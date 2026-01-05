Anthony Hamilton heeft grootse plannen binnen de autosport. De vader van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft aangekondigd dat hij werkt aan een eigen raceklasse, die op het eerste gezicht inzet op nostalgie, talent en toegankelijkheid.

Hamilton kent als geen ander de weg in de autosport. Jarenlang combineerde hij meerdere banen om de kartcarrière van zijn zoon mogelijk te maken, maar zijn betrokkenheid reikt verder dan alleen Lewis. Zo begeleidde hij Paul di Resta bij diens overstap van de DTM naar de Formule 1 en is hij sinds 2023 actief als adviseur bij de FIA, waar hij zich bezighoudt met de ontwikkeling van jonge coureurs. Met een eigen kampioenschap zet Hamilton nu een volgende stap.

Hamilton senior vertelt over raceklasse

De nieuwe klasse draagt voorlopig de naam HybridV10 en moet het karakteristieke geluid van de V10-motoren nieuw leven inblazen. “De naam zegt eigenlijk alles,” aldus Hamilton. “Het draait om puur racen: echt talent, echte vaardigheden en het geluid dat daarbij hoort.” Dat de ambities verder reiken dan een kleinschalig project, blijkt uit de registratie van meerdere handelsnamen, waaronder Hybrid World Series, wat wijst op een mogelijk wereldwijd kampioenschap.

Wat zijn de uitgangspunten?

Concrete details blijven voorlopig nog schaars. Later in 2026 wil Hamilton meer prijsgeven over de auto’s, motoren, racekalender, kampioenschapsopzet en de eventuele betrokkenheid van de FIA. Wel schetst hij alvast de filosofie achter het project. “HybridV10 is gebouwd op een simpel uitgangspunt: terug naar authentiek racen, met echt geluid, eerlijke competitie en open kansen voor talent,” klinkt het. “Dat alles binnen een strak kostenplafond en met duidelijke, transparante structuren, zonder onnodige complexiteit.”

Bij de Hamiltons zit autoracen in het bloed. Vader Anthony bracht Lewis in de karts groot voordat hij in de Formule 1 maar liefst zeven keer wereldkampioen werd. Daarnaast komt Lewis zijn jongere broer, Nicolas, ook uit in verschillende raceklassen.