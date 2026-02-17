user icon
Verstappen focust steeds meer op GT3-klasse: "Ben er steeds meer mee bezig"

Verstappen focust steeds meer op GT3-klasse: "Ben er steeds meer mee bezig"

Max Verstappen heeft met vier wereldtitels in de Formule 1 al bereikt wat hij ooit voor ogen had. De Nederlander liet de voorbije jaren al vaker verstaan dat alles wat er nog bijkomt vooral een bonus is. Ook richting 2026 lijkt hij dat perspectief vast te houden.

Dat verklaart meteen waarom Verstappen het nieuwe tijdperk in de Formule 1 niet per se met enthousiasme bekijkt. De Red Bull-coureur relativeert het belang van de nieuwste bolides en focust zich steeds vaker op andere projecten naast zijn F1-carrière.

Verstappen verlegt focus als F1 minder prikkelt

In het bijzijn van verschillende media in Bahrein, schemerde Verstappen door dat hij minder bezeten is dan vroeger. “Ik ben daar eerlijk gezegd niet meer zo mee bezig”, zo klonk het. “Als een auto niet leuk is om te besturen, dan zoek ik mijn uitdaging in andere dingen. Het boeit me gewoon minder dan vroeger.”

Die andere dingen liggen vooral in de autosport zelf. Verstappen investeert al jaren in zijn eigen team Verstappen.com Racing en daar gaat momenteel veel aandacht naartoe. “Ik ben daar sowieso altijd druk mee bezig geweest. Zelfs vanochtend nog. Dit wordt een serieus seizoen voor ons.”

Ambities met GT3-project groeien

Het project krijgt namelijk een nieuwe dimensie, want het team maakt promotie en zal uitkomen in de pro-categorie. “We rijden dit jaar in de hoogste klasse. Dan wil je er natuurlijk niet voor schut staan. Er moet nog veel gebeuren om echt mee te doen vooraan, zeker tegen teams met veel meer ervaring.”

Verstappen sluit ook niet uit dat hij zelf achter het stuur kruipt van de GT3-auto. Vooral wedstrijden op de Nürburgring Nordschleife spreken hem aan. Fans zullen echter nog even geduld moeten hebben voordat duidelijk wordt of hij daadwerkelijk aan de start verschijnt van de iconische 24 uur van de Nürburgring.

Vorig jaar nam Verstappen al deel aan de NSL9 op de Nürburgring Nordschleife en met succes. Samen met teamgenoot Chris Lulham zegevierde hij in een Ferrari gedreven GT3-bolide. 

NyckVrieskast

Posts: 1.121

Lekker 24 uur hossen als hij mee doet met een 24 uur race. Volgens de anti verstappen kenners zou de f1 dan veel leuker worden zonder Verstappen. Ik denk zelf dat het een saaie boel is en dat ze er veel kijkers mee verliezen. En nee niet alleen uit Nederland.

  • 7
  • 17 feb 2026 - 12:40
  • Dale U

    Posts: 1.817

    Als de F1 regels tzt niet aantrekkelijker worden voor Max, sluit ik niet uit dat hij in 2029 full time hiermee bezig kan zijn en why not......

    • + 3
    • 17 feb 2026 - 12:09
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.486

    Als Max de GT3 over 'n aantal jaren ook zat is stapt hij over naar de Japanse SuperGT....dat gaat 'n stukkie harder.

    • + 1
    • 17 feb 2026 - 12:20
    • KiekisNL

      Posts: 2.213

      Dan zienik hem eerder naar de hypercar wec overstappen

      • + 1
      • 17 feb 2026 - 12:38
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.486

      Doet hij er gewoon bij Max kennende..

      • + 1
      • 17 feb 2026 - 14:41
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.121

    Lekker 24 uur hossen als hij mee doet met een 24 uur race. Volgens de anti verstappen kenners zou de f1 dan veel leuker worden zonder Verstappen. Ik denk zelf dat het een saaie boel is en dat ze er veel kijkers mee verliezen. En nee niet alleen uit Nederland.

    • + 7
    • 17 feb 2026 - 12:40
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.486

      "Volgens de anti verstappen kenners zou de f1 dan veel leuker worden zonder Verstappen. Ik denk zelf dat het een saaie boel is en dat ze er veel kijkers mee verliezen. En nee niet alleen uit Nederland."


      Daar hopen we dan maar op...

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 14:44
    • WickieDeViking

      Posts: 401

      En mensen blijven maar polariseren. Nergens voor nodig. Waarom niet gewoon neutraal zeggen dat er een aantal mensen zijn die blij zijn en een aantal niet?

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 15:09
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.121

      Tja Wickie, wie uitdeelt kan dit terug verwachten. Oa Mario, politik en ouwe die maar lopen uit de dagen en niet eens trots kunnen zijn dat we momenteel de beste rijder van de f1 (het hoogst haalbare in de autosport) maar die lopen alleen maar te zeuren enz. Ben gewoon eens trots op de nederlanders dan ze alleen maar af te kraken.

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 15:12
    • WickieDeViking

      Posts: 401

      Begrijp ik, Nyck, ik vind hun polariserend gedrag net zo verwerpbaar. Maar waarom verlagen tot hetzelfde niveau?

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 15:42
  • Larry Perkins

    Posts: 63.011

    Dan krijgt deze seit een naamswijziging: GT3 T o d a y

    • + 0
    • 17 feb 2026 - 15:00

