Lewis Hamilton heeft een rampzalig eerste seizoen in dienst van Ferrari achter de rug. De Britse zevenvoudig wereldkampioen aast op sportieve revanche, maar heeft de nodige hordes te nemen. Ralf Schumacher grapt dat Hamilton op vakantie moet gaan met zijn race-engineer Riccardo Adami.

Hamilton maakte vorig jaar de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. De Brit wilde direct voor zijn recordbrekende achtste titel gaan, maar zijn resultaten vielen tegen. Hij werd om de oren gereden door zijn teamgenoot Charles Leclerc en wist ook geen podiumplek te scoren. De teleurstelling was groot, en Hamilton hoopt dit jaar beter voor de dag te komen.

Hamilton liep tijdens zijn eerste seizoen bij Ferrari tegen de nodige hindernissen op. Hij worstelde met zijn auto, en had het gevoel dat Ferrari weinig deed met zijn adviezen. Daarnaast verliep de samenwerking met zijn nieuwe race-engineer Riccardo Adami ook nog niet zoals gewenst.

Wat moet Hamilton gaan verbeteren?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher voorziet problemen voor Hamilton. In gesprek met Sport1 wijst de Duitser naar de nieuwe reglementen van dit jaar: "De auto's worden nu nerveuzer. Charles Leclerc kan daar mee omgaan, maar Hamilton heeft juist een stabielere achterkant van de auto nodig."

Volgens Schumacher heeft Hamilton nog een groot nadeel: "Lewis en zijn race-engineer Adami kunnen gewoon niet goed met elkaar overweg. Dat is echt een enorm nadeel voor Lewis." Lachend doet Schumacher een voorstel: "Ik denk dat ze maar eens met zijn tweeën op vakantie moeten gaan!"

Het gedrag van Hamilton

Schumacher is ook van mening dat Hamilton zich simpelweg niet goed gedraagt. De Duitser hoopt dat de zevenvoudig wereldkampioen de schouders minder gaat laten hangen in het nieuwe seizoen: "Wat me het meest teleurstelt, is hoe hij omgaat met de problemen. Hij schiet echt alle kanten op. En die gelatenheid... Van iemand met zijn staat van dienst verwacht je simpelweg iets meer."

Hamilton kende vorig jaar zijn slechtste seizoen in de Formule 1. Voor het eerst in zijn lange loopbaan stond hij niet op het podium.