Martin Brundle verwacht een bloedstollend seizoen in 2026. Hoewel Mercedes door velen naar voren wordt geschoven als favoriet voor beide titels, ziet de analist geen uitgesproken topkandidaat. Volgens hem liggen meerdere teams op de loer na de wintertests.

Na drie testperiodes is de conclusie volgens Brundle duidelijk: het veld zit dicht op elkaar en een dominante ploeg lijkt voorlopig uit te blijven. Dat kan zorgen voor een van de spannendste seizoenen in jaren. De verwachting is dat Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull Racing met zijn vieren uit gaan maken wie de constructeurskampioen gaat worden.

Ferrari en McLaren maken indruk

Brundle ziet vooral Ferrari als een gevaarlijke uitdager. “Ferrari oogt sterk en dat geldt voor beide coureurs. Ze hebben een solide basis en dat kan hen meteen in de titelstrijd brengen”, klinkt het overtuigd.

Ook McLaren maakt indruk in aanloop naar de eerste race. “Ik denk dat beide McLaren-coureurs er goed voor staan. Oscar Piastri komt terug met een missie na alles wat hij vorig seizoen heeft geleerd. En Lando Norris? Ik heb hem zelden zo ontspannen gezien. Hij heeft dat zelfvertrouwen en dat zie je aan zijn houding.”

Red Bull en Verstappen blijven gevaarlijk

Toch mogen ook Red Bull Racing en Max Verstappen niet worden onderschat volgens Brundle. Volgens de 66-jarige kan ook de Nederlander zich opmaken voor wederom een titelstrijd in de koningsklasse van de autosport. “Die Red Bull ziet er opnieuw sterk uit. En we weten allemaal hoe ongelooflijk de controle van Max over de auto is, zeker met deze generatie wagens.”

Volgens Brundle is dat precies waarom hij geen favoriet wil aanwijzen. “Voor mij is er geen duidelijke nummer één. Er zijn te veel sterke teams en te veel factoren die dit seizoen kunnen bepalen.” Daarmee lijkt alles aanwezig voor een open strijd om de overwinningen in de Formule 1.