'Hamilton dreigt met vertrek als Ferrari bijzondere keuze maakt'

Lewis Hamilton staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen wist vorig jaar geen potten te breken bij Ferrari, en aast op sportieve revanche. De vraag is of Hamilton na dit seizoen nog wel actief is in de koningsklasse van de autosport.

Hamilton maakte vorig jaar de spraakmakende overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij de iconische Italiaanse renstal wilde hij zijn droom gaan najagen en hij hoopte mee te kunnen vechten om de wereldtitel. Bij Ferrari trof hij zijn goede vriend en teambaas Frédéric Vasseur, en samen met teamgenoot Charles Leclerc wilde hij de aanval openen. De ambities konden al snel in de ijskast worden geplaatst, want Ferrari bleek niet competitief genoeg te zijn.

Hamilton won aan het begin van het seizoen nog wel de sprintrace in China, maar daarna zakte hij door zijn hoeven. De Brit kwam niet in de buurt van het podium en sloot het seizoen af met drie eliminaties in Q1 van de kwalificatie. Hamilton kwam niet verder dan de zesde plaats in het wereldkampioenschap, en hoopt dit jaar op een beter resultaat.

Stunt Ferrari met Horner?

Het lijkt een jaar van de waarheid te worden voor Hamilton, terwijl het nog onduidelijk is waar zijn toekomst ligt. De Britse krant Daily Mail wijst ook naar de rol van teambaas Vasseur. Volgens de krant is de Fransman populair, maar kent zijn CV verder weinig hoogtepunten. De Daily Mail wijst naar de acties van voorzitter John Elkann, en ze vragen zich hardop af wat er gaat gebeuren als Ferrari toch besluit om voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner aan te trekken.

Wat zou dit scenario betekenen voor de toekomst van Hamilton?

Als Ferrari het verrassende besluit neemt om Horner te contracteren, dan is de kans volgens de Daily Mail groot dat Hamilton ook de deur uitloopt. Ze stellen dat Hamilton dan trouw zou blijven aan zijn goede vriend Vasseur. Het gaat hier om toekomstmuziek, maar het staat wel vast dat Hamilton zich moet blijven bewijzen. Er wordt door de krant ook gewezen op de slechte samenwerking tussen Hamilton en zijn race-engineer Riccardo Adami. Ook hier moet men stappen zetten.

Statman

Posts: 46

Michael Schumacher was wereldkampioen in 94 en 95 en reed vanaf 96 bij Ferrari.
In 96 werd hij derde in het wk
In 97 tweede (en gediskwalificeerd)
In 98 tweede
In 99 vijfde (maar reed 7 van de 16 races niet mee vanwege een gebroken been)
Vanaf 2000 t/m 2004 won hij zijn vijf WK’s bij Ferrari.
... [Lees verder]

  • 6
  • 6 jan 2026 - 13:52
Reacties (9)

  • misstappen

    Posts: 3.451

    Als Ferrari slim is, dan nemen ze Horner aan. ik zeg win-win

    • + 4
    • 6 jan 2026 - 12:25
    • schwantz34

      Posts: 41.695

      Dan moet Elkann hem wel een telefoontje van de zaak geven zonder camera, zodat hij niet weer een fotootje van zijn bulltje naar een dame kan sturen...

      • + 1
      • 6 jan 2026 - 13:10
    • Totalia

      Posts: 1.804

      Schwantz daar doen ze in Italië volgens mij minder moeilijk over gezien de berichten van ene politicus uit het verleden

      • + 1
      • 6 jan 2026 - 13:17
    • HarryLam

      Posts: 5.127

      Beloofd is beloofd...

      • + 0
      • 6 jan 2026 - 14:35
    • Snork

      Posts: 22.250

      Ferrari laat het tijdens het seizoen liggen op een aantal punten:
      1) Auto is niet snel genoeg
      2) Team maakt strategisch verkeerde beslissingen

      Kan Horner dit oplossen? Prima, win-win in dat geval.
      Maar ik vraag het me serieus af. De snelste auto bouwen is het meest uitdagende van alles en vraagt om unieke ideeën en daarmee om redelijk unieke engineers. Daar is het voor 2026 nu al sowieso te laat voor.

      • + 0
      • 6 jan 2026 - 14:50
  • shakedown

    Posts: 1.540

    Wat een onzin. Hamilton probeerd zijn vertek zacht te brengen alsof hij niet anders kon vanwege omstandigheden. Heeft niets met gebrek aan prestaties te maken...

    • + 0
    • 6 jan 2026 - 12:52
  • trucker0werner

    Posts: 500

    Als ze horner aannemen blijft lewy gewoon.
    Want wil te graag weer winnen en dat zal bij geen enkel ander team lukken.

    • + 0
    • 6 jan 2026 - 13:41
  • Statman

    Posts: 46

    Michael Schumacher was wereldkampioen in 94 en 95 en reed vanaf 96 bij Ferrari.
    In 96 werd hij derde in het wk
    In 97 tweede (en gediskwalificeerd)
    In 98 tweede
    In 99 vijfde (maar reed 7 van de 16 races niet mee vanwege een gebroken been)
    Vanaf 2000 t/m 2004 won hij zijn vijf WK’s bij Ferrari.

    Schumacher was jonger en hongeriger toen hij naar Ferrari overstapte en het hele team werd aangepakt. Toch kostte het vijf seizoenen voordat hij wk werd met Ferrari.

    -Raikkonnen erfde een nog goed lopend Ferrari van Schumacher
    -Het is Vettel niet gelukt om wk te worden met Ferrari
    -Het is Alonso niet gelukt.
    -Het is Raikkonen na zijn terugkeer ook niet gelukt.

    Hamilton is op zijn veertigste binnengekomen bij een team dat de boel gewoon al zo’n 15 jaar net niet voor elkaar heeft en tot nu toe lijkt daar weinig verbetering in te zitten. Tegen de tijd dat hij aan het vijfde seizoen bij Ferrari zou beginnen is hij 44. Daarnaast heeft hij een jongere teamgenoot die niet in de categorie tweede rijder thuishoort. Ik kan me trouwens niet herinneren dat ik hem de afgelopen vier seizoenen iets bijzonders heb zien doen, zoals ik de oudere Alonso en Schumacher (bij Mercedes) dat wel heb zien doen.

    Wat ik bedoel te zeggen: Ik zie Hamilton geen wereldkampioen meer worden bij Ferrari. Hij zal 2026 nog wel meerijden, maar dan gaat hij met pensioen.

    • + 6
    • 6 jan 2026 - 13:52
    • Beemerdude

      Posts: 8.404

      @Statman; het verschil tussen Schumacher en Hamilton is inderdaad de leeftijd en de daarmee samenhangende drang tot presteren. Schumacher was maar met één ding bezig tijdens het seizoen (testen en racen) en dat was om samen met zijn engineers en monteurs de auto beter te maken. Schumacher snapte dat je dan van 07.00 tot 01.00 bezig bent. Schumi kende iedereen bij Ferrari. Die leefde de passie en eiste van zichzelf en iedereen 100% inzet. Ik heb nu niet het idee dat Lewis op dezelfde wijze zijn kant van de garage weet te motiveren. Ik denk ook niet dat Lewis het nog kan opbrengen van 07.00 tot 01.00 iedereen op te jagen en te motiveren en dat snap ik ook wel. Verstappen doet bij RBR wat Schumacher bij Ferrari deed. De houding en de boordradio's van Lewis stralen nou ook niet heel veel passie meer uit. De is een grote teleurstelling, ik denk echt dat Hamilton gedacht heeft dat ie daar in een winnende auto zou stappen, die rare Leclerc wel even de moeder zou rijden en dan als God in Italië zou worden onthaald. Wat een deceptie moet dit zijn. Nu bedenken hoe is hier zsm weg kan want ik denk dat niemand het nog ziet gebeuren met Lewis. Hijzelf ook niet.

      • + 0
      • 6 jan 2026 - 14:51

show sidebar