Lewis Hamilton staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen wist vorig jaar geen potten te breken bij Ferrari, en aast op sportieve revanche. De vraag is of Hamilton na dit seizoen nog wel actief is in de koningsklasse van de autosport.

Hamilton maakte vorig jaar de spraakmakende overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij de iconische Italiaanse renstal wilde hij zijn droom gaan najagen en hij hoopte mee te kunnen vechten om de wereldtitel. Bij Ferrari trof hij zijn goede vriend en teambaas Frédéric Vasseur, en samen met teamgenoot Charles Leclerc wilde hij de aanval openen. De ambities konden al snel in de ijskast worden geplaatst, want Ferrari bleek niet competitief genoeg te zijn.

Hamilton won aan het begin van het seizoen nog wel de sprintrace in China, maar daarna zakte hij door zijn hoeven. De Brit kwam niet in de buurt van het podium en sloot het seizoen af met drie eliminaties in Q1 van de kwalificatie. Hamilton kwam niet verder dan de zesde plaats in het wereldkampioenschap, en hoopt dit jaar op een beter resultaat.

Stunt Ferrari met Horner?

Het lijkt een jaar van de waarheid te worden voor Hamilton, terwijl het nog onduidelijk is waar zijn toekomst ligt. De Britse krant Daily Mail wijst ook naar de rol van teambaas Vasseur. Volgens de krant is de Fransman populair, maar kent zijn CV verder weinig hoogtepunten. De Daily Mail wijst naar de acties van voorzitter John Elkann, en ze vragen zich hardop af wat er gaat gebeuren als Ferrari toch besluit om voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner aan te trekken.

Wat zou dit scenario betekenen voor de toekomst van Hamilton?

Als Ferrari het verrassende besluit neemt om Horner te contracteren, dan is de kans volgens de Daily Mail groot dat Hamilton ook de deur uitloopt. Ze stellen dat Hamilton dan trouw zou blijven aan zijn goede vriend Vasseur. Het gaat hier om toekomstmuziek, maar het staat wel vast dat Hamilton zich moet blijven bewijzen. Er wordt door de krant ook gewezen op de slechte samenwerking tussen Hamilton en zijn race-engineer Riccardo Adami. Ook hier moet men stappen zetten.