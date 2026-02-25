user icon
Norris durft het aan: Brit ziet het zitten als Verstappen zijn teamgenoot wordt

Norris durft het aan: Brit ziet het zitten als Verstappen zijn teamgenoot wordt

Lando Norris heeft voor gefronste wenkbrauwen gezorgd met een opvallende uitspraak over zijn ideale teamgenoot. Tijdens een interview met McLaren-CEO Zak Brown liet de Brit zich ontvallen dat hij Max Verstappen zonder twijfel naast zich zou willen hebben bij het team uit Woking.

Opvallend, want Norris en Verstappen vochten de voorbije seizoenen meermaals stevige duels uit op de baan. Toch is hun onderlinge band altijd intact gebleven. De twee kennen elkaar al jaren en spreken openlijk hun respect voor elkaars kwaliteiten uit.

Norris verrast met naam van Verstappen

Tijdens het gesprek met Zak Brown krijgt Norris de vraag wie hij, naast zijn huidige teamgenoot Oscar Piastri, graag nog eens naast zich in de garage zou zien. Het antwoord zorgt voor verbaasde blikken in de zaal.

“Als ik vrij mag kiezen? Dan zou ik Max nemen”, klinkt het zonder aarzelen bij de McLaren-coureur. Daarmee doelt hij uiteraard op Max Verstappen, met wie hij al jaren een sterke band onderhoudt. “We kennen elkaar door en door en ik weet precies hoe goed hij is. Dat zou een geweldige maatstaf zijn.”

Rivaliteit op de baan, respect ernaast

Dat Norris en Verstappen het geregeld met elkaar aan de stok kregen op het asfalt, verandert daar niets aan. Volgens de Brit is hun relatie altijd professioneel én respectvol gebleven. “We hebben keihard tegen elkaar geracet, soms op het scherp van de snee. Maar buiten de baan is er altijd respect geweest.”

Met zijn uitspraak onderstreept Norris nog maar eens hoe hoog hij Verstappen inschat. “Je wilt jezelf meten met de besten. Als je echt wilt weten waar je staat, moet je naast de sterkste coureur van het veld zitten. Dat zou mij alleen maar beter maken.” Daarmee zorgde de Brit voor een opvallend moment, zeker gezien de onderlinge titelgevechten van de afgelopen jaren.

Polleke2

Posts: 1.908

Tuurlijk toen was Max 18 en zelfs toen kon Ricciardo hem al niet echt bijhouden.

  • 8
  • 25 feb 2026 - 10:04
Reacties (27)

  • racepace1

    Posts: 641

    Wat rookt deze gast?
    Hij ziet het zitten om om de oren gereden te worden, want in een "gelijkwaardige" auto is het ciao bella

    • + 2
    • 25 feb 2026 - 09:32
    • HermanInDeZon

      Posts: 667

      We'll see.

      Riccardo was van alle teamgenoten het dichtste bij Max en Lando heeft Riccardo vernietigd

      Tuurlijk denken we allemaal dat Max beter is, maar zo lang ze nooit teamgenoten geweest zijn kunnen we niet zeker zijn?

      • + 6
      • 25 feb 2026 - 09:36
    • Polleke2

      Posts: 1.908

      Tuurlijk toen was Max 18 en zelfs toen kon Ricciardo hem al niet echt bijhouden.

      • + 8
      • 25 feb 2026 - 10:04
    • Politik

      Posts: 9.754

      'Wat rookt deze gast?'

      Waarom zo denigrerend? Hij zegt toch niet dat hij Verstappen wel eventjes gaat verslaan?

      Hij wil het juist tegen Verstappen opnemen, omdat Verstappen de beste coureur is.
      Alleen door het op te nemen tegen de besten, kun je zelf ook beter worden.
      Is toch een prima uitgangspunt?

      • + 5
      • 25 feb 2026 - 11:35
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 884

      🤣🤣🤣🤣

      Zeg dit niet om die figuren hier (ze weten zelf wel wie ze zijn) te voeren, hor. Maar ik denk dat ook zij héél goed weten dat Norris hier onzin voor de bühne uitkraamt. Wat hij als regerend wereldkampioen natuurlijk ook moet.

      En nee, ik zeg heus niet dat Norris een slechte coureur is, noch dat hij goed genoeg zou zijn. Maar hij zou compleet bezwijken onder de druk...

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 11:59
    • HermanInDeZon

      Posts: 667

      @Glasvezelcoureur over die druk ... ik wil eigenlijk wel eens eerst afwachten hoe hij de komende races gaat rijden - zou wel eens kunnen dat nu hij die titel effectief heeft binnen genhaald hij er heel anders in staat

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 12:18
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 884

      En wat denk je dan te gaan zien, Herman? Dat hij races wint? Verliest? En dan?

      Zegt allemaal niets. Naast Verstappen, als directe teamgenoot, zou Norris compleet bezwijken onder de druk. Los van de race-capaciteiten. Alleen al mentaal dingetje...

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 12:26
    • HermanInDeZon

      Posts: 667

      @Glasvezelcoureur waarom zou hij naast Verstappen bezwijken onder de mentale druk?

      Reden waarom de teamgenoten van Verstappen allemaal bezwijken is omdat ze gewoon trager zijn. Als Verstappen ooit een teamgenoot krijgt die hem kan bijhouden en verslaan zie ik niet in waarom die zou bezwijken aan de mentale druk.

      Sterker nog, ik ben eens benieuwd hoe Max zou reageren moest er plots een teamgenoot zijn die hem kan bijhouden ( Barcelona vorig jaar liet zien dat dat korte lontje van hem er toch nog niet helemaal uit is).

      Max is absoluut de beste coureur van dit moment, maar maak er nu ook niet meer van dan dat hij is hé.

      Schumacher is ook geklopt door Rosberg
      Vettel ook door Riccardo en later Leclerc

      Het is niet omdat rijders in een bepaalde fase van hun carrière onoverwinnelijk zijn of lijken dat ze onklopbaar zijn

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 13:10
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 884

      "Max is absoluut de beste coureur van dit moment, maar maak er nu ook niet meer van dan dat hij is hé.

      Uiteraard kon ik dit soort suggestieve opmerkingen verwachten.
      Echter, met die opmerking over 'dit moment' zet je je verdere inbreng nu wel in een juist licht. Op je vergelijkingen tussen Verstappen en diens teamgenoten ga ik even niet in, we denken daar gewoon fundamenteel anders over. Prima.

      Maar je ook je andere vergelijkingen zijn (in dit verhaal) snijden niet echt hout, we hebben het hier immers over generatiegenoot Norris. Schumacher zou in zijn prime nooit door Rosberg verslagen worden. Zie ik absoluut niet.

      Je laatste wat suggestieve opmerking: "Het is niet omdat rijders in een bepaalde fase van hun carrière onoverwinnelijk zijn of lijken dat ze onklopbaar zijn.. onderstreept wat ik zojuist al zei. Doet er totaal niet toe, we hebben het hier over generatiegenoten.

      • + 2
      • 25 feb 2026 - 13:28
    • WickieDeViking

      Posts: 475

      Herman, dus omdat een worstelende McLaren Ricciardo van Norris verloor, zou Norris ineens op het niveau van de huidige Max zitten?

      Dat Ricciardo ooit dicht bij een jonge Max zat en later van Norris verloor zegt echt helemaal niets. Andere fase van Max, andere fase van Ricciardo, andere auto.
      Oftewel, appels met peren.

      We kunnen er ook excel kampioenschappen van maken natuurlijk: A verslaat B, C verslaat A, dus C verslaat automatisch B. Zo werkt het natuurlijk niet.

      Die vergelijking met Ricciardo slaat dus nergens op, dat weet je zelf ook wel. :)

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 13:35
    • Politik

      Posts: 9.754

      'Schumacher zou in zijn prime nooit door Rosberg verslagen worden.'

      Over suggestieve opmerkingen gesproken 🙈

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 13:36
    • WickieDeViking

      Posts: 475

      En nog iets, Herman.

      Vergelijkingen met Schumacher vs Rosberg of Vettel vs Ricciardo en Leclerc, zijn ook contextafhankelijk. Schumacher was 43 bij zijn comeback. Vettel zat in een neerwaartse fase bij Ferrari. Dat zegt niet dat dominantie “nep” was, maar dat fases veranderen.

      De echte vraag is dus: zit Max nu op zijn absolute piek, of nog niet?

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 13:41
    • HermanInDeZon

      Posts: 667

      Mijn punt is dat je het niet weet tot je ze naast elkaar zet.

      Met dat hij een paar foutjes onder druk heeft gemaakt in 2024/2025 lijkt iedereen gewoon vergeten hoe verdomde goed Norris is en wat hij allemaal met die McLaren presteerde .

      Geen discussie dat Max de beste is, maar zet een Norris/Leclerc/Russell/Piastri in hetzelfde materiaal als Max (en liefst dan niet in een Red Bull die hij al jaren gewoon is) en ik geloof nooit dat het verschil tienden per ronde is.

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 13:43
    • WickieDeViking

      Posts: 475

      "Maar hij zou compleet bezwijken onder de druk..."

      Dat weten we niet, Glasvezelcoureur. Norris heeft vorig jaar aardig goed gepresteerd onder druk, dus dat is een aanname van jou (los van de papaya rules discussie). We kunnen het gewoon niet weten zolang ze geen teamgenoten zijn.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 13:44
    • WickieDeViking

      Posts: 475

      "Over suggestieve opmerkingen gesproken"

      Waarom pik je alleen de suggestiviteit eruit van Glasvezelcoureur en niet die van Herman? Je betigt mij steeds van selectiviteit en hier laat je weer zien dat je dat vooral zelf doet.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 13:45
    • WickieDeViking

      Posts: 475

      "Met dat hij een paar foutjes onder druk heeft gemaakt in 2024/2025 lijkt iedereen gewoon vergeten hoe verdomde goed Norris is en wat hij allemaal met die McLaren presteerde ."

      Ik beweer dat nergens, Herman. Ik zeg enkel dat je vergelijking nergens op slaat.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 13:46
    • racepace1

      Posts: 641

      @ Politik en Hermanindezon Er zijn al genoeg bewijzen geleverd dat M.Verstappen een buitengewoon coureur is de afgelopen jaren of hij nu in een F1 auto zit of even meedoet aan GT3 klasse en daar gelijk rondjes neerzet die door andere coureurs bestempeld worden als niet normaal! zijn hun woorden niet de mijne en ik denk dat zij iets meer verstand hebben van racen dan ik heb en wellicht ook dan jullie. en bestempel nou niet meteen als ik zeg "wat rookt deze gast" dat ik denigrerend denk over Norris hij is kampioen geworden op het nippertje nadat max een enorme inhaal race heeft gemaakt die ik een andere coureur niet zo 1 2 3 zie doen. Ik ben geen RB fan en ook niet zozeer van Max maar wat kan deze gast een pot sturen over de long run en is zo circuit intelligent. daarom zei ik dat zo over Norris. Sorry als ik je daardoor heb gekwest. @Hermanindezon let goed op de volgende 24 races......

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 13:46
    • WickieDeViking

      Posts: 475

      Herman, ik zeg net zelfs tegen Glasvezelcoureur: "Norris heeft vorig jaar aardig goed gepresteerd onder druk"

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 13:48
    • HermanInDeZon

      Posts: 667

      @Wickie Ik beweer dat nergens, Herman. Ik zeg enkel dat je vergelijking nergens op slaat."

      Was ook helemaal niet persoonlijk op jou bedoeld hoor :)
      Maar Norris wordt hier vaak onderschat (vind ik) - een Leclerc/Russell wordt hier door velen bvb veel hoger ingeschat terwijl ik daar echt niet zo zeker van ben

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 13:58
    • WickieDeViking

      Posts: 475

      Herman, dan kun je dat toch ook gewoon zo zeggen zoals nu, in plaats van allerlei nergens op slaande vergelijkingen erbij te halen. :)

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 14:02
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.000

      Politik

      Schumacher voor 2006 zou nooit door Rosberg verslagen worden en Schumacher uit 1993-1998 zou uberhaupt door niemand verslagen worden. Ik hoop dat je de races van Schumacher in 90' toen gezien hebt, met name 1993-1996. Hij was een fenomeen. Van 7 titels had hij er 5 gewonnen met niet-snelste auto. Andere 2 titels (2002 en 2004) wel. Hij pakte poles en zelfs won met Ferrari in 1996.. dat was echt absurd aangezien die Ferrari niet eens een top2 of top3 auto was.
      As said, niemand zou hem in 1993-1996 kunnen verslaan. Simply the best.

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 14:05
    • Politik

      Posts: 9.754

      @Wickie,

      Omdat er al.een stuk.of drie zijn die @Herman in de nek springen.
      Daarbij ben ik het verder aardig met hem eens.

      En waar was jij gisteren met je morele kompas toen Russell weers eens compleet afgezeken werd hier?.

      Zeker niet gelezen 🙈

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 14:18
    • HermanInDeZon

      Posts: 667

      @Flying Dutchman ik ben altijd een groot Schumacher fan geweest, maar toch ... was hij in 1994/1995 al "zo goed" of was dat gewoon een enorm zwakke lichting rijders?
      Senna weg, geen enkele wereldkampioen in het veld, mensen als een Hakkinen nog ver van hun best, ...

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 14:20
    • WickieDeViking

      Posts: 475

      Politik, leuk geprobeerd om te verwijzen naar een topic met Russell, maar je kunt natuurlijk niet iemand veroordelen op iets wat hij niet heeft gezien of gezegd. Ik veroordeel jou hier op wat je wel zelf ziet en zegt.

      Dát is nu net het verschil.

      Daarbij jij bent niet de persoon om mij te wijzen op selectiviteit, omdat je zelf dat gedrag vertoont. Dat is wel duidelijk.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 16:23
  • F1jos

    Posts: 5.057

    Lando realiseerde nog niet dat Max de papaja rules met NO aan zijn laars lapt. Gewoon zoals al het andere coureurs in het verleden kansloos vermorzeld.

    • + 2
    • 25 feb 2026 - 10:24
  • Wingleader

    Posts: 3.369

    Grootspraak door een wktitel.

    • + 1
    • 25 feb 2026 - 11:37
  • Aajd Flupke

    Posts: 87

    Ik snap die Lando wel, hij heeft genoeg van al die aanvaringen met Max op het circuit. Als ze dan in dezelfde wagen rijden, dan rijdt Max 30 seconden voor hem...

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 13:39

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

