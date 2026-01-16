Max Verstappen staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Er gaan niet alleen nieuwe regels gelden in de sport, ook bij zijn team Red Bull Racing gaat er veel veranderen. Ze hebben de posities van het team rondom Verstappen inmiddels ingevuld. Hij krijgt onder meer een nieuwe hoofdmonteur.

Verstappen werkte in de afgelopen jaren nauw samen met een select groepje engineers. Hij pleitte er regelmatig voor om de mensen die voor de successen hebben gezorgd, binnenboord te houden bij Red Bull. Die wens werd echter niet uitgevoerd, want in de afgelopen jaren vond er een leegloop plaats bij Red Bull.

Zo vertrok topontwerper Adrian Newey naar Aston Martin en werd Jonathan Wheatley aangesteld als teambaas van Audi. Vorig jaar vertrok ook de fel bekritiseerde teambaas Christian Horner en besloot Verstappens vertrouweling en teamadviseur Helmut Marko te stoppen. Ook in Verstappens team ging er iets veranderen, want zijn eerste monteur Matt Caller was één van de mensen die besloot te vertrekken. Caller vertrekt naar Audi, maar Red Bull heeft zijn positie al weer ingevuld.

Wie is de nieuwe hoofdmonteur?

Volgens De Telegraaf heeft Red Bull alle open vacatures in het team rondom Verstappen ingevuld. De krant meldt dat Verstappen dit jaar te maken krijgt met Jon Caller als eerste monteur. Hij is de tweelingbroer van Verstappens oude hoofdmonteur, en werkte in de voorgaande jaren aan de andere kant van de garage bij Sergio Perez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda.

Wat gaat er nog meer veranderen?

De Telegraaf meldt dat het engineeringteam rondom Verstappen ook flink is veranderd. Eerder werd al bekend dat er hier veel ging veranderen, en De Telegraaf meldt nu dat dit is opgelost. De krant meldt dat control engineer Michael Manning, die zou vertrekken, is vervangen door Geoff Ayton. Hij werkte eerder al samen met Verstappen en was de vaste vervanger van Manning. Daarnaast zou Red Bull de naar Audi overgestapte motorengineer David Mart hebben vervangen door iemand van Red Bull Powertrains.

Verder gaat er volgens De Telegraaf weinig echt veranderen. Performance Engineer Tom Hart vertrekt op termijn naar Williams, maar staat dit jaar nog gewoon in de garage van Verstappen. Ook race-engineer Gianpiero Lambiase gaat voorlopig nergens naartoe.