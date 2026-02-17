Max Verstappen heeft met vier wereldtitels in de Formule 1 al bereikt wat hij ooit voor ogen had. De Nederlander liet de voorbije jaren al vaker verstaan dat alles wat er nog bijkomt vooral een bonus is. Ook richting 2026 lijkt hij dat perspectief vast te houden.

Dat verklaart meteen waarom Verstappen het nieuwe tijdperk in de Formule 1 niet per se met enthousiasme bekijkt. De Red Bull-coureur relativeert het belang van de nieuwste bolides en focust zich steeds vaker op andere projecten naast zijn F1-carrière.

Verstappen verlegt focus als F1 minder prikkelt

In het bijzijn van verschillende media in Bahrein, schemerde Verstappen door dat hij minder bezeten is dan vroeger. “Ik ben daar eerlijk gezegd niet meer zo mee bezig”, zo klonk het. “Als een auto niet leuk is om te besturen, dan zoek ik mijn uitdaging in andere dingen. Het boeit me gewoon minder dan vroeger.”

Die andere dingen liggen vooral in de autosport zelf. Verstappen investeert al jaren in zijn eigen team Verstappen.com Racing en daar gaat momenteel veel aandacht naartoe. “Ik ben daar sowieso altijd druk mee bezig geweest. Zelfs vanochtend nog. Dit wordt een serieus seizoen voor ons.”

Ambities met GT3-project groeien

Het project krijgt namelijk een nieuwe dimensie, want het team maakt promotie en zal uitkomen in de pro-categorie. “We rijden dit jaar in de hoogste klasse. Dan wil je er natuurlijk niet voor schut staan. Er moet nog veel gebeuren om echt mee te doen vooraan, zeker tegen teams met veel meer ervaring.”

Verstappen sluit ook niet uit dat hij zelf achter het stuur kruipt van de GT3-auto. Vooral wedstrijden op de Nürburgring Nordschleife spreken hem aan. Fans zullen echter nog even geduld moeten hebben voordat duidelijk wordt of hij daadwerkelijk aan de start verschijnt van de iconische 24 uur van de Nürburgring.

Vorig jaar nam Verstappen al deel aan de NSL9 op de Nürburgring Nordschleife en met succes. Samen met teamgenoot Chris Lulham zegevierde hij in een Ferrari gedreven GT3-bolide.