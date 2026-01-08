Kersvers Cadillac-coureur Sergio Perez zorgde deze week voor de nodige ophef met een aantal uitspraken over Red Bull en Max Verstappen. Fans vragen zich af waar deze uitspraken vandaan komen en wat het nut ervan is, maar Perez' vader denkt daar anders over. Hij steunt zijn zoon met een opvallende post op Instagram.

Perez keert dit jaar terug in de Formule 1, nadat hij in 2025 aan de zijlijn had gestaan. De Mexicaan verloor eind 2024 zijn zitje bij Red Bull Racing na een teleurstellend seizoen waarin hij niet in staat was om Max Verstappen bij te houden. Perez trok zich terug in zijn thuisland Mexico, en hij zocht slechts sporadisch de media op.

Perez tekende in de zomer een contract bij het nieuwe team Cadillac, waar hij een rijdersduo gaat vormen met Valtteri Bottas. In aanloop naar zijn comeback in de Formule 1, schoof Perez eerder deze week aan in de Cracks Podcast. Hij keek hier uitgebreid terug op zijn tijd bij Red Bull, en dat deed hij op een opvallende manier. Waar hij eerder nog zijn respect voor Red Bull uitsprak, haalde hij nu keihard uit.

Hij wees naar de werkwijze van Red Bull, en stelde dat alles bij het team draaide om het succes van Verstappen. Hij haalde ook uit naar de Nederlander door te stellen dat hij een ander persoon wordt zodra hij in de auto stapt.

Jubelstemming

Het interview zorgde voor vraagtekens bij fans, maar Antonio Perez Garibay denkt daar anders over. De vader van Perez deelde trots een fragment uit de podcast op Instagram, en schreef daar een veelzeggend bijschrift bij: "Dit is het beste interview uit het leven van Checo Perez!"

Wat deelt Perez senior nog meer?

De vader van Perez postte ook een citaat uit een ouder interview. Hier zou Perez iets zeggen over zijn vader, en daar is hij heel erg blij mee: "Ik ben een verlegen persoon, een normaal mens. Beroemd zijn is moeilijk voor me, ik ben er niet voor geboren. Mijn vader is er wel voor geboren, hij wil altijd aandacht."