Brown vreest Horner: "Ik denk dat hij terug gaat keren in de Formule 1"

Zak Brown heeft opvallend gereageerd op het vertrek van Christian Horner uit de Formule 1-paddock. De CEO van McLaren F1 Team stelt dat de sfeer momenteel rustiger is, maar benadrukt tegelijk dat de rivaliteit met Red Bull Racing zijn team sterker heeft gemaakt.

De twee kemphanen lagen de voorbije jaren regelmatig met elkaar overhoop. Vooral vorig seizoen vlogen de verwijten heen en weer, al geeft Brown nu toe dat hij zijn rivaal op een bepaalde manier mist.

21 feb
‘De pitstraat is vriendelijker, maar dat zal niet blijven’

Brown denkt dat het huidige klimaat in de Formule 1 slechts tijdelijk is. “De paddock voelt vandaag wat vriendelijker aan zonder Christian, maar dat blijft nooit zo”, klinkt het in de MP Podcast. “Als je naar de geschiedenis van de sport kijkt, weet je dat sterke persoonlijkheden altijd voor vuurwerk zorgen.”

De Amerikaan verwacht zelfs dat Horner ooit terugkeert. “Mijn gevoel zegt dat hij nog een comeback zal maken. In deze sport verdwijnen zulke figuren niet zomaar. En eerlijk: ik denk ook niet dat het saai zal worden. Dat zit gewoon niet in het DNA van de Formule 1.”

Rivaliteit met Red Bull maakte McLaren sterker

Ondanks de spanningen kijkt Brown met respect terug op de strijd. “Red Bull heeft ons een beter team gemaakt. Die rivaliteit dwingt je om scherp te blijven en elke dag te verbeteren. Daar hou ik eigenlijk wel van.”

Hij ziet ook nieuwe conflicten opduiken, bijvoorbeeld met Audi Formula Racing GmbH. “Jonathan Wheatley en ik hebben veel respect voor elkaar, maar zodra Audi dichter bij de top komt, zal die concurrentie ook toenemen. Zolang alles eerlijk gebeurt, is dat alleen maar goed voor de sport.”

Brown maakt zich bovendien niet druk om transfergeruchten rond Lando Norris of andere sleutelfiguren. “Als iemand mijn mensen kan overtuigen om te vertrekken, dan ligt dat uiteindelijk aan mij. Teams mogen altijd proberen om mijn coureurs, engineers of sponsors weg te halen. Als ze toch vertrekken, moet ik gewoon in de spiegel kijken.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Christian Horner Zak Brown McLaren

Reacties (3)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 184

    Het loopt Brown door de broek?

    oké flauw..

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 13:13
    • f(1)orum

      Posts: 9.581

      Je wordt er schijtziek van?

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 13:15
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.584

    Zak Brown: "Maar zodra Audi dichter bij de top komt, zal die concurrentie ook toenemen. Zolang alles eerlijk gebeurt, is dat alleen maar goed voor de sport.”

    Wat?
    Is Zak ineens 'n mietje geworden.
    "Zolang alles eerlijk gebeurt".....haha, het moet gewoon oneerlijk, sneaky, achterbaks en doortrapte gebeuren.

    Er mag al niet meer geracet worden en als zullie nou ook nog eens eerlijk met elkaar omgaan.....wat is dan potdikkie de reden dat we F1 blijven kijken???

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 13:28

show sidebar