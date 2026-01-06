user icon
Pérez eerlijk over Verstappen: "Max is een fantastisch mens, maar..."

Sergio Pérez heeft zich uitgelaten over zijn voormalig teamgenoot bij Red Bull Racing, Max Verstappen. De twee coureurs konden goed met elkaar overweg, maar hebben ook de nodige frictie gekend. Pérez liet zich dan ook lovend uit over Verstappen, die bij Red Bull uitgroeide tot een legende. 

Pérez arriveerde in 2021 bij Red Bull als vervanger van Alexander Albon. De Mexicaan kreeg een taak die niet alle teamgenoten van Verstappen wisten te volbrengen: finishen in de kielzog van de Nederlander en genoeg punten pakken voor het constructeurskampioenschap. In 2022 en 2023 slaagde hij daarin, maar nadien stortte hij in. Dit resulteerde in een uiteindelijke exit in 2024. 

Pérez vertelt over Verstappen

In de vier seizoenen dat Pérez teamgenoot is geweest van Verstappen bij Red Bull, maakte hij het nodige mee. De Mexicaan nam afscheid met twee constructeurskampioenschappen, vijf Grand Prix-overwinningen en wellicht ook mentale schade door zijn samenwerking met Verstappen, die bekendstaat om het vernietigen van zijn teamgenoten. 

Zelf erkende Pérez ook dat het niet makkelijk is om naast Verstappen zijn taken uit te voeren. “Er gebeurt iets met Max”, zo vertelde hij in de Cracks Podcast. “Max is een fantastisch mens, maar er gebeurt iets als hij in de auto zit. Hij verandert, hij is dan een ander persoon”, voegde hij daar ietwat venijnig aan toe. 

In Brazilië ging het bijna mis

Pérez en Verstappen konden goed met elkaar onderweg, maar sporadisch ging het mis tussen de twee. Tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2022, waar Verstappen dan al wereldkampioen is, krijgt hij het verzoek om Pérez voor te laten. De Nederlander geeft vervolgens geen gehoor, tot grote woede van zijn teamgenoot. 

“Ik denk dat hij in Brazilië iets in zich had dat hij nooit heeft laten zien. Omdat we erover hadden gepraat en dachten dat hij het achter zich had gelaten, dacht het hele team dat. Dus we waren allemaal verrast toen hij het op dat moment naar buiten bracht”, zei Pérez daarover. 

John6

Posts: 11.461

Tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2022, waar Verstappen dan al wereldkampioen is, krijgt hij het verzoek om Pérez voor te laten. De Nederlander geeft vervolgens geen gehoor, tot grote woede van zijn teamgenoot.

Dan moet je gaan rijden bij McLaren die hebben daar geen problemen mee, de Pap... [Lees verder]

  • 2
  • 6 jan 2026 - 08:02
  • John6

    Posts: 11.461

    Tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2022, waar Verstappen dan al wereldkampioen is, krijgt hij het verzoek om Pérez voor te laten. De Nederlander geeft vervolgens geen gehoor, tot grote woede van zijn teamgenoot.

    Dan moet je gaan rijden bij McLaren die hebben daar geen problemen mee, de Papaya Boys.

    • + 2
    • 6 jan 2026 - 08:02
    • RaceFan123

      Posts: 25

      Heeft Perez ooit al eens gedaan….

      • + 2
      • 6 jan 2026 - 08:49
    • John6

      Posts: 11.461

      Toen had je nog geen Papaya Rules bij McLaren in 2013, en dat duurde ook maar een jaartje voor Checo.....

      • + 1
      • 6 jan 2026 - 09:06
    • snailer

      Posts: 31.331

      Het moet toch overduidelijk zijn wat een belangrijke reden was. Had alles te doen met Monaco eerder.

      Maar de tweede reden is gewoon simpel. Verstappen geeft zijn plek niet af. Ook niet als er een andere strategie is. Heel simpel. Opzij gaan kost tijd.

      • + 1
      • 6 jan 2026 - 09:22
    • Freek-Willem

      Posts: 6.575

      Als pere enigszins in de buurt van Max zou kunnen blijven had ie wellicht aan de kant kunnen gaan. Nu was Perez niet capabel om in de buurt te blijven. Max had dan de rest van de race op 80% moeten rijden en anders had hij Perez vanzelf weer ingehaald omdat die gewoon geen snelheid had. En ook al had hij hem voorbij gelaten, had voor Perez geen bal uitgemaakt als hij daar een paar extra puntjes had verzameld.

      • + 0
      • 6 jan 2026 - 09:37
    • StevenQ

      Posts: 9.970

      En uiteindelijk had het ook helemaal niet uitgemaakt of Max die positie had afgegeven, ook dan was Perez geen 2e geworden want dan had hij voor Leclerc moeten finishen bij die laatste race

      • + 0
      • 6 jan 2026 - 09:56
  • Rogier hier

    Posts: 6.777

    Max had nog een openstaande rekening te vereffenen met Checo. Simpel. Als dat bonnetje is voldaan, dan is Max weer de teamplayer en had hij gerust aan de kant gegaan als de situatie er nog eens zou zijn.

    Iedereen looft Max privé en buiten de auto als een lieve, zachte, nononsense jongen zonder kapsones en met veel belangstelling voor een ander. In de auto is het een ander verhaal. Dan is hij een niets en niemand ontziend persoon die altijd wil winnen en zelfs zijn moeder nog niet voorbij zou laten.

    • + 1
    • 6 jan 2026 - 09:32
  • schwantz34

    Posts: 41.693

    Zodra Max zijn vizier dichtklappert stapt hij automatisch over naar standje racemode.

    • + 0
    • 6 jan 2026 - 10:00
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.169

    "Max de naaier" werd hij naderhand in de internationale pers genoemd....maar dan in verschillende bewoordingen....

    • + 0
    • 6 jan 2026 - 10:01

