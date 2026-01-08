user icon
icon

Papa Perez jubelt na felle uitspraken over Verstappen en Red Bull

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Papa Perez jubelt na felle uitspraken over Verstappen en Red Bull

Kersvers Cadillac-coureur Sergio Perez zorgde deze week voor de nodige ophef met een aantal uitspraken over Red Bull en Max Verstappen. Fans vragen zich af waar deze uitspraken vandaan komen en wat het nut ervan is, maar Perez' vader denkt daar anders over. Hij steunt zijn zoon met een opvallende post op Instagram.

Perez keert dit jaar terug in de Formule 1, nadat hij in 2025 aan de zijlijn had gestaan. De Mexicaan verloor eind 2024 zijn zitje bij Red Bull Racing na een teleurstellend seizoen waarin hij niet in staat was om Max Verstappen bij te houden. Perez trok zich terug in zijn thuisland Mexico, en hij zocht slechts sporadisch de media op.

Meer over Red Bull Racing Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

29 dec 2025
 'Red Bull wijst nieuwe race-engineer voor Verstappen aan'

'Red Bull wijst nieuwe race-engineer voor Verstappen aan'

29 dec 2025

Perez tekende in de zomer een contract bij het nieuwe team Cadillac, waar hij een rijdersduo gaat vormen met Valtteri Bottas. In aanloop naar zijn comeback in de Formule 1, schoof Perez eerder deze week aan in de Cracks Podcast. Hij keek hier uitgebreid terug op zijn tijd bij Red Bull, en dat deed hij op een opvallende manier. Waar hij eerder nog zijn respect voor Red Bull uitsprak, haalde hij nu keihard uit.

Hij wees naar de werkwijze van Red Bull, en stelde dat alles bij het team draaide om het succes van Verstappen. Hij haalde ook uit naar de Nederlander door te stellen dat hij een ander persoon wordt zodra hij in de auto stapt.

Jubelstemming

Het interview zorgde voor vraagtekens bij fans, maar Antonio Perez Garibay denkt daar anders over. De vader van Perez deelde trots een fragment uit de podcast op Instagram, en schreef daar een veelzeggend bijschrift bij: "Dit is het beste interview uit het leven van Checo Perez!"

Wat deelt Perez senior nog meer?

De vader van Perez postte ook een citaat uit een ouder interview. Hier zou Perez iets zeggen over zijn vader, en daar is hij heel erg blij mee: "Ik ben een verlegen persoon, een normaal mens. Beroemd zijn is moeilijk voor me, ik ben er niet voor geboren. Mijn vader is er wel voor geboren, hij wil altijd aandacht."

shakedown

Posts: 1.542

Niet om het een of ander, maar dat zegt Verstappen zelf toch ook? Buiten de auto is het een erg fijne kerel om mee te werken en mee om te gaan, maar zodra het vizier dicht gaat is het enige doel dat telt winnen. En daar is toch niets mis mee?

En dat alles draaid om het succes van Verstappen lijk... [Lees verder]

  • 16
  • 8 jan 2026 - 10:52
F1 Nieuws Max Verstappen Sergio Perez Red Bull Racing Cadillac

Reacties (11)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.542

    Niet om het een of ander, maar dat zegt Verstappen zelf toch ook? Buiten de auto is het een erg fijne kerel om mee te werken en mee om te gaan, maar zodra het vizier dicht gaat is het enige doel dat telt winnen. En daar is toch niets mis mee?

    En dat alles draaid om het succes van Verstappen lijkt me ook niet meer dan logisch? Volgens mij wil Red Bull winnen. En dat lukte niet met Perez. Als je dan een Verstappen in de auto hebt ga je uiteraard alles op alles zetten om de rijder die succesvol is en kansen maakt, gaet de focus 100% op hem. En niet io de tweede rijder die ergens rond plek 10 rondrijd.

    De F1 is geen sociale werkplaats... (niets mis mee overigens..)

    • + 16
    • 8 jan 2026 - 10:52
    • ILMOP

      Posts: 1.218

      Ik snap de redenering, maar ik vind deze werkwijze niet correct. Door vanaf het begin alles op één rijder te zetten, benadeel je structureel de tweede rijder. Die krijgt minder vertrouwen, minder strategische ruimte en vaak ook minder invloed op de ontwikkeling van de auto.
      Dat iemand dan “rond plek 10 rijdt” is deels het gevolg van die aanpak, niet alleen de oorzaak. Het wordt zo een selffulfilling prophecy. Bovendien is Formule 1 een teamsport met twee auto’s. Een sterke tweede rijder kan strategisch enorm helpen en punten weghalen bij concurrenten. Alles op één kaart zetten is misschien effectief op korte termijn, maar sportief gezien vind ik het discutabel en op lange termijn zelfs riskant.

      • + 3
      • 8 jan 2026 - 12:38
    • snailer

      Posts: 31.347

      Zal je niet eens stoppen met "alles op 1 rijder richten"?

      Bekijk eens 2023 terug. Het begin.
      Die auto was volgens Perez volledig naar zijn voorkeuren gebouwd. Hij zou voor het WDC gaan, volgens hem zelf.
      En de onboards en de data gaven het ook aan. Neiging tot onderstuur. Precies wat Perez wil.

      Vervolgens krijgt Verstappen een belachelijke strategie in het voordeel van Perez. En die race Wint Perez.
      Vervolgens heeft Verstappen die race gebruikt, met 350 km over het rechte stuk rijdend, om de onhebbelijkheden te motiveren via tools.
      Hij ging experimenteren.

      Het is precies het zelfde als altijd bij Mercedes. De 2 rijders bepalen zelf de pikorde.
      En Verstappen is de opper kip.

      Bij Mercedes was het meestal Hamilton.

      • + 9
      • 8 jan 2026 - 12:53
    • Freek-Willem

      Posts: 6.578

      @ilmoo, maar het is nog erger als je bewust je auto langzamer maakt omdat je 2e rijder een 'pannekoek' is. RBR wil gewoon een zo snel mogelijke auto zo simpel is het. En ja dan kun je dus beter naar een Max of andere duidelijk snellere en betere coureur luisteren dan naar een coureur die performance wil inleveren vanwege zijn eigen (on)kunde.

      En ja ik zeg het enigzins ongenuanceerd want Perez is een prima coureur maar gewoon niet goed genoeg om hier wat te eisen.

      • + 6
      • 8 jan 2026 - 13:01
    • WickieDeViking

      Posts: 63

      Wat je zegt klinkt logisch, ILMOP, maar je gaat voorbij aan het feit dat prestatieverschillen vaak al zichtbaar zijn vóórdat een team alles op één rijder zet. Teams doen dat niet zomaar, ze reageren meestal op wat ze al zien op de baan.

      • + 4
      • 8 jan 2026 - 13:11
  • Joeppp

    Posts: 8.217

    Aja, laat die man ook zijn plezier hebben. Wel even goed de visums nakijken voor het bezoek aan de gp's in de usa want voor je het weet zit je opgesloten.

    • + 2
    • 8 jan 2026 - 11:05
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.184

    Spraakmakende vaders in de F1...hmmm....zijn er daar nog meer van?
    Ik ken er eigenlijk maar eentje, ik zeg niet wie, maar hij ziet er uit als 'n crimineel en gedraagt zich daar dan ook naar.

    • + 1
    • 8 jan 2026 - 12:00
  • John6

    Posts: 11.466

    Checo kon nog 1 maal zijn gal spuwen voordat het testen en zijn werk begint bij Cadillac, of Cadillac hier nu zo blij mee is vraag ik me af, zo af te geven op een F1 team en zelf straks ook weer in de F1 rijden lijkt mij niet heel slim.

    • + 7
    • 8 jan 2026 - 12:53

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar