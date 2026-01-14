user icon
'Verstappen beschikt over clausules: onder deze voorwaarden mag hij weg bij Red Bull'

'Verstappen beschikt over clausules: onder deze voorwaarden mag hij weg bij Red Bull'

Max Verstappen is de laatste jaren gelinkt aan een vertrek bij Red Bull Racing. Doordat zij niet meer zo dominant zijn als in voorgaande jaren, wordt er steeds meer gesproken over een transfer van de viervoudig wereldkampioen. De Duitse media schijnt al meer te weten over de voorwaarden van Verstappen. 

Verstappen en Red Bull waren in 2023 oppermachtig met 19 overwinningen in 23 races, maar daar kwam het jaar daarop verandering in. Vanaf de Grand Prix van Miami in dat jaar, weet McLaren iets te vinden waardoor zij een snellere, betere en bovendien makkelijkere auto hebben. 

'Verstappen beschikt over clausules'

Sindsdien trok Mercedes meerdere malen aan Verstappen en zou de pers hem ook al meerdere keren in verband hebben gebracht met Aston Martin en Ferrari. Maar hoe realistisch is een vertrek van Verstappen bij Red Bull? 

Verstappen verlengde na de verovering van zijn eerste wereldtitel in 2021, een gloednieuw contract dat hem tot en met 2028 aan Red Bull zal verbinden. Naar verluidt heeft de Nederlander wel een aantal clausules in de verbintenis, waardoor hij in sommige gevallen mag vertrekken bij de Oostenrijkse renstal. In Duitsland lijkt men meer te weten van die clausules. 

Onder welke voorwaarden mag Verstappen weg?

Volgens Bild beschikt Verstappen over de volgende clausules. Volgens het Duitse medium mag de Nederlander vertrekken bij Red Bull, als hij in de zomerstop van 2026 op de derde plaats in het WK staat, of lager. Daarbij mag hij het jaar daarop - in 2027 - de Red Bull-deur achter zich dichtslaan als hij niet aan de leiding staat van het wereldkampioenschap. Deze clausules zouden geldig zijn tot en met 2028, wanneer Verstappen uit het contract loopt. 

Mercedes zou in 2025 hebben gepolst naar Verstappen en zijn entourage bestaande uit vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen, maar de Nederlander bedankte voor de eer. Verstappen rijdt in ieder geval nog komend seizoen voor Red Bull, het team waar hij vier wereldtitels heeft gewonnen. 

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.226

Niet alleen Bild beschikt over deze informatie.
Die is hier al breed gedeeld door degenen die inzicht hebben in het contract van Max.....onder wie het merendeel van de horde.....en die weten het allemaal zeker....zeggen ze.

  • 5
  • 14 jan 2026 - 12:03
Reacties (7)

  • Rocks

    Posts: 1.068

    Volgens mij niet 😎

    • + 0
    • 14 jan 2026 - 11:28
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.226

    Niet alleen Bild beschikt over deze informatie.
    Die is hier al breed gedeeld door degenen die inzicht hebben in het contract van Max.....onder wie het merendeel van de horde.....en die weten het allemaal zeker....zeggen ze.

    • + 5
    • 14 jan 2026 - 12:03
  • gridiron

    Posts: 3.082

    Dat zeggen ze elk seizoen, dus niks nieuws die verhalen.

    • + 1
    • 14 jan 2026 - 12:03
  • Pietje Bell

    Posts: 32.757

    Vreemd artikel in Bild. Ook zij weten net als anderen NIET wat er in zijn contract staat.
    In het artikel spreekt Max over Jos. Dat heeft Max nog nooit gedaan.. Hij heeft het altijd
    over zijn vader en zo heeft hij volgens hen wel meer gezegd in woorden die Max nooit
    zou gebruiken.
    Maar goed, het is Bild, net zo'n site als de Daily Mail.

    • + 1
    • 14 jan 2026 - 12:09
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.063

      Eigenlijk een beetje de Pietje berichtgeving der Duitsland en Engeland dus.

      • + 2
      • 14 jan 2026 - 13:00
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.967

      Pietje Bell

      Zijn er nog andere shownieuws trouwens. Het begint hier echt saai te worden

      • + 1
      • 14 jan 2026 - 13:04
    • Larry Perkins

      Posts: 62.524

      Heb hier wel een kopietje van het contract liggen @Pietje, maar nog geen tijd gehad om alle vierhonderd pagina's door te spitten...

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 13:20

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

