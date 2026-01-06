Gianpiero Lambiase blijft ook de komende jaren nauw verbonden aan Max Verstappen en Red Bull Racing. De veelbesproken race-engineer werd in december nog nadrukkelijk in verband gebracht met andere Formule 1-teams, maar een vertrek op korte termijn is volgens de Telegraaf niet aan de orde.

In internationale media doken geruchten op over een mogelijke overstap van Lambiase naar Aston Martin of Williams, waar hij een meer overkoepelende rol zou kunnen krijgen. Daarbij werd echter voorbijgegaan aan een belangrijk detail: de Brit ligt nog tot en met eind 2027 vast bij Red Bull Racing. Dat betekent dat hij ook komend seizoen ‘gewoon’ actief is als race-engineer van Verstappen, met wie hij inmiddels al bijna tien jaar samenwerkt. Daarnaast vervult Lambiase binnen het team de rol van Head of Racing.

Zware tijd voor Lambiase

Na de seizoensfinale in Abu Dhabi was Lambiase zichtbaar emotioneel, maar dat had niets te maken met zijn toekomst bij Red Bull. De emoties hielden verband met privéomstandigheden, die er vorig seizoen ook toe leidden dat hij bij twee races ontbrak. Verstappen heeft meermaals benadrukt hoe belangrijk zijn engineer voor hem is, zowel op sportief als persoonlijk vlak. Die waardering is wederzijds.

Het is in de Formule 1 overigens gebruikelijk dat topmedewerkers niet direct bij een concurrent aan de slag kunnen. Vaak worden zij op zogenoemde ‘gardening leave’ gezet: wel doorbetaald, maar zonder actieve rol. Een bekend voorbeeld is Will Courtenay, de voormalig hoofdstrateeg van Red Bull. In september 2024 werd zijn overstap naar McLaren aangekondigd, maar aanvankelijk moest hij zijn contract tot medio 2026 uitdienen. Inmiddels is besloten dat Courtenay al een half jaar eerder kan beginnen bij zijn nieuwe werkgever.

Red Bull kijkt vooruit

Verstappen zag eerder al belangrijke sleutelfiguren vertrekken bij Red Bull. Naast Courtenay, vertrokken ook Adrian Newey, Christian Horner, Rob Marshall en Helmut Marko bij de Oostenrijkse renstal. Even leek het erop dat de viervoudig wereldkampioen ook zijn belangrijkste engineer zag verkassen, maar voorlopig is dat dus niet aan de orde.

Red Bull kijkt ondertussen vooruit naar het nieuwe seizoen, waarin de reglementen volledig worden vernieuwd. Op 15 januari presenteert het team in het Amerikaanse Detroit de kleurstelling van de nieuwe auto. Later deze maand volgen besloten testdagen in Barcelona, waarna in februari nog zes officiële testdagen in Bahrein op het programma staan. Het Formule 1-seizoen begint op 8 maart met de Grand Prix van Australië.