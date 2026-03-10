user icon
icon

Sombere voorspelling van Red Bull komt uit

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sombere voorspelling van Red Bull komt uit

Het team van Red Bull Racing heeft een aardige start van het nieuwe seizoen achter de rug. De Oostenrijkse renstal oogde snel, maar liep wel tegen de nodige problemen aan. Volgens teambaas Laurent Mekies zijn zijn voorspellingen uitgekomen, en is Red Bull het vierde team.

Voor Red Bull was de Australische Grand Prix een zeer belangrijke race. Het was niet alleen de eerste race onder de nieuwe Formule 1-regels, maar ook de eerste race met hun eigen motor. De auto's van Red Bull Racing en Racing Bulls worden dit jaar aangedreven door de motoren die zijn gebouwd door Red Bull Powertrains en Ford. De verwachtingen waren hoog, en de prestaties zagen er zeker niet slecht uit.

Meer over Red Bull Racing 'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

9 maa
 Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa

Max Verstappen liep op zaterdag tegen een probleem aan in de kwalificatie. Hij crashte in Q1 waardoor hij slechts als twintigste aan de race begon, hij wist zich wel terug te vechten naar de zesde plaats. Verstappens nieuwe teamgenoot Isack Hadjar kende een goede kwalificatie, en startte de Grand Prix vanaf de derde plaats. Hij kon bij de start meekomen met de kopgroep, maar viel al snel uit.

Is Red Bull echt het vierde team?

Red Bull kon niet meekomen met bijvoorbeeld Mercedes, en daarmee kwam een voorspelling van Laurent Mekies uit. De Franse teambaas sprak zich na de race uit bij de internationale media: "We hadden na de wintertests al voorspeld dat we waarschijnlijk slechts het vierde team zouden zijn. Zoals het uiteindelijk uitpakte, was dat best een vrij nauwkeurige voorspelling. Dit weekend zag het er iets beter uit, want Isack pakte de derde plaats in een normale kwalificatie."

"Hij heeft daar echt heel erg goed werk geleverd door alles te maximaliseren. Op basis van de race kun je zeggen dat ons tempo best te vergelijken was met dat van McLaren, maar we konden zeker niet vechten met Ferrari of met Mercedes."

Kan Red Bull het gevecht aan?

Mekies blijft wel strijdbaar, en hij wil Mercedes en Ferrari snel gaan aanvallen: "Dat is zeker iets waar we ons nu bewust van zijn. We hebben de ambitie en ook de plicht om op jacht te gaan naar die teams. Dat zal wel wat tijd gaan kosten, maar dat is geen verrassing."

"Wat betreft de achterstand op Mercedes, na de tests zeiden we al dat het lastig was om dat goed te beoordelen. We wisten immers dat er spelletjes werden gespeeld en dat de echte snelheid achter werd gehouden. Daarom zijn we niet verrast door het gat dat we zien. Het is ook ongeveer wat we verwachtten dat we uiteindelijk zouden moeten accepteren."

HermanInDeZon

Posts: 769

Ik snap echt niet hoe Red Bull het vierde team is?

Hadjar kwalificeerde zich als derde en moest Max niet van achter zijn vertrokken had hij hoogstwaarschijnlijk wel voor Norris geëindigd, dus mij lijkt derde team als je het pessimistisch bekijkt?

Daarnaast stonden ze alle vrije trainingen (op... [Lees verder]

  • 6
  • 10 maa 2026 - 07:43
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 769

    Ik snap echt niet hoe Red Bull het vierde team is?

    Hadjar kwalificeerde zich als derde en moest Max niet van achter zijn vertrokken had hij hoogstwaarschijnlijk wel voor Norris geëindigd, dus mij lijkt derde team als je het pessimistisch bekijkt?

    Daarnaast stonden ze alle vrije trainingen (op één na) met z'n tweeën in de top zes

    • + 6
    • 10 maa 2026 - 07:43
    • f(1)orum

      Posts: 9.652

      Omdat niet alleen snelheid een factor is, maar bijvoorbeeld ook betrouwbaarheid; Max niet uit Q1 en Hadjar geplofte motor. Teams kijken niet alleen naar dagkoersen, maar betrekken veel meer factoren.

      • + 3
      • 10 maa 2026 - 08:28
    • nr 76

      Posts: 7.384

      Toch denk ik dat Herman niets vreemds zegt, qua snelheid in quali en race zag RedBull er sneller uit dan mcLaren.
      Ik zou RedBull ook als 3de team aanwijzen.

      • + 3
      • 10 maa 2026 - 09:23
    • f(1)orum

      Posts: 9.652

      Nogmaals, snelheid is slechts 1 factor. Daarnaast heeft Max zelf aangegeven dat het inhalen van vrijwel de meeste auto's niet echt een horde was aangezien deze sowieso veel langzamer zijn. De eerste echt snelle auto die hij tegenkwam was Lando en deze wist hem voor te blijven. En aangezien Oscar het gehele weekend sneller was dan Lando is het niet onaannemelijk dat deze dus ook voor Lando (en Max) geëindigd zou zijn. Ik zou iig niet op basis van deze uitslagen durven te beweren dat RBR het 3e team is op dit moment.

      • + 2
      • 10 maa 2026 - 10:14
    • NicoS

      Posts: 20.249

      Misschien eerst een paar races afwachten, op basis van één race is dat nog niet met zekerheid te zeggen.

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 10:23
    • Damon Hill

      Posts: 19.740

      @Herman,
      Kwalificatie-pace (dus snelheid over 1 rondje) en race-pace zijn wel echt twee verschillende dingen, en het kan heel goed dat de Red Bull over één rondje misschien het tweede team is, maar in een race-modus het derde of vierde team. De situatie is, zoals ik heel vaak zeg, zelden "zwart-wit" en daarnaast kan het ook nog per circuit verschillen. Melbourne is wat dat betreft een iets andere baan en nooit de beste graadmeter voor de verhoudingen.

      Misschien zijn er zelfs circuits waar Red Bull het snelste is, of juist Ferrari... en dat maakt Mercedes dan niet ineens het "tweede team". Het gaat om "overall" en niet om op 1 circuit of 1 dag zoals de kwalificatie.

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 10:25
    • Regenrace

      Posts: 2.396

      Ik denk dat het wel klopt.
      Zo'n kwalificatie zegt voorlopig minder over de race dan het gemiddelde van 1000 testrondes waar Mekies zich op baseert.
      Dus mijn volgorde is ook: Ferrari / Mercedes, dan op behoorlijke afstand McLaren / Red Bull, plus verrassend genoeg: Haas.

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 10:54
  • Pietje Bell

    Posts: 33.556

    Een Chinese man zat achter Kimi en Hadjar in het vliegtuig van Melbourne naar
    Shanghai en heeft het volgende over hen gepost (met foto's).
    Hadjar heeft dus bevestigd dat die 2 races uitvallen.
    Van een Kimi fan over de originele poster. Staat een link onder in 2e Tweet:

    @ikeuiku
    so, op met kimi and isack on their flight to shanghai and shared a story about them.

    op said these two were talking loudly right after they boarded the plane (😂). they
    started discussing the cancellation of the Bahrain and Saudi GP.

    then isack told kimi, 'You guys can win two fewer races now.'" im CTFU 😂

    x.com/ikeuiku/status/2030997706823606476

    • + 0
    • 10 maa 2026 - 08:18
    • WickieDeViking

      Posts: 587

      En wat maakt deze persoon betrouwbaar voor jou? Omdat hij foto's van ze heeft gemaakt? En wie zegt zelfs dat het zijn eigen foto's zijn?

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 11:51
    • Pietje Bell

      Posts: 33.556

      Je gaat nu wel erg ver met "bron" en "echtheid".
      Die Chinese man die de GP bij had gewoond zat in de 1e klas achter beide coureurs en heeft als bewijs beide foto's bij zijn bericht geplaatst. Een Kimi fan heeft zijn Chinese bericht vertaald.
      Als je het niet gelooft, geloof je het maar niet.

      Denk je nu werkelijk dat ze pas volgende week gaan overleggen of die GP's doorgaan? Dat is allang besloten en de teams zullen daarover zijn geïnformeerd.

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 12:19
    • Pietje Bell

      Posts: 33.556

      Heb nu ook al verscheidene berichten van mensen gelezen die Hadjar in Australië ontmoet hebben en ze zeggen allemaal hetzelfde:
      Een zeer onbeschofte, nukkige, stoere coureur die je geen blik waardig gunt en afsnauwt als je hem iets wilt vragen of goedendag zegt. En degene die naast hem liep, telkens iemand anders, was zeer vriendelijk en nam alle tijd en kregen ze wel een selfie en een handtekening van terwijl Hadjar er met een kwaad gezicht naast stond.
      Zouden al die mensen die elkaar niet kennen en dit afzonderlijk gepost hebben allemaal liegen?

      Ook Kym Illman was het opgevallen:

      kymillman
      F1 Australian Grand Prix

      A STRAIGHT FACE

      Isack Hadjar had a blank expression as he made his way through
      the paddock, and was told to smile for the camera by a Red Bull Racing photographer… and his response?
      You’ll see it on the second slide.

      #AustralianGP #F1news #F1content

      https://postimg.cc/8J5pWwGg

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 12:28
    • Pietje Bell

      Posts: 33.556

      Deze foto heeft KI zaterdag voor de kwalificatie genomen.

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 12:31

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar