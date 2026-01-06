user icon
icon

Pérez herkent zich in Norris: "Ook zijn auto paste niet bij zijn stijl"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Pérez herkent zich in Norris: "Ook zijn auto paste niet bij zijn stijl"

Sergio Pérez is blij voor Lando Norris dat hij de wereldtitel heeft gewonnen. Na een lang gevecht met Max Verstappen en Oscar Piastri, slaagde de Brit erin om zijn eerste Formule 1-titel te pakken. Pérez meent iets te herkennen in de McLaren-coureur gedurende het jaar 2025. 

Norris besliste op het nippertje de titelstrijd in Abu Dhabi. Met nog drie kanshebbers op het kampioenschap, won de Engelsman nipt met een voorsprong van twee punten op Verstappen. In de zomerstop werd dat niet verwacht, aangezien Piastri op dat moment nog een comfortabele voorsprong had van 34 punten op zijn teamgenoot en 104 punten op de Nederlander. 

Meer over Lando Norris Wereldkampioen Norris klaar met Formule 1: "Ga proberen alles te vergeten"

Wereldkampioen Norris klaar met Formule 1: "Ga proberen alles te vergeten"

23 dec 2025
 Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

29 dec 2025

Pérez meent Norris zijn terugkeer te begrijpen

Nadien wist Norris het tij te keren. De Brit won de races in Mexico en Brazilië op dominante wijze en werd steeds comfortabeler, naarmate hij de leiding nam in het kampioenschap. Velen zeggen dat McLaren de auto van Norris meer aan zijn stijl heeft aangepast, iets wat Pérez ook graag had gezien bij Red Bull Racing

“Nou, ik denk dat Norris een goed seizoen heeft gehad, toch?”, aldus Pérez tegenover de Cracks Podcadt. “Toen hij een beetje hetzelfde meemaakte als ik, toen hij geen auto had die bij zijn stijl paste, was dat erg moeilijk voor hem, maar hij gaf nooit op. Hij draaide het om toen McLaren een auto bouwde die bij zijn stijl paste”, voegde hij daar ietwat venijnig aan toe. 

Pérez stortte volledig in naast Verstappen

Pérez was van 2021 tot en met 2024 de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. In zijn eerste drie seizoenen slaagde hij erin om sporadisch een race te winnen, podiumplekken te pakken en ook nog twee constructeurstitels te winnen. Maar in 2024 stortte hij volledig in. 

Nadat McLaren in Miami over de betere auto beschikte, kwam Pérez er niet meer aan. De Mexicaan kon zich niet meer meten met de top en werd na dat seizoen vervangen door Liam Lawson. Pérez onthulde daarover dat Red Bull constant de auto aanpast aan de wensen van Verstappen, waardoor hij niet meer competitief was.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Sergio Perez Lando Norris McLaren Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.398

    Wat heeft Checo dan tegen Piastri te zeggen, die juist géén wereldkampioen werd doordat McLaren de auto aanpaste?

    Sowieso was die aanpassing niet bedoeld om het Lando naar de zin te maken maar omdat die de wagen in beginsel sneller maakte. Alleen kon Oscar er eerst niet aan wennen, hij was de feedback kwijt.

    • + 0
    • 6 jan 2026 - 17:42
  • snailer

    Posts: 31.333

    Voor mij begon Norris te winnen doordat hij zijn werkrate sterk verhoogde en ook dat hij de voorzichtigheid van zich af gooide. Hard werken bracht Norris de successen. Niet die update.

    • + 0
    • 6 jan 2026 - 17:51

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land MX
  • Geb. datum 26 jan 1990 (35)
  • Geb. plaats Guadalajara, MX
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar