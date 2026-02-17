user icon
Coulthard weet meer: "Verstappen heeft mij zijn concurrenten genoemd"

Coulthard weet meer: "Verstappen heeft mij zijn concurrenten genoemd"

David Coulthard heeft een opvallend inkijkje gegeven in een recent gesprek met Max Verstappen. Volgens de voormalig Red Bull Racing-coureur ziet de Nederlander voorlopig alle teams met een Mercedes-motor als zijn grootste concurrenten, ondanks de sterke indruk die Red Bull zelf maakte tijdens de wintertests.

In Barcelona en Bahrein lieten de Oostenrijkers indrukwekkende runs zien, met name op de lange afstanden. Uit data zou zelfs blijken dat Red Bull een flinke voorsprong heeft op Mercedes, maar Verstappen weigert zichzelf tot favoriet te kronen en blijft wantrouwig tegenover de concurrentie.

Verstappen gelooft niet in favorietenrol

Coulthard onthult dat Verstappen overtuigd is dat andere teams hun ware snelheid nog niet tonen. “Ik sprak Max enkele dagen geleden en vroeg hem wie hij als grootste tegenstander ziet. Hij antwoordde: iedereen met een Mercedes-motor. Dat zijn er natuurlijk behoorlijk wat”, vertelde de Schot bij TalkSPORT.

Dat betekent dat naast Mercedes ook McLaren, Williams en Alpine in het vizier staan. Volgens Coulthard richt Verstappen zich vooral op McLaren en Mercedes. “Williams lijkt momenteel iets achter te lopen, dus als je een gok moet wagen, is George Russell als mogelijke wereldkampioen geen slechte keuze.”

Ook binnen Red Bull blijft men voorzichtig. Technisch directeur Pierre Waché benadrukte al dat het moeilijk is om tijdens wintertests echte conclusies te trekken. De focus ligt daarom volledig op de eigen ontwikkeling richting de seizoensstart.

Ferrari en Hamilton niet afschrijven

Coulthard denkt echter dat het titelgevecht breder kan worden dan alleen Mercedes en Red Bull. “Je mag Max nooit afschrijven, maar er zijn meer teams die er sterk uitzien. Ik las dat Ferrari indrukwekkende long runs reed, dus dat kan ook een factor worden.”

Hij sluit zelfs een nieuwe opleving van Lewis Hamilton niet uit. “Misschien vindt hij opnieuw zijn beste vorm en kan hij alsnog voor een achtste wereldtitel gaan.”

De tweede testweek in Bahrein begint op 18 februari en moet voor meer duidelijkheid zorgen. Toch verwacht vrijwel iedereen dat de echte hiërarchie pas zichtbaar wordt tijdens de openingsrace in Melbourne.

Flying Dutchman

Posts: 2.987

Hamilton kunnen we sowieso niet meerekenen.. die trein is allang vertrokken.

  • 3
  • 17 feb 2026 - 13:39
Reacties (7)

  • Maximo

    Posts: 9.797

    Het lijkt toch steeds meer richting dit te gaan

    1 Merc
    2McL
    3Fer/RB
    4Alp/Will

    • + 0
    • 17 feb 2026 - 12:56
    • da_bartman

      Posts: 6.420

      Hoe kom je daar nou bij? Iedereen in het wereldje weet niet waar hij staat, maar jij weet meer ?

      • + 3
      • 17 feb 2026 - 14:07
    • WickieDeViking

      Posts: 401

      Kun je daar betrouwbare bronnen van geven, Maximo, waar dat uit blijkt?

      • + 1
      • 17 feb 2026 - 15:10
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.987

    Hamilton kunnen we sowieso niet meerekenen.. die trein is allang vertrokken.

    • + 3
    • 17 feb 2026 - 13:39
    • WickieDeViking

      Posts: 401

      Dat denk ik ook, maar laten we toch hopen dat er wat meer vuur in zit dan vorig seizoen.

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 15:11
  • Larry Perkins

    Posts: 63.011

    Coulthard sluit zelfs een nieuwe opleving van Lewis Hamilton niet uit. “Misschien vindt hij opnieuw zijn beste vorm en kan hij alsnog voor een achtste wereldtitel gaan.”

    Wat zat er in de whisky van de Schot?
    Zie eerder in berichten over Hamilton weer de naam van Bearman opduiken als zijn vervanger...

    (Aangenomen dat Bearman het goed blijft doen. Afwachten.)

    • + 0
    • 17 feb 2026 - 14:15
  • SennaS

    Posts: 11.482

    Tis maar net wie vraagt mr Hill
    Vraag maar eens aan Russell of Norris of Leclerc wie favoriet is

    • + 0
    • 17 feb 2026 - 15:59

