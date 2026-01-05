user icon
icon

Hamilton aangevallen: "Misschien moeten ze op vakantie gaan!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton aangevallen: "Misschien moeten ze op vakantie gaan!"

Lewis Hamilton heeft een rampzalig eerste seizoen in dienst van Ferrari achter de rug. De Britse zevenvoudig wereldkampioen aast op sportieve revanche, maar heeft de nodige hordes te nemen. Ralf Schumacher grapt dat Hamilton op vakantie moet gaan met zijn race-engineer Riccardo Adami.

Hamilton maakte vorig jaar de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. De Brit wilde direct voor zijn recordbrekende achtste titel gaan, maar zijn resultaten vielen tegen. Hij werd om de oren gereden door zijn teamgenoot Charles Leclerc en wist ook geen podiumplek te scoren. De teleurstelling was groot, en Hamilton hoopt dit jaar beter voor de dag te komen.

Meer over Lewis Hamilton Hadjar baart opzien: "Ik was woedend toen Verstappen Hamilton versloeg"

Hadjar baart opzien: "Ik was woedend toen Verstappen Hamilton versloeg"

2 jan
 Rosberg doet boekje open over Hamilton: "Mijn kinderen krijgen cadeaus van hem"

Rosberg doet boekje open over Hamilton: "Mijn kinderen krijgen cadeaus van hem"

2 jan

Hamilton liep tijdens zijn eerste seizoen bij Ferrari tegen de nodige hindernissen op. Hij worstelde met zijn auto, en had het gevoel dat Ferrari weinig deed met zijn adviezen. Daarnaast verliep de samenwerking met zijn nieuwe race-engineer Riccardo Adami ook nog niet zoals gewenst.

Wat moet Hamilton gaan verbeteren?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher voorziet problemen voor Hamilton. In gesprek met Sport1 wijst de Duitser naar de nieuwe reglementen van dit jaar: "De auto's worden nu nerveuzer. Charles Leclerc kan daar mee omgaan, maar Hamilton heeft juist een stabielere achterkant van de auto nodig."

Volgens Schumacher heeft Hamilton nog een groot nadeel: "Lewis en zijn race-engineer Adami kunnen gewoon niet goed met elkaar overweg. Dat is echt een enorm nadeel voor Lewis." Lachend doet Schumacher een voorstel: "Ik denk dat ze maar eens met zijn tweeën op vakantie moeten gaan!"

Het gedrag van Hamilton

Schumacher is ook van mening dat Hamilton zich simpelweg niet goed gedraagt. De Duitser hoopt dat de zevenvoudig wereldkampioen de schouders minder gaat laten hangen in het nieuwe seizoen: "Wat me het meest teleurstelt, is hoe hij omgaat met de problemen. Hij schiet echt alle kanten op. En die gelatenheid... Van iemand met zijn staat van dienst verwacht je simpelweg iets meer."

Hamilton kende vorig jaar zijn slechtste seizoen in de Formule 1. Voor het eerst in zijn lange loopbaan stond hij niet op het podium.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ralf Schumacher Ferrari

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar