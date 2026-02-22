user icon
Lambiase in positieve stemming na goede voorbereiding met Verstappen

Lambiase in positieve stemming na goede voorbereiding met Verstappen

Bij Red Bull Racing klinkt na de wintertests in Bahrein en Barcelona vooral tevredenheid. De Oostenrijkse renstal heeft voor het eerst een eigen krachtbron - in samenwerking met Ford - ontwikkeld en die lijkt voorlopig goed stand te houden. Vooral de betrouwbaarheid van de nieuwe motor zorgt voor optimisme binnen het team.

Vooraf waren er nog twijfels over het project, omdat teams in een overgangsperiode vaak moeite hebben om meteen competitief te zijn. Maar voorlopig lijkt dat scenario uit te blijven bij zowel Red Bull als zusterteam Racing Bulls.

Lambiase trots op betrouwbaarheid nieuwe motor

Volgens Gianpiero Lambiase is het vooral een opluchting dat de nieuwe DM-01-krachtbron zonder grote problemen heeft gefunctioneerd. “We mogen als team echt trots zijn op wat we bereikt hebben. Het is een enorme prestatie om een volledig nieuwe aandrijflijn in de auto te krijgen en zoveel kilometers probleemloos af te werken”, zo klonk het in Bahrein.

De engineer van Max Verstappen benadrukt dat de focus nu snel richting de eerste race verschuift. “We hebben niet veel tijd meer tot Australië. We hebben de coureurs zoveel mogelijk laten rijden, zodat ze zich comfortabel voelen. Iedereen kijkt uit naar Melbourne, maar er ligt nog veel werk op ons te wachten.”

Ook Verstappen ziet ruimte voor verbetering

Ook Verstappen zelf blijft realistisch ondanks de positieve signalen. De Nederlander vindt dat het team zich goed heeft voorbereid, maar ziet nog duidelijk groeimarge. “We hebben er alles aan gedaan om zo goed mogelijk aan de tests te beginnen en het team heeft uitstekend werk geleverd om hier te staan.”

Toch wil de wereldkampioen nog geen conclusies trekken. “Het is duidelijk dat we nog stappen moeten zetten om sneller te worden. Daar gaan we de komende weken hard aan werken. Melbourne wordt een mooie eerste graadmeter, maar we zullen nog alles moeten geven om competitief te zijn.”

jd2000

Posts: 7.597

Waren er maar meer teams met zoveel flair en lef als Red Bull. Veel figuren hebben het denigrerend over een limonadefabrikant, maar zij hebben wel de grootste ballen in de F1.

  • 6
  • 22 feb 2026 - 15:12
Reacties (9)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.535

    Het zal toch te gek zijn als de eigen nieuwe motor van Redbull straks de betrouwbaarste zal zijn tegenover Mercedes, Ferrari en Honda.
    Zelfs de motor van Audi is nog niet top.

    Nou ben ik niet de grootste fan van Redbull en dan druk ik me nog mild uit, maar ik gun hun wel 'n motor die meekan op het hoogste niveau.

    • + 4
    • 22 feb 2026 - 14:28
    • F1jos

      Posts: 5.045

      Ouw is verre van sjagerijn, mede dankzij natte Nel.

      • + 0
      • 22 feb 2026 - 15:07
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.535

      Nee hoor Jos, ik ben neutraal.

      Mss mijn volgende nickname.....Ouw-neutraal?

      • + 0
      • 22 feb 2026 - 15:41
    • Hagueian

      Posts: 8.343

      En je vriend dan?

      • + 0
      • 22 feb 2026 - 20:20
  • jd2000

    Posts: 7.597

    Waren er maar meer teams met zoveel flair en lef als Red Bull. Veel figuren hebben het denigrerend over een limonadefabrikant, maar zij hebben wel de grootste ballen in de F1.

    • + 6
    • 22 feb 2026 - 15:12
  • Hagueian

    Posts: 8.343

    Met al die gekkigheid waar je op moet letten is een goede race engineer belangrijker dan ooit. Ik denk deze twee daar ook een verschil kunnen maken. Zeker naar een team als Ferrari.

    • + 2
    • 22 feb 2026 - 20:22
  • GPYesterday

    Posts: 325

    Ze zullen de motor nog niet op z'n maximum hebben gezet. Eerst de betrouwbaarheid testen op minder Dan maximum en als alles goed Gaan Dan zal de maximum wel uitgeprobeerd worden zosls vorig Jaar tijdens de quali. In q3 alles eruit.

    • + 0
    • 22 feb 2026 - 21:23
    • red

      Posts: 919

      Ja, dat geldt voor alle teams

      • + 0
      • 22 feb 2026 - 21:33

