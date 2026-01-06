Sergio Pérez is blij voor Lando Norris dat hij de wereldtitel heeft gewonnen. Na een lang gevecht met Max Verstappen en Oscar Piastri, slaagde de Brit erin om zijn eerste Formule 1-titel te pakken. Pérez meent iets te herkennen in de McLaren-coureur gedurende het jaar 2025.

Norris besliste op het nippertje de titelstrijd in Abu Dhabi. Met nog drie kanshebbers op het kampioenschap, won de Engelsman nipt met een voorsprong van twee punten op Verstappen. In de zomerstop werd dat niet verwacht, aangezien Piastri op dat moment nog een comfortabele voorsprong had van 34 punten op zijn teamgenoot en 104 punten op de Nederlander.

Pérez meent Norris zijn terugkeer te begrijpen

Nadien wist Norris het tij te keren. De Brit won de races in Mexico en Brazilië op dominante wijze en werd steeds comfortabeler, naarmate hij de leiding nam in het kampioenschap. Velen zeggen dat McLaren de auto van Norris meer aan zijn stijl heeft aangepast, iets wat Pérez ook graag had gezien bij Red Bull Racing.

“Nou, ik denk dat Norris een goed seizoen heeft gehad, toch?”, aldus Pérez tegenover de Cracks Podcadt. “Toen hij een beetje hetzelfde meemaakte als ik, toen hij geen auto had die bij zijn stijl paste, was dat erg moeilijk voor hem, maar hij gaf nooit op. Hij draaide het om toen McLaren een auto bouwde die bij zijn stijl paste”, voegde hij daar ietwat venijnig aan toe.

Pérez stortte volledig in naast Verstappen

Pérez was van 2021 tot en met 2024 de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. In zijn eerste drie seizoenen slaagde hij erin om sporadisch een race te winnen, podiumplekken te pakken en ook nog twee constructeurstitels te winnen. Maar in 2024 stortte hij volledig in.

Nadat McLaren in Miami over de betere auto beschikte, kwam Pérez er niet meer aan. De Mexicaan kon zich niet meer meten met de top en werd na dat seizoen vervangen door Liam Lawson. Pérez onthulde daarover dat Red Bull constant de auto aanpast aan de wensen van Verstappen, waardoor hij niet meer competitief was.