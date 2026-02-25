Lando Norris heeft voor gefronste wenkbrauwen gezorgd met een opvallende uitspraak over zijn ideale teamgenoot. Tijdens een interview met McLaren-CEO Zak Brown liet de Brit zich ontvallen dat hij Max Verstappen zonder twijfel naast zich zou willen hebben bij het team uit Woking.

Opvallend, want Norris en Verstappen vochten de voorbije seizoenen meermaals stevige duels uit op de baan. Toch is hun onderlinge band altijd intact gebleven. De twee kennen elkaar al jaren en spreken openlijk hun respect voor elkaars kwaliteiten uit.

Norris verrast met naam van Verstappen

Tijdens het gesprek met Zak Brown krijgt Norris de vraag wie hij, naast zijn huidige teamgenoot Oscar Piastri, graag nog eens naast zich in de garage zou zien. Het antwoord zorgt voor verbaasde blikken in de zaal.

“Als ik vrij mag kiezen? Dan zou ik Max nemen”, klinkt het zonder aarzelen bij de McLaren-coureur. Daarmee doelt hij uiteraard op Max Verstappen, met wie hij al jaren een sterke band onderhoudt. “We kennen elkaar door en door en ik weet precies hoe goed hij is. Dat zou een geweldige maatstaf zijn.”

Rivaliteit op de baan, respect ernaast

Dat Norris en Verstappen het geregeld met elkaar aan de stok kregen op het asfalt, verandert daar niets aan. Volgens de Brit is hun relatie altijd professioneel én respectvol gebleven. “We hebben keihard tegen elkaar geracet, soms op het scherp van de snee. Maar buiten de baan is er altijd respect geweest.”

Met zijn uitspraak onderstreept Norris nog maar eens hoe hoog hij Verstappen inschat. “Je wilt jezelf meten met de besten. Als je echt wilt weten waar je staat, moet je naast de sterkste coureur van het veld zitten. Dat zou mij alleen maar beter maken.” Daarmee zorgde de Brit voor een opvallend moment, zeker gezien de onderlinge titelgevechten van de afgelopen jaren.