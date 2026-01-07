'Perez en Bottas in Amsterdam voor Cadillac-sponsor'

Sergio Perez is bezig met de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen. De Mexicaan keert dit jaar terug in de koningsklasse bij het nieuwe team van Cadillac. In aanloop naar het nieuwe seizoen heeft hij zich nu gemeld in Amsterdam.

Perez verloor eind 2024 zijn zitje in de Formule 1 bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan was niet langer in staat om Max Verstappen bij te houden, en Red Bull verving hem door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander werd op zijn beurt vervangen door Yuki Tsunoda, terwijl Perez zich had teruggetrokken in zijn thuisland Mexico. Hij maakte er echter geen geheim van dat hij wilde terugkeren, en hij tekende een contract met het nieuwe team van Cadillac.

Nu het nieuwe jaar is begonnen, zijn de voorbereidingen op het debuut van de Amerikaanse renstal in volle gang. Perez en zijn teamgenoot Valtteri Bottas verschenen in de afgelopen weken in verschillende podcasts en programma's. Perez heeft zich nu ook gemeld in Nederland, zo bleek uit een Story die hij plaatste op Instagram. Op de foto is een besneeuwde gracht te zien in hoofdstad Amsterdam. De vraag is echter wat Perez in Nederland doet, verder postte hij geen andere foto's.

Wat doet Perez in Nederland?

Het is niet met honderd procent zekerheid te zeggen wat Perez in Amsterdam doet, maar de kans is groot dat hij bij Tommy Hilfiger is. Het kledingbedrijf is een belangrijke sponsor van Cadillac, en het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam.

Bottas ook aanwezig?

De kans is groot dat Perez' teamgenoot Valtteri Bottas ook aanwezig is in Amsterdam. Hij vierde in de afgelopen weken vakantie in Australië, en deelde vanochtend dat hij landde op een vliegveld in Europa, vrijwel zeker Schiphol. Bottas deelde daarna dat hij een photoshoot had bij Tommy Hilfiger, en het lijkt erop dat hij zijn teamgenoot Perez hier ook heeft ontmoet.

Voorbereidingen op het debuut

Het team van Cadillac is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Bottas had eind vorig jaar zijn seat fit bij het Amerikaanse team, dat gevestigd is in Silverstone in het Verenigd Koninkrijk. De kans is dus groot dat Perez en Bottas na hun verplichtingen bij Tommy Hilfiger doorreizen naar de fabriek. Cadillac onthult hun eerste livery op 8 februari door middel van een reclame tijdens de Super Bowl.