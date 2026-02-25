user icon
<b> Analyse: </b> Horner heeft compleet zijn eigen graf gegraven bij Red Bull

Christian Horner is alweer een halfjaar werkeloos in de Formule 1. De Engelsman die jarenlang de teambaas was bij Red Bull Racing, werd halverwege 2025 plotseling ontslagen. Nadien blijkt dat Horner - die binnen de Oostenrijkse renstal wat prestigestrijdjes aanging - zijn eigen graf heeft gegraven. 

Na de GP van Engeland op het circuit van Silverstone, was de maat vol voor Red Bull. Het team van Max Verstappen maakte uit het niets bekend dat Horner per direct op straat werd gezet en dat Laurent Mekies - op dat moment teambaas bij zusterteam Racing Bulls - zijn vervanger wordt. Sindsdien keerde wat meer rust terug bij Red Bull, dat met Verstappen nog tot de laatste race vocht met Lando Norris en Oscar Piastri om de wereldtitel. Uiteindelijk was het Norris, die slechts met twee punten verschil aan de haal ging met het kampioenschap in Abu Dhabi. 

Horner wilde meer macht binnen Red Bull-familie

Nadat Verstappen zijn tweede wereldtitel pakt in 2022 in Japan, krijgt Red Bull een behoorlijke tik te verwerken. Oprichter en op dat moment nog de man die de touwtjes in handen heeft - Dietrich Mateschitz - overlijdt. Nadien heerst er een prangende vraag op de fabriek in Milton Keynes: Wie neemt nu het heft in handen bij Red Bull, dat op dat moment met Verstappen het benchmark is in de F1. 

Naderhand met ingang van het Formule 1-seizoen 2023, beginnen de eerste geruchten vanuit de paddock op gang te komen: de relatie tussen teambaas Horner en adviseur Helmut Marko begint scheurtjes te krijgen. De aanleiding hiervan zou zijn dat de Engelsman, na het overlijden van Mateschitz, meer macht wil hebben. Op papier is hij teambaas, maar Marko bepaalt op dat moment wie de rijders zijn van Red Bull en de Racing Bulls. Naar verluidt zou hij de Oostenrijker zelfs willen lozen binnen de Red Bull-organisatie.

Bom ontploft voor het seizoen van 2024

Maar als Horner aan Marko gaat zitten, legt hij definitief zijn nek op het hakblok. Vanwege de ijzersterke relatie tussen de adviseur en de Verstappens, jaagt hij hiermee ook de Nederlanders tegen zich in het harnas. Uiteindelijk bereikt het kookpunt vlak voor de start van het seizoen 2024. De Telegraaf komt dan met het nieuws naar buiten dat Horner beticht zou zijn voor grensoverschrijdend gedrag binnen Red Bull en dat het team een onderzoek start naar de Brit. 

Even later houdt Jos Verstappen zich niet in en stelt dat Horner zo snel mogelijk weg moet, zodat de rust kan terugkeren bij het bijna onhoudbare team van zijn zoon. Marko wordt later beschuldigd van het lekken richting de Telegraaf over Horner, maar die geruchten zouden later weggewuifd worden. Nadat Verstappen publiekelijk uitspreekt dat hij pal achter Marko staat, besluit Red Bull zijn eigen adviseur niet te schorsen. 

Horner vrijgesproken, maar toch weggestuurd

Uiteindelijk rondt Red Bull het onderzoek naar Horner af. De Oostenrijkse renstal, dat op dat moment langzaam het momentum in de Formule 1 verliest aan McLaren, besluit om haar eigen teambaas vrij te spreken. Verstappen wordt dat jaar alsnog wereldkampioen, waardoor de rust even lijkt wedergekeerd bij de zesvoudig winnaar van de constructeurstitel. 

Maar in 2025 slaat het noodlot toch toe. Nadat Sergio Pérez afgekocht moet worden afgekocht, Liam Lawson zijn stoeltje verliest aan Yuki Tsunoda en Verstappen niet meer over een winnende auto beschikt, besluit de drankjesfabrikant om Horner een gigantische afkoopsom te geven en weg te sturen uit Milton Keynes. 

Ijdele Horner pleit voor terugkeer in F1 

Nadat Horner de laan is uitgestuurd bij Red Bull, valt er toch één conclusie te trekken: de Brit ging een machtsstrijd aan binnen zijn eigen team, maar heeft simpelweg verloren van het bewind van onder andere Verstappen en Marko. Na het seizoen gaf CEO Oliver Mintzlaff aan dat het team geen andere optie had en dat de komst van Mekies zeker heeft geholpen. 

Maar Horner is naar eigen zeggen nog niet klaar met de Formule 1. De 52-jarige schemerde door dat hij met meerdere teams heeft gebeld over een mogelijke samenwerking en lijkt voorlopig Alpine de beste kaarten te hebben om hem binnen te halen. Wellicht dat de Engelsman dan toch gaat terugkeren in de koningsklasse van de autosport.

f(1)orum

Posts: 9.579

Dat dit zijn baan gekost heeft, geloof ik niet. Het was wel weer een druppel in de emmer die begon vol te lopen door de machtsstrijd binnen Red Bull sinds de dood van Mateschitz.

  • 3
  • 25 feb 2026 - 09:19
Reacties (13)

  • The Wolf

    Posts: 167

    Marko heeft Verstappen bij Red Bull binnen gebracht. Qua karakters (a-politiek, direct, gedreven...) liggen de Verstappens veel meer op 1 lijn met Marko dan met Horner die daar als persoon haaks op staat, Marko was zodoende meer familievriend geworden en vertrouwenspersoon. En Horner heeft de kapitale fout gemaakt door te onderschatten hoe loyaal de Verstappens waren aan Marko, dat heeft 'm uiteindelijk z'n baan gekost. Sommige coureurs creëren een machtspositie door uitzonderlijke performance. Zagen we ook bij Schumacher/Ferrari en Hamilton/Mercedes. Normaal wordt een F1 team niet 'gegijzeld' door een coureur, maar in dit specifieke geval konden de aandeelhouders weinig anders dan een van de meest waardevolle assets van het team binnenboord houden en de operationeel leider offeren, vervangen door iemand wiens neus weer de goede kan op wijst

    • + 1
    • 25 feb 2026 - 09:14
    • f(1)orum

      Posts: 9.579

      Dat dit zijn baan gekost heeft, geloof ik niet. Het was wel weer een druppel in de emmer die begon vol te lopen door de machtsstrijd binnen Red Bull sinds de dood van Mateschitz.

      • + 3
      • 25 feb 2026 - 09:19
    • HermanInDeZon

      Posts: 667

      "maar in dit specifieke geval konden de aandeelhouders weinig anders dan een van de meest waardevolle assets van het team binnenboord houden en de operationeel leider offeren"

      Of dat een verstandige keuze was zal blijken
      Marko is inmiddels ook weg
      Vraag is hoe lang Max er nog zin in gaat hebben

      ... en als die motor dit jaar min of meer het niveau van Mercedes haalt is dat toch echt de verdienste van Horner en van niemand anders.

      • + 3
      • 25 feb 2026 - 09:35
    • The Wolf

      Posts: 167

      @f(1)orum
      ja bedoel ook eigenlijk meer dat de machtsstrijd breder was, en gedoe tussen horner en marko onderdeel daarvan. Maar de Verstappens (mn Jos) maakte erg duidelijk waar hun loyaliteit lag.

      @Herman
      Niks ten nadele van Horner, die is in het verleden cruciaal geweest voor het succes van Red Bull door de jaren heen, en idd Max is er niet voor eeuwig die heeft z'n langste tijd bij dat team gehad, maar vooralsnog is hij een belangrijke pijler voor succes

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 10:49
    • gridiron

      Posts: 3.219

      Echt loyaal zal het wel niet geweest zijn want beweerden Marko niet altijd "samen uit samen thuis", Marko ligt eruit en Verstappen zit er nog altijd.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 12:10
    • Snork

      Posts: 22.390

      Toch twijfel ik aan de geruchten dat de relatie tussen Horner en de Verstappens, of in ieder geval Max, slecht was. Nadat Horner was weggestuurd heeft hij Max nog vaak gebeld en getekst na een winnende race van Max. Dat doe je niet als de relatie gespannen/slecht was.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 13:14
    • HermanInDeZon

      Posts: 667

      Relatie Max - Horner is volgens mij altijd prima geweest

      Denk eerder dat de karakters van Jos & Horner niet bepaald compatibel zijn - beide nogal alfamannetjes

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 13:16
    • iOosterbaan

      Posts: 2.113

      @GridIron Misschien klopte het dan dus wel dat hij eindelijk wilde gaan pensioeneren en nu was het ook niet meer als verlies t.o. van Horner. Dus Max hoefde niet solidair te doen...

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 14:23
  • Regenrace

    Posts: 2.342

    Toch zie ik wel een les in dit verhaal. Namelijk dat geen enkele zelfbenoemde F1-goeroe het ontslag van een of beiden begin van het jaar had voorspeld. Wat iets zeg over hun wauwel-status - niveautje Jomanda of zo.
    (Zou dat de reden zijn dat ik steeds minder trek heb daar kennis van te nemen?)

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 09:58
  • Joeppp

    Posts: 8.313

    Waarom Horner ontslagen is zal wel een opeenstapeling geweest zijn van resultaten en voorvallen. Echter, ik vind dat het allemaal goed heeft uitgepakt. Mekkies lijkt nieuw leven in de organisatie te hebben geblazen en het straalt weer plezier uit. De tests van de afgelopen weken waren ook goed. Nu Newey, Marko en Horner weg zijn kan RedBull aan een nieuwe fase beginnen en het lijkt of de nieuwe lichting het verrassend goed oppakt. Het doet mij denken aan het afscheid van Ron Dennis, voor mij was hij Mclaren en toen hij weg ging had ik eigenlijk gedacht dat het klaar was met het team. Ok, ze zaten toen in een rotperiode met Honda maar Ron weg kon niemand zich voorstellen en kijk eens waar ze nu staan. RedBull lijkt alleen net wat veerkrachtiger dan Mclaren in die tijd.

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 10:15
    • gridiron

      Posts: 3.219

      Of Mekkies kan met de eer gaan lopen voor het werk dat Horner op het einde nog mee bezig was, dergelijke organisaties omgooien doe je niet op een paar dagen.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 12:12
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.569

    Christian "Gravedigger" Horner.
    Christian "Dickpic" Horner.
    Christian "Opgehoepeld" Horner.

    Je zou bijna medelijden krijgen met de beste man...

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 10:30
  • WalterWhite

    Posts: 468

    Einde machtstrijd was volgens mij toen Horner ineens het contract met Perez verlengde terwijl die totaal niet meer presteerde. Die had Horner op eigen houtje verlengd terwijl in principe Marko over de coureurs ging Horner verdedigde dat door te stellen dat hij voor de continuïteit stond en de sponsorgelden ven Checo hierin mee speelde. Maar het mislopen van het WCC door het falen van Perez en het daarmee misgelopen prijzengelden en ook nog eens het alsnog afkopen van Perez haalde deze argumenten onderuit. Plus de uitloop va technisch personeel en de situaie Lawson/Tsunoda na 2 races waren volgens mij de laatste redenen om zijn exit te bezegelen. De houdbaarheidsdatum was een beetje verlopen en er was een nieuwe frisse wind nodig. En iemand die de technische mensen begreep na de uitstroom van Marshall, Newey, Wheatley. Volgens mij is Waché daarbij niet de meest inspirerende communicator en vult Mekies dat gat nu goed op.

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 12:46

