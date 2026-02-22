Bij Red Bull Racing klinkt na de wintertests in Bahrein en Barcelona vooral tevredenheid. De Oostenrijkse renstal heeft voor het eerst een eigen krachtbron - in samenwerking met Ford - ontwikkeld en die lijkt voorlopig goed stand te houden. Vooral de betrouwbaarheid van de nieuwe motor zorgt voor optimisme binnen het team.

Vooraf waren er nog twijfels over het project, omdat teams in een overgangsperiode vaak moeite hebben om meteen competitief te zijn. Maar voorlopig lijkt dat scenario uit te blijven bij zowel Red Bull als zusterteam Racing Bulls.

Lambiase trots op betrouwbaarheid nieuwe motor

Volgens Gianpiero Lambiase is het vooral een opluchting dat de nieuwe DM-01-krachtbron zonder grote problemen heeft gefunctioneerd. “We mogen als team echt trots zijn op wat we bereikt hebben. Het is een enorme prestatie om een volledig nieuwe aandrijflijn in de auto te krijgen en zoveel kilometers probleemloos af te werken”, zo klonk het in Bahrein.

De engineer van Max Verstappen benadrukt dat de focus nu snel richting de eerste race verschuift. “We hebben niet veel tijd meer tot Australië. We hebben de coureurs zoveel mogelijk laten rijden, zodat ze zich comfortabel voelen. Iedereen kijkt uit naar Melbourne, maar er ligt nog veel werk op ons te wachten.”

Ook Verstappen ziet ruimte voor verbetering

Ook Verstappen zelf blijft realistisch ondanks de positieve signalen. De Nederlander vindt dat het team zich goed heeft voorbereid, maar ziet nog duidelijk groeimarge. “We hebben er alles aan gedaan om zo goed mogelijk aan de tests te beginnen en het team heeft uitstekend werk geleverd om hier te staan.”

Toch wil de wereldkampioen nog geen conclusies trekken. “Het is duidelijk dat we nog stappen moeten zetten om sneller te worden. Daar gaan we de komende weken hard aan werken. Melbourne wordt een mooie eerste graadmeter, maar we zullen nog alles moeten geven om competitief te zijn.”