Max Verstappen en Red Bull Racing staan aan de vooravond van een belangrijk Formule 1-seizoen. Er gaat dit jaar veel veranderen in de sport en bij Red Bull, en dit kan invloed hebben op de toekomst van Verstappen. Volgens Helmut Marko slaan de geruchten over het contract van Verstappen nergens op.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar zijn toekomst is al geruime tijd het onderwerp van gesprek. Vorig jaar werd er geruime tijd gesproken over een overstap naar Mercedes, maar Verstappen maakte zelf een einde aan die verhalen. Hij wil Red Bull trouw blijven, en herhaalde die boodschap ook tijdens de launch van zijn team in Detroit.

Red Bull gaat dit jaar samen met Ford eigen krachtbronnen ontwikkelen, en dat betekent dat ze tegen een achterstand aan kunnen kijken. Volgens het Duitse Bild heeft Red Bull een goed seizoen nodig, omdat Verstappen anders kan vertrekken. Bild stelde dat er in Verstappens contract clausules staan, waardoor hij kan vertrekken als hij halverwege het seizoen derde of lager staat in het wereldkampioenschap.

Hoe kijkt Marko naar de geruchten?

Er werd gesteld dat Helmut Marko een rol had gespeeld bij deze clausules. De Oostenrijker stopte eind vorig jaar als teamadviseur bij Red Bull, en wordt nu door OE24 geconfronteerd met de geruchten: "Dat is allemaal onjuist."

Als de interviewer vraagt wat onjuist is, en of dit gaat om de exitclausule of Marko's rol, reageert de Oostenrijker duidelijk: "Wat bedoel je? Ik heb over het contract onderhandeld. We hebben altijd een eerlijke relatie gehad, en het is duidelijk dat we Max niet konden behouden als de nieuwe motor niet zou werken. Het was al het langstlopende contract dat ooit is getekend in de Formule 1."

'Dat is heel logisch'

Eerder werd gesteld dat Verstappen een deurtje verder gaat kijken als zijn Red Bull niet meer competitief is. Volgens Marko is dat goed te begrijpen: "Dat is logisch. Max wil de kans om alle records te breken, in leven houden. De nieuwe motor is een risico. We zullen snel zien hoe het ermee gaat."