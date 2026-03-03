user icon
VeeKay trots op geweldige seizoenstart: "Een heel goede race!"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout is op een sterke manier aan het nieuwe IndyCar-seizoen begonnen. De Nederlandse coureur van Juncos Hollinger Racing reed een goede race in St.Petersburg in de staat Florida, en kwam als negende over de streep. Het bezorgde hem een glimlach van oor tot oor.

VeeKay stapte afgelopen winter over naar het team van Juncos Hollinger Racing, waar hij in de opstapklassen ook al voor had gereden. Na een goede voorbereiding reisde hij vol goede moed af naar Florida, en hoopte hij een goed resultaat te kunnen afleveren. In de kwalificatie kwam hij echter niet verder dan de negentiende tijd, wat betekende dat er een inhaalrace op de planning stond.

Van Kalmthout begon in zijn roodwitte wagen goed aan de race, en na veertien rondjes reed hij op de twaalfde positie. Na een sterke race en een goede strategie, wist hij zich op te werken naar de negende positie. Het was een goede start van het seizoen, en voor VeeKay geeft het veel vertrouwen voor wat komen gaat.

Wat kan er beter?

Met een glimlach op zijn gezicht keek hij na afloop in zijn review terug op de race in Florida: "Een hele goede race. Met P19 hadden we een lastige uitgangspositie, want de kwalificatie was niet zo verlopen als gehoopt. We hadden het hele weekend een sterke pace, maar op de rode band in de kwalificatietrim zaten we er een beetje naast. Daar zullen we wel van leren, zodat we in de volgende kwalificaties sterker voor de dag komen."

Mooie woorden voor het team

VeeKay zag dat het op raceday wel allemaal naar wens verliep: "Ik heb het enorm naar mijn zin gehad in de wedstrijd. Van alle coureurs die op een driestopper zaten, ben ik als 'eerste' gefinisht. Als de neutralisatie door Scott Dixon er niet was geweest, dan had er rekenkundig een zesde plaats ingezeten. Maar niet getreurd, want dit is een mooie opsteker om het seizoen mee af te trappen. Ik ben heel erg tevreden met het werk van mijn monteurs. We hebben meerdere seconden gewonnen in de pitstraat en mede daardoor ben ik in de top tien gefinisht."

WickieDeViking

Posts: 507

Wat????

Vergeet niet dat hij vrijwel altijd voor middenmootteams heeft gereden. Eerst ECR, daarna DCR en nu JHR.

Ondanks dat materiaal heeft hij een zege, meerdere podiums en talloze top 10 finishes behaald, 33 in 97 starts. Dat is 34%. Ter verduidelijking: ECR, DCR of JHR halen meestal 10 tot ... [Lees verder]

  • 2
  • 3 maa 2026 - 11:29
IndyCar Nieuws Rinus van Kalmthout

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Polleke2

    Posts: 1.917

    Grote verwachtingen van gehad maar helaas niet waar kunnen maken
    Nu al tevreden met een negende plaats..

    • + 0
    • 3 maa 2026 - 10:31
    • ThisGuy

      Posts: 1.677

      Zo waren er sporters op de Olympische Spelen die blijer waren met brons dan degene die zilver gewonnen hadden. Het is jij die de lat hoog legt.

      • + 0
      • 3 maa 2026 - 10:39
    • Polleke2

      Posts: 1.917

      Nou die Jens van t Wout heeft volgens mij echt express de 500m niet gewonnen om zijn broer een kans te geven inderdaad.
      Hij verprutste zijn start zogenaamd.
      En kwam over de streep alsof hij net de loterij had gewonnen.
      Best nobel maar wel zwak.

      • + 0
      • 3 maa 2026 - 10:43
    • WickieDeViking

      Posts: 507

      Rinus Veekay rijdt voor Juncos Hollinger Racing en dat is niet één van de absolute topteams. Voor zo’n team is een negende plek best indrukwekkend, zeker gezien dat hij moet concurreren met beter gefinancierde teams.

      • + 0
      • 3 maa 2026 - 11:19
    • Regenrace

      Posts: 2.359

      En 1 plaats achter de auto waarin ie vorig jaar reed - dat wordt ook hier opzichtig niet vermeld.
      Ik moet meteen toegeven dat ik niet heel goed ingevoerd ben in Indycar, maar dat zijn die betweters van Ziggo ook niet; een half jaartje geleden speculeerden ze nog volop dat ie naar een topteam zou gaan. Veekay is en blijft een middenmoter die af en toe een uitschieter heeft. Zo wordt ie binnen het wereldje ook beoordeeld.

      • + 1
      • 3 maa 2026 - 11:48
  • jd2000

    Posts: 7.615

    Veekay kwam de IndyCar binnen als grote belofte. Helaas heeft deze sympathieke gast het tot op heden niet waar kunnen maken.

    • + 0
    • 3 maa 2026 - 10:47
    • WickieDeViking

      Posts: 507

      Wat????

      Vergeet niet dat hij vrijwel altijd voor middenmootteams heeft gereden. Eerst ECR, daarna DCR en nu JHR.

      Ondanks dat materiaal heeft hij een zege, meerdere podiums en talloze top 10 finishes behaald, 33 in 97 starts. Dat is 34%. Ter verduidelijking: ECR, DCR of JHR halen meestal 10 tot 25% top 10 finishes per seizoen, afhankelijk van de auto en de baan.

      Hij is consistenter en vaak dominant tegenover zijn teamgenoten in exact hetzelfde materiaal. Dat laat zien dat zijn talent niet afhankelijk is van de auto, maar echt van hemzelf.

      Dus hij heeft zijn talent ruimschoots laten zien, ook al reed hij nog niet in een absolute topauto om voor titels te vechten. Zijn resultaten laten zien dat hij vaak beter presteert dan het materiaal dat hij tot zijn beschikking heeft.

      • + 2
      • 3 maa 2026 - 11:29

