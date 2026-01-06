user icon
Perez klapt uit de school over Horner en Red Bull

Perez klapt uit de school over Horner en Red Bull

Sergio Perez keert dit jaar terug in de Formule 1 bij het team van Cadillac. De Mexicaan stond in 2024 voor het laatst op de grid namens het team van Red Bull Racing. Na mindere resultaten werd hij de laan uitgestuurd door Red Bull, en hij doet nu een opvallende uitspraak over voormalig teambaas Christian Horner.

Perez reed van 2021 tot en met 2024 voor het team van Red Bull Racing in de Formule 1. Bij de Oostenrijkse renstal was hij de rechterhand van Max Verstappen, en het was niet de bedoeling dat hij de Nederlander zou verslaan. Het resulteerde in een aantal aanvaringen, maar in zijn laatste periode bij Red Bull groeide het onderlinge verschil.

Perez was in 2024 niet langer in staat om Verstappen bij te houden, en zijn prestaties vielen flink tegen. De Mexicaanse coureur stond onder druk en na de seizoensfinale werd bekend dat Red Bull zijn contract had ontbonden. Perez werd vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt na twee races werd vervangen door Yuki Tsunoda.

Bizar gesprek met Horner

Perez kijkt in de Cracks Podcast terug op zijn laatste gesprek met toenmalig Red Bull-teambaas Christian Horner. Hij moet er een beetje om lachen: "Ik zei tegen hem: 'Hé Christian, en wat ga je doen als het niet werkt met Liam?' Hij zei: 'Dan is er Yuki.' Ik vroeg toen: 'Wat ga je doen als het met Yuki ook niet werkt?' Christian antwoordde toen: 'We hebben veel coureurs.' Ik zei tegen hem: 'Je gaat ze allemaal gebruiken.' En hij antwoordde toen: 'Ja, dat weet ik.'"

Wat gebeurde er na het vertrek van Perez?

Na het vertrek van Perez bij Red Bull is er veel veranderd. Zoals Perez al had voorspeld ging het mis met Lawson, terwijl ook Tsunoda geen potten kon breken. De Japanner is voor volgend seizoen vervangen door de jonge Isack Hadjar. Horner werd in de zomer ontslagen vanwege mindere resultaten, en hij werd vervangen door Laurent Mekies. Onder leiding van de Fransman wist Red Bull zich weer op te richten.

