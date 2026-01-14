Max Verstappen is de laatste jaren gelinkt aan een vertrek bij Red Bull Racing. Doordat zij niet meer zo dominant zijn als in voorgaande jaren, wordt er steeds meer gesproken over een transfer van de viervoudig wereldkampioen. De Duitse media schijnt al meer te weten over de voorwaarden van Verstappen.

Verstappen en Red Bull waren in 2023 oppermachtig met 19 overwinningen in 23 races, maar daar kwam het jaar daarop verandering in. Vanaf de Grand Prix van Miami in dat jaar, weet McLaren iets te vinden waardoor zij een snellere, betere en bovendien makkelijkere auto hebben.

'Verstappen beschikt over clausules'

Sindsdien trok Mercedes meerdere malen aan Verstappen en zou de pers hem ook al meerdere keren in verband hebben gebracht met Aston Martin en Ferrari. Maar hoe realistisch is een vertrek van Verstappen bij Red Bull?

Verstappen verlengde na de verovering van zijn eerste wereldtitel in 2021, een gloednieuw contract dat hem tot en met 2028 aan Red Bull zal verbinden. Naar verluidt heeft de Nederlander wel een aantal clausules in de verbintenis, waardoor hij in sommige gevallen mag vertrekken bij de Oostenrijkse renstal. In Duitsland lijkt men meer te weten van die clausules.

Onder welke voorwaarden mag Verstappen weg?

Volgens Bild beschikt Verstappen over de volgende clausules. Volgens het Duitse medium mag de Nederlander vertrekken bij Red Bull, als hij in de zomerstop van 2026 op de derde plaats in het WK staat, of lager. Daarbij mag hij het jaar daarop - in 2027 - de Red Bull-deur achter zich dichtslaan als hij niet aan de leiding staat van het wereldkampioenschap. Deze clausules zouden geldig zijn tot en met 2028, wanneer Verstappen uit het contract loopt.

Mercedes zou in 2025 hebben gepolst naar Verstappen en zijn entourage bestaande uit vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen, maar de Nederlander bedankte voor de eer. Verstappen rijdt in ieder geval nog komend seizoen voor Red Bull, het team waar hij vier wereldtitels heeft gewonnen.