Het team van Red Bull Racing heeft een aardige start van het nieuwe seizoen achter de rug. De Oostenrijkse renstal oogde snel, maar liep wel tegen de nodige problemen aan. Volgens teambaas Laurent Mekies zijn zijn voorspellingen uitgekomen, en is Red Bull het vierde team.

Voor Red Bull was de Australische Grand Prix een zeer belangrijke race. Het was niet alleen de eerste race onder de nieuwe Formule 1-regels, maar ook de eerste race met hun eigen motor. De auto's van Red Bull Racing en Racing Bulls worden dit jaar aangedreven door de motoren die zijn gebouwd door Red Bull Powertrains en Ford. De verwachtingen waren hoog, en de prestaties zagen er zeker niet slecht uit.

Max Verstappen liep op zaterdag tegen een probleem aan in de kwalificatie. Hij crashte in Q1 waardoor hij slechts als twintigste aan de race begon, hij wist zich wel terug te vechten naar de zesde plaats. Verstappens nieuwe teamgenoot Isack Hadjar kende een goede kwalificatie, en startte de Grand Prix vanaf de derde plaats. Hij kon bij de start meekomen met de kopgroep, maar viel al snel uit.

Is Red Bull echt het vierde team?

Red Bull kon niet meekomen met bijvoorbeeld Mercedes, en daarmee kwam een voorspelling van Laurent Mekies uit. De Franse teambaas sprak zich na de race uit bij de internationale media: "We hadden na de wintertests al voorspeld dat we waarschijnlijk slechts het vierde team zouden zijn. Zoals het uiteindelijk uitpakte, was dat best een vrij nauwkeurige voorspelling. Dit weekend zag het er iets beter uit, want Isack pakte de derde plaats in een normale kwalificatie."

"Hij heeft daar echt heel erg goed werk geleverd door alles te maximaliseren. Op basis van de race kun je zeggen dat ons tempo best te vergelijken was met dat van McLaren, maar we konden zeker niet vechten met Ferrari of met Mercedes."

Kan Red Bull het gevecht aan?

Mekies blijft wel strijdbaar, en hij wil Mercedes en Ferrari snel gaan aanvallen: "Dat is zeker iets waar we ons nu bewust van zijn. We hebben de ambitie en ook de plicht om op jacht te gaan naar die teams. Dat zal wel wat tijd gaan kosten, maar dat is geen verrassing."

"Wat betreft de achterstand op Mercedes, na de tests zeiden we al dat het lastig was om dat goed te beoordelen. We wisten immers dat er spelletjes werden gespeeld en dat de echte snelheid achter werd gehouden. Daarom zijn we niet verrast door het gat dat we zien. Het is ook ongeveer wat we verwachtten dat we uiteindelijk zouden moeten accepteren."