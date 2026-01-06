Sergio Pérez heeft zich uitgelaten over zijn voormalig teamgenoot bij Red Bull Racing, Max Verstappen. De twee coureurs konden goed met elkaar overweg, maar hebben ook de nodige frictie gekend. Pérez liet zich dan ook lovend uit over Verstappen, die bij Red Bull uitgroeide tot een legende.

Pérez arriveerde in 2021 bij Red Bull als vervanger van Alexander Albon. De Mexicaan kreeg een taak die niet alle teamgenoten van Verstappen wisten te volbrengen: finishen in de kielzog van de Nederlander en genoeg punten pakken voor het constructeurskampioenschap. In 2022 en 2023 slaagde hij daarin, maar nadien stortte hij in. Dit resulteerde in een uiteindelijke exit in 2024.

Pérez vertelt over Verstappen

In de vier seizoenen dat Pérez teamgenoot is geweest van Verstappen bij Red Bull, maakte hij het nodige mee. De Mexicaan nam afscheid met twee constructeurskampioenschappen, vijf Grand Prix-overwinningen en wellicht ook mentale schade door zijn samenwerking met Verstappen, die bekendstaat om het vernietigen van zijn teamgenoten.

Zelf erkende Pérez ook dat het niet makkelijk is om naast Verstappen zijn taken uit te voeren. “Er gebeurt iets met Max”, zo vertelde hij in de Cracks Podcast. “Max is een fantastisch mens, maar er gebeurt iets als hij in de auto zit. Hij verandert, hij is dan een ander persoon”, voegde hij daar ietwat venijnig aan toe.

In Brazilië ging het bijna mis

Pérez en Verstappen konden goed met elkaar onderweg, maar sporadisch ging het mis tussen de twee. Tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2022, waar Verstappen dan al wereldkampioen is, krijgt hij het verzoek om Pérez voor te laten. De Nederlander geeft vervolgens geen gehoor, tot grote woede van zijn teamgenoot.

“Ik denk dat hij in Brazilië iets in zich had dat hij nooit heeft laten zien. Omdat we erover hadden gepraat en dachten dat hij het achter zich had gelaten, dacht het hele team dat. Dus we waren allemaal verrast toen hij het op dat moment naar buiten bracht”, zei Pérez daarover.