user icon
icon

Brundle schat titelkansen Verstappen in: "Red Bull ziet er sterk uit"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Brundle schat titelkansen Verstappen in: "Red Bull ziet er sterk uit"

Martin Brundle verwacht een bloedstollend seizoen in 2026. Hoewel Mercedes door velen naar voren wordt geschoven als favoriet voor beide titels, ziet de analist geen uitgesproken topkandidaat. Volgens hem liggen meerdere teams op de loer na de wintertests.

Na drie testperiodes is de conclusie volgens Brundle duidelijk: het veld zit dicht op elkaar en een dominante ploeg lijkt voorlopig uit te blijven. Dat kan zorgen voor een van de spannendste seizoenen in jaren. De verwachting is dat Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull Racing met zijn vieren uit gaan maken wie de constructeurskampioen gaat worden.

Meer over Red Bull Racing FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Ferrari en McLaren maken indruk

Brundle ziet vooral Ferrari als een gevaarlijke uitdager. “Ferrari oogt sterk en dat geldt voor beide coureurs. Ze hebben een solide basis en dat kan hen meteen in de titelstrijd brengen”, klinkt het overtuigd.

Ook McLaren maakt indruk in aanloop naar de eerste race. “Ik denk dat beide McLaren-coureurs er goed voor staan. Oscar Piastri komt terug met een missie na alles wat hij vorig seizoen heeft geleerd. En Lando Norris? Ik heb hem zelden zo ontspannen gezien. Hij heeft dat zelfvertrouwen en dat zie je aan zijn houding.”

Red Bull en Verstappen blijven gevaarlijk

Toch mogen ook Red Bull Racing en Max Verstappen niet worden onderschat volgens Brundle. Volgens de 66-jarige kan ook de Nederlander zich opmaken voor wederom een titelstrijd in de koningsklasse van de autosport. “Die Red Bull ziet er opnieuw sterk uit. En we weten allemaal hoe ongelooflijk de controle van Max over de auto is, zeker met deze generatie wagens.”

Volgens Brundle is dat precies waarom hij geen favoriet wil aanwijzen. “Voor mij is er geen duidelijke nummer één. Er zijn te veel sterke teams en te veel factoren die dit seizoen kunnen bepalen.” Daarmee lijkt alles aanwezig voor een open strijd om de overwinningen in de Formule 1.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 906

    "En we weten allemaal hoe ongelooflijk de controle van Max over de auto is, zeker met deze generatie wagens...”

    Eerder kon je nog lezen dat werd vermoed dat Alonso, Hamilton en Verstappen juist in het nadeel zouden zijn met de nieuwe generatie bolides..

    • + 0
    • 28 feb 2026 - 16:40

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar