11:46
    • WickieDeViking

      Posts: 147

      Ik snap Snorremans wel. Het leest warrig, maar inhoudelijk spreekt Marko zichzelf niet tegen. Hij ontkent de Bild interpretatie, niet het bestaan van logische ontsnappingsruimte bij falende prestaties.

      • + 0
      • 18 jan 2026 - 11:57
    • Need5Speed

      Posts: 3.446

      Marko wordt een dagje ouder.

      Het is logisch dat Max zich niet laat binden. Als hij weg wil en kan wil vrijwel iedereen hem wel hebben. Dus hij zal ongetwijfeld een clausule in zijn contract hebben die dat mogelijk maakt als de prestaties tegenvallen.

      Evengoed is het in zijn belang dat het team vertrouwen heeft dat hij er is voor de langere termijn. Ik kan me voorstellen dat hij het daarom niet op scherp zet met al te strakke exitclausules. En sowieso spreekt hij regelmatig uit dat hij er lang wil blijven.

      • + 4
      • 18 jan 2026 - 12:45
    • snailer

      Posts: 31.424

      "Maak mij niet zoveel uit waar het organiek vandaan komt...het staat in mijn beleving, zoals het hierboven beschreven is , vol tegenstrijdigheden."

      Als je op de Duitse transcriptie doelt die pietje heeft gedeeld. Die lijkt mij overduidelijk. Verstappen kan opzeggen bij RBR als de motor niet goed genoeg is om te winnen.

      Als je doelt op de warrigheid van het verhaal hier. Geen idee. Ik lees de pulp hier niet.

      • + 0
      • 18 jan 2026 - 15:43

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Dit is de nieuwe Red Bull-bolide van Max Verstappen ×