Peter Sauber is benieuwd naar de keuzes van Red Bull

Voormalig eigenaar van Sauber F1, Peter Sauber, is benieuwd welke keuze Helmut Marko en Dietrich Mateschitz zullen maken op motorisch vlak. De Zwitser geeft tijdens een interview met Speedweek aan dat beide heren een stabiele basis voor Max Verstappen moeten creëren.

Op de vraag hoe de dominantie van Mercedes getackeld kan worden antwoordde hij: "Ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb wel het idee dat beide teams een vrijwel gelijkwaardig chassis hebben. Ik heb het idee dat Max Verstappen, waar ik een hele hoge pet van op heb, door zijn eigen talent wedstrijden wint."

"Ik ben benieuwd welke beslissing Dietrich Mateschitz gaat nemen. Ik zou wel eens willen weten of ze de motoren van Honda gaan overnemen en verder gaan ontwikkelen. Het is echt geen makkie om hedendaags een motor te ontwikkelen, het is een enorm complex project dat veel geld kost", verklaarde Sauber.