user icon
icon

Hamilton senior richt eigen raceklasse op: "Draait puur om racen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton senior richt eigen raceklasse op: "Draait puur om racen"

Anthony Hamilton heeft grootse plannen binnen de autosport. De vader van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft aangekondigd dat hij werkt aan een eigen raceklasse, die op het eerste gezicht inzet op nostalgie, talent en toegankelijkheid.

Hamilton kent als geen ander de weg in de autosport. Jarenlang combineerde hij meerdere banen om de kartcarrière van zijn zoon mogelijk te maken, maar zijn betrokkenheid reikt verder dan alleen Lewis. Zo begeleidde hij Paul di Resta bij diens overstap van de DTM naar de Formule 1 en is hij sinds 2023 actief als adviseur bij de FIA, waar hij zich bezighoudt met de ontwikkeling van jonge coureurs. Met een eigen kampioenschap zet Hamilton nu een volgende stap.

Meer over Lewis Hamilton Hadjar baart opzien: "Ik was woedend toen Verstappen Hamilton versloeg"

Hadjar baart opzien: "Ik was woedend toen Verstappen Hamilton versloeg"

2 jan
 Rosberg doet boekje open over Hamilton: "Mijn kinderen krijgen cadeaus van hem"

Rosberg doet boekje open over Hamilton: "Mijn kinderen krijgen cadeaus van hem"

2 jan

Hamilton senior vertelt over raceklasse

De nieuwe klasse draagt voorlopig de naam HybridV10 en moet het karakteristieke geluid van de V10-motoren nieuw leven inblazen. “De naam zegt eigenlijk alles,” aldus Hamilton. “Het draait om puur racen: echt talent, echte vaardigheden en het geluid dat daarbij hoort.” Dat de ambities verder reiken dan een kleinschalig project, blijkt uit de registratie van meerdere handelsnamen, waaronder Hybrid World Series, wat wijst op een mogelijk wereldwijd kampioenschap.

Wat zijn de uitgangspunten?

Concrete details blijven voorlopig nog schaars. Later in 2026 wil Hamilton meer prijsgeven over de auto’s, motoren, racekalender, kampioenschapsopzet en de eventuele betrokkenheid van de FIA. Wel schetst hij alvast de filosofie achter het project. “HybridV10 is gebouwd op een simpel uitgangspunt: terug naar authentiek racen, met echt geluid, eerlijke competitie en open kansen voor talent,” klinkt het. “Dat alles binnen een strak kostenplafond en met duidelijke, transparante structuren, zonder onnodige complexiteit.”

Bij de Hamiltons zit autoracen in het bloed. Vader Anthony bracht Lewis in de karts groot voordat hij in de Formule 1 maar liefst zeven keer wereldkampioen werd. Daarnaast komt Lewis zijn jongere broer, Nicolas, ook uit in verschillende raceklassen.

StevenQ

Posts: 9.969

Dat hebben ze al eens geprobeerd, de Grand Prix Masters, opgericht door Nigel Mansell , die hebben het 2 seizoenen volgehouden maar die serie ging in het 3e seizoen(2007) failliet

  • 4
  • 5 jan 2026 - 19:14
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Aquarius72

    Posts: 765

    Klinkt leuk, een hybride V10. Dat zal een flinke hoeveelheid PK's kunnen hebben maar zal ongetwijfeld afgeknepen worden. Als ze daar nu eens flink aantal oude team namen instoppen kan het aantrekkelijk worden. En begin dan met een clubje oude F1 kampioenen zodat men ook wil kijken. Anders gaat het een stille dood sterven.

    • + 3
    • 5 jan 2026 - 18:40
    • StevenQ

      Posts: 9.969

      Dat hebben ze al eens geprobeerd, de Grand Prix Masters, opgericht door Nigel Mansell , die hebben het 2 seizoenen volgehouden maar die serie ging in het 3e seizoen(2007) failliet

      • + 4
      • 5 jan 2026 - 19:14
    • snailer

      Posts: 31.328

      Hopelijk lukt het sr wel. Altijd een zwak voor die man gehad. Denk dat meer dat zo voelen.

      • + 4
      • 5 jan 2026 - 20:36
    • Regenrace

      Posts: 2.237

      @StevenQ Na 3 seizoenen? Na 3 races bedoel je.

      Dit initiatief klinkt leuk - ik ben altijd voor een alternatieve klasse geweest, maar je moet echt van goede huize wil je dit laten slagen.
      Hybride V10 vind ik al verdacht, namelijk complete technologie. Er zijn zoveel aspecten waaraan men zich kan vertillen, bv het kip/ei probleem doorbreken. Ofwel, je hebt sponsors nodig. Je moet TV-rechten zien te verkopen, 't publiek 'masseren en vertrouwd maken, grote 'namen' aantrekken (dat is op zich al lastig, want dat zijn meestal van de kruiwagen afgevallen ouderen). En dan is er ook iets waar je geen invloed op hebt met al je goede bedoelingen: misschien zijn de races wel saai...
      T' lijkt me ook nogal pretentieus om van World Series te spreken; daar moet je met vallen en opstaan naar toe groeien. Die Renault World Series hadden ook maar een povere kalender.

      • + 0
      • 6 jan 2026 - 00:21
  • Erwinnaar

    Posts: 5.348

    Inderdaad de GP Masters. Ik meen uit de kop ook de Super Formula, deden Assen aan ook. Ook een A1GP vond ik een leuke serie trouwens.

    Het zou toch prachtig zijn zoiets en wie weet concurentie voor de f1. Ouderwetse banen terug..

    Kalender: Nederland, Belgie, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, Turkije, Hongarije, Maleisie, Brazilie, Australie, Japan, Mexico, Zuid Afrika.

    En Lewis na zijn contract instappen? Vettel? Verstappen? Alonso? Paar grote namen, wie weet. Te zien bij Omroep Max.

    • + 1
    • 5 jan 2026 - 22:11
    • Regenrace

      Posts: 2.237

      Bij GP Masters weer o.a. de gepensioneerde Alan Jones ingevlogen. Maar die ging niet van start. Toen ie door een kraanwagen uit de cockpit werd getakeld ging de hele auto mee.

      • + 0
      • 6 jan 2026 - 00:25

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar