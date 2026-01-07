user icon
Viaplay-analisten weten het zeker: "Mercedes heeft gesproken met Verstappen"

Viaplay-analisten weten het zeker: "Mercedes heeft gesproken met Verstappen"

Ondanks dat Max Verstappen het afgelopen seizoen gelinkt is aan andere Formule 1-teams, blijft de Nederlander ook in 2026 ‘gewoon’ bij Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen zal niet zomaar de renstal verlaten waar hij groot is geworden. Toch zagen de analisten van Viaplay dat er zeker gesprekken zijn gevoerd tussen de entourage van Verstappen en andere teams. 

Dat Toto Wolff Verstappen dolgraag naar Mercedes wil halen, dat is allang duidelijk. In 2014 waagde hij al een poging toen de Nederlander nog niet eens in de F1 zat en ook in 2024 wilde de CEO van het Duitse team Verstappen als vervanger van Lewis Hamilton, die op zijn beurt naar Ferrari vertrok. 

Nadat Verstappen in aanraking kwam met George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje afgelopen jaar, draaide Wolff om het incident heen. Tegenover de pers beweerde de Oostenrijker dat ‘hij nog niet wist wat er gebeurd was’ en dat hij de beelden ‘nog terug moest zien’. Analist Tom Coronel concludeerde hier maar één ding uit. 

“Je eigen coureur wordt er gewoon af geramd”, zo stelt Coronel in het Jaaroverzicht 2025 van Viaplay. “En dan zegt hij heel rustig: ‘Ja, dat kan gebeuren’. Toen wist ik het zeker. Ze praten met Verstappen”, voegde de Dakar-coureur daaraan toe. 

Ook voormalig F1-coureur - Christijan Albers - ging hierin mee. “Russell voelde het al een lange periode. Dat die gesprekken gaande waren tussen Toto Wolff en het kamp Verstappen. Daar was hij zeker niet blij mee en dat merkte je aan alles”, zo merkte de voormalig rijder van Spyker op. 

Uiteindelijk greep Wolff naast Verstappen, die tijdens het weekend in Hongarije duidelijk maakte dat hij ook in 2026 zal blijven bij Red Bull. De Mercedes-CEO koos eieren voor zijn geld en verlengde zowel Russell als Andrea Kimi Antonelli, maar wel voor één seizoen. Wellicht dat er komend jaar wederom een kans bestaat dat Verstappen bij Mercedes gaat tekenen.

En wat is nu het ‘nieuws’ hier? Beide partijen hebben dat toch ook al ooit bevestigd? Wordt oud nieuws nu opgediend als nieuw?

Reacties (4)

    Nee! Echt?

    Wat een heldere lampjes hè bij viaplay

    En wat is nu het ‘nieuws’ hier? Beide partijen hebben dat toch ook al ooit bevestigd? Wordt oud nieuws nu opgediend als nieuw?

    Ik heb ook steeds gedacht dat er gesprekken gaande waren tussen Toto Wolff en team Verstappen, maar nu Coronel en Albers dat bevestigen, geloof ik het niet meer...

