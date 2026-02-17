David Coulthard heeft een opvallend inkijkje gegeven in een recent gesprek met Max Verstappen. Volgens de voormalig Red Bull Racing-coureur ziet de Nederlander voorlopig alle teams met een Mercedes-motor als zijn grootste concurrenten, ondanks de sterke indruk die Red Bull zelf maakte tijdens de wintertests.

In Barcelona en Bahrein lieten de Oostenrijkers indrukwekkende runs zien, met name op de lange afstanden. Uit data zou zelfs blijken dat Red Bull een flinke voorsprong heeft op Mercedes, maar Verstappen weigert zichzelf tot favoriet te kronen en blijft wantrouwig tegenover de concurrentie.

Verstappen gelooft niet in favorietenrol

Coulthard onthult dat Verstappen overtuigd is dat andere teams hun ware snelheid nog niet tonen. “Ik sprak Max enkele dagen geleden en vroeg hem wie hij als grootste tegenstander ziet. Hij antwoordde: iedereen met een Mercedes-motor. Dat zijn er natuurlijk behoorlijk wat”, vertelde de Schot bij TalkSPORT.

Dat betekent dat naast Mercedes ook McLaren, Williams en Alpine in het vizier staan. Volgens Coulthard richt Verstappen zich vooral op McLaren en Mercedes. “Williams lijkt momenteel iets achter te lopen, dus als je een gok moet wagen, is George Russell als mogelijke wereldkampioen geen slechte keuze.”

Ook binnen Red Bull blijft men voorzichtig. Technisch directeur Pierre Waché benadrukte al dat het moeilijk is om tijdens wintertests echte conclusies te trekken. De focus ligt daarom volledig op de eigen ontwikkeling richting de seizoensstart.

Ferrari en Hamilton niet afschrijven

Coulthard denkt echter dat het titelgevecht breder kan worden dan alleen Mercedes en Red Bull. “Je mag Max nooit afschrijven, maar er zijn meer teams die er sterk uitzien. Ik las dat Ferrari indrukwekkende long runs reed, dus dat kan ook een factor worden.”

Hij sluit zelfs een nieuwe opleving van Lewis Hamilton niet uit. “Misschien vindt hij opnieuw zijn beste vorm en kan hij alsnog voor een achtste wereldtitel gaan.”

De tweede testweek in Bahrein begint op 18 februari en moet voor meer duidelijkheid zorgen. Toch verwacht vrijwel iedereen dat de echte hiërarchie pas zichtbaar wordt tijdens de openingsrace in Melbourne.