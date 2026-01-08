user icon
Verstappen bepaalt: "Hij heeft de macht van de rijdersmarkt in handen"

Verstappen bepaalt: "Hij heeft de macht van de rijdersmarkt in handen"

Max Verstappen staat ook in 2026 ‘gewoon’ onder contract bij Red Bull Racing, maar wat er daarna gebeurt, ligt allerminst vast. Zeker met het oog op de nieuwe reglementen en de sportieve verhoudingen daarna, heeft de Nederlander volgens Jacques Villeneuve zelf de volledige controle over zijn toekomst.

De Canadees ziet dat Verstappen zich in een luxepositie bevindt. Mocht Red Bull de aansluiting met de top verliezen na 2026, dan hoeft de viervoudig wereldkampioen volgens Villeneuve geen moment te twijfelen over een eventueel vertrek.

Beperkte tijd, grote ambities

Verstappen heeft in het verleden al vaker aangegeven niet de intentie te hebben om tot diep in de veertig actief te blijven in de Formule 1, zoals Fernando Alonso en Lewis Hamilton dat doen. Tijd doorbrengen met zijn familie speelt een steeds grotere rol, iets wat na de geboorte van dochter Lily alleen maar belangrijker zal worden. Daarnaast blijft de Limburger gefascineerd door andere vormen van autosport en is zijn liefde voor simracen onverminderd groot.

Daarom ligt het niet voor de hand dat Verstappen genoegen zou nemen met een plek in het middenveld. Waar andere grootheden jarenlang bleven rijden zonder uitzicht op zeges, lijkt dat scenario niet te passen bij de Red Bull-coureur. Hoewel hij formeel vastligt tot en met 2028, zou zijn contract verschillende clausules bevatten die ruimte laten voor een vroegtijdig vertrek als de prestaties tegenvallen.

Villeneuve ziet ‘open speelveld’

Jacques Villeneuve benadrukt dat Verstappen zich in een uitzonderlijke positie bevindt. “Max heeft in feite een deal voor één jaar, dus we moeten afwachten wat er gebeurt. Hij is degene die alle touwtjes in handen heeft. Hij kan gaan en staan waar hij wil. Elk team zou gek zijn om hem niet binnen te halen”, stelt Villeneuve tegenover PokerScout.

Vooruitkijkend naar het nieuwe tijdperk in de Formule 1 ziet de voormalig wereldkampioen vooral kansen. “Volgend jaar is één groot vraagteken. Dat is juist het mooie aan de nieuwe regels. Niemand weet wat hij kan verwachten, het is alsof je in het donker tast. Elk team kan ineens vooraan staan en dat maakt het fantastisch”, besluit Villeneuve.

snailer

Posts: 31.343

Niet volgens Stoffelman. Die denkt dat er overal Berlijnse muren zijn opgetrokken.

Daarbij vergeet hij dat die muren geen eeuwigheidswaarde hebben.

  • 1
  • 8 jan 2026 - 08:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jacques Villeneuve Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  snailer

    Posts: 31.342

    Niet volgens Stoffelman. Die denkt dat er overal Berlijnse muren zijn opgetrokken.

    Daarbij vergeet hij dat die muren geen eeuwigheidswaarde hebben.

    • + 1
    • 8 jan 2026 - 08:19

