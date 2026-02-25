Christian Horner is alweer een halfjaar werkeloos in de Formule 1. De Engelsman die jarenlang de teambaas was bij Red Bull Racing, werd halverwege 2025 plotseling ontslagen. Nadien blijkt dat Horner - die binnen de Oostenrijkse renstal wat prestigestrijdjes aanging - zijn eigen graf heeft gegraven.

Na de GP van Engeland op het circuit van Silverstone, was de maat vol voor Red Bull. Het team van Max Verstappen maakte uit het niets bekend dat Horner per direct op straat werd gezet en dat Laurent Mekies - op dat moment teambaas bij zusterteam Racing Bulls - zijn vervanger wordt. Sindsdien keerde wat meer rust terug bij Red Bull, dat met Verstappen nog tot de laatste race vocht met Lando Norris en Oscar Piastri om de wereldtitel. Uiteindelijk was het Norris, die slechts met twee punten verschil aan de haal ging met het kampioenschap in Abu Dhabi.

Horner wilde meer macht binnen Red Bull-familie

Nadat Verstappen zijn tweede wereldtitel pakt in 2022 in Japan, krijgt Red Bull een behoorlijke tik te verwerken. Oprichter en op dat moment nog de man die de touwtjes in handen heeft - Dietrich Mateschitz - overlijdt. Nadien heerst er een prangende vraag op de fabriek in Milton Keynes: Wie neemt nu het heft in handen bij Red Bull, dat op dat moment met Verstappen het benchmark is in de F1.

Naderhand met ingang van het Formule 1-seizoen 2023, beginnen de eerste geruchten vanuit de paddock op gang te komen: de relatie tussen teambaas Horner en adviseur Helmut Marko begint scheurtjes te krijgen. De aanleiding hiervan zou zijn dat de Engelsman, na het overlijden van Mateschitz, meer macht wil hebben. Op papier is hij teambaas, maar Marko bepaalt op dat moment wie de rijders zijn van Red Bull en de Racing Bulls. Naar verluidt zou hij de Oostenrijker zelfs willen lozen binnen de Red Bull-organisatie.

Bom ontploft voor het seizoen van 2024

Maar als Horner aan Marko gaat zitten, legt hij definitief zijn nek op het hakblok. Vanwege de ijzersterke relatie tussen de adviseur en de Verstappens, jaagt hij hiermee ook de Nederlanders tegen zich in het harnas. Uiteindelijk bereikt het kookpunt vlak voor de start van het seizoen 2024. De Telegraaf komt dan met het nieuws naar buiten dat Horner beticht zou zijn voor grensoverschrijdend gedrag binnen Red Bull en dat het team een onderzoek start naar de Brit.

Even later houdt Jos Verstappen zich niet in en stelt dat Horner zo snel mogelijk weg moet, zodat de rust kan terugkeren bij het bijna onhoudbare team van zijn zoon. Marko wordt later beschuldigd van het lekken richting de Telegraaf over Horner, maar die geruchten zouden later weggewuifd worden. Nadat Verstappen publiekelijk uitspreekt dat hij pal achter Marko staat, besluit Red Bull zijn eigen adviseur niet te schorsen.

Horner vrijgesproken, maar toch weggestuurd

Uiteindelijk rondt Red Bull het onderzoek naar Horner af. De Oostenrijkse renstal, dat op dat moment langzaam het momentum in de Formule 1 verliest aan McLaren, besluit om haar eigen teambaas vrij te spreken. Verstappen wordt dat jaar alsnog wereldkampioen, waardoor de rust even lijkt wedergekeerd bij de zesvoudig winnaar van de constructeurstitel.

Maar in 2025 slaat het noodlot toch toe. Nadat Sergio Pérez afgekocht moet worden afgekocht, Liam Lawson zijn stoeltje verliest aan Yuki Tsunoda en Verstappen niet meer over een winnende auto beschikt, besluit de drankjesfabrikant om Horner een gigantische afkoopsom te geven en weg te sturen uit Milton Keynes.

Ijdele Horner pleit voor terugkeer in F1

Nadat Horner de laan is uitgestuurd bij Red Bull, valt er toch één conclusie te trekken: de Brit ging een machtsstrijd aan binnen zijn eigen team, maar heeft simpelweg verloren van het bewind van onder andere Verstappen en Marko. Na het seizoen gaf CEO Oliver Mintzlaff aan dat het team geen andere optie had en dat de komst van Mekies zeker heeft geholpen.

Maar Horner is naar eigen zeggen nog niet klaar met de Formule 1. De 52-jarige schemerde door dat hij met meerdere teams heeft gebeld over een mogelijke samenwerking en lijkt voorlopig Alpine de beste kaarten te hebben om hem binnen te halen. Wellicht dat de Engelsman dan toch gaat terugkeren in de koningsklasse van de autosport.