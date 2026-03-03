Rinus 'VeeKay' van Kalmthout is op een sterke manier aan het nieuwe IndyCar-seizoen begonnen. De Nederlandse coureur van Juncos Hollinger Racing reed een goede race in St.Petersburg in de staat Florida, en kwam als negende over de streep. Het bezorgde hem een glimlach van oor tot oor.

VeeKay stapte afgelopen winter over naar het team van Juncos Hollinger Racing, waar hij in de opstapklassen ook al voor had gereden. Na een goede voorbereiding reisde hij vol goede moed af naar Florida, en hoopte hij een goed resultaat te kunnen afleveren. In de kwalificatie kwam hij echter niet verder dan de negentiende tijd, wat betekende dat er een inhaalrace op de planning stond.

Van Kalmthout begon in zijn roodwitte wagen goed aan de race, en na veertien rondjes reed hij op de twaalfde positie. Na een sterke race en een goede strategie, wist hij zich op te werken naar de negende positie. Het was een goede start van het seizoen, en voor VeeKay geeft het veel vertrouwen voor wat komen gaat.

Wat kan er beter?

Met een glimlach op zijn gezicht keek hij na afloop in zijn review terug op de race in Florida: "Een hele goede race. Met P19 hadden we een lastige uitgangspositie, want de kwalificatie was niet zo verlopen als gehoopt. We hadden het hele weekend een sterke pace, maar op de rode band in de kwalificatietrim zaten we er een beetje naast. Daar zullen we wel van leren, zodat we in de volgende kwalificaties sterker voor de dag komen."

Mooie woorden voor het team

VeeKay zag dat het op raceday wel allemaal naar wens verliep: "Ik heb het enorm naar mijn zin gehad in de wedstrijd. Van alle coureurs die op een driestopper zaten, ben ik als 'eerste' gefinisht. Als de neutralisatie door Scott Dixon er niet was geweest, dan had er rekenkundig een zesde plaats ingezeten. Maar niet getreurd, want dit is een mooie opsteker om het seizoen mee af te trappen. Ik ben heel erg tevreden met het werk van mijn monteurs. We hebben meerdere seconden gewonnen in de pitstraat en mede daardoor ben ik in de top tien gefinisht."