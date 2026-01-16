user icon
icon

'Red Bull wijst nieuwe engineers aan voor Verstappen'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Red Bull wijst nieuwe engineers aan voor Verstappen'

Max Verstappen staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Er gaan niet alleen nieuwe regels gelden in de sport, ook bij zijn team Red Bull Racing gaat er veel veranderen. Ze hebben de posities van het team rondom Verstappen inmiddels ingevuld. Hij krijgt onder meer een nieuwe hoofdmonteur.

Verstappen werkte in de afgelopen jaren nauw samen met een select groepje engineers. Hij pleitte er regelmatig voor om de mensen die voor de successen hebben gezorgd, binnenboord te houden bij Red Bull. Die wens werd echter niet uitgevoerd, want in de afgelopen jaren vond er een leegloop plaats bij Red Bull.

Meer over Red Bull Racing Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

9 jan

Zo vertrok topontwerper Adrian Newey naar Aston Martin en werd Jonathan Wheatley aangesteld als teambaas van Audi. Vorig jaar vertrok ook de fel bekritiseerde teambaas Christian Horner en besloot Verstappens vertrouweling en teamadviseur Helmut Marko te stoppen. Ook in Verstappens team ging er iets veranderen, want zijn eerste monteur Matt Caller was één van de mensen die besloot te vertrekken. Caller vertrekt naar Audi, maar Red Bull heeft zijn positie al weer ingevuld.

Wie is de nieuwe hoofdmonteur?

Volgens De Telegraaf heeft Red Bull alle open vacatures in het team rondom Verstappen ingevuld. De krant meldt dat Verstappen dit jaar te maken krijgt met Jon Caller als eerste monteur. Hij is de tweelingbroer van Verstappens oude hoofdmonteur, en werkte in de voorgaande jaren aan de andere kant van de garage bij Sergio Perez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda.

Wat gaat er nog meer veranderen?

De Telegraaf meldt dat het engineeringteam rondom Verstappen ook flink is veranderd. Eerder werd al bekend dat er hier veel ging veranderen, en De Telegraaf meldt nu dat dit is opgelost. De krant meldt dat control engineer Michael Manning, die zou vertrekken, is vervangen door Geoff Ayton. Hij werkte eerder al samen met Verstappen en was de vaste vervanger van Manning. Daarnaast zou Red Bull de naar Audi overgestapte motorengineer David Mart hebben vervangen door iemand van Red Bull Powertrains.

Verder gaat er volgens De Telegraaf weinig echt veranderen. Performance Engineer Tom Hart vertrekt op termijn naar Williams, maar staat dit jaar nog gewoon in de garage van Verstappen. Ook race-engineer Gianpiero Lambiase gaat voorlopig nergens naartoe.

Billgates307

Posts: 9.467

In dit verhaal is nog vergeten te vermelden dat:Verstappen zorgde vorig jaar voor een spannende ontknoping van het seizoen. De Nederlandse Red Bull-coureur keek in de zomer nog tegen een achterstand van ruim honderd WK-punten aan, en wist zich vervolgens op sensationele wijze terug te vechten.

  • 8
  • 16 jan 2026 - 13:08
Foto's Red Bull RB22
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Billgates307

    Posts: 9.467

    In dit verhaal is nog vergeten te vermelden dat:Verstappen zorgde vorig jaar voor een spannende ontknoping van het seizoen. De Nederlandse Red Bull-coureur keek in de zomer nog tegen een achterstand van ruim honderd WK-punten aan, en wist zich vervolgens op sensationele wijze terug te vechten.

    • + 8
    • 16 jan 2026 - 13:08
    • Larry Perkins

      Posts: 62.578

      Tevens ontbreekt dat Verstappen door alle weldenkende teambazen, engineers, monteurs, coureurs, media en F1-volgers opnieuw verkozen is tot de beste coureur van het jaar!
      Maar dat wist iedereen natuurlijk al...

      • + 6
      • 16 jan 2026 - 13:29
  • Totalia

    Posts: 1.813

    Tja we zullen wel zien of deze mensen klikken met Max en zijn sublieme uitleg begrijpen

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 15:58

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Dit is de nieuwe Red Bull-bolide van Max Verstappen ×