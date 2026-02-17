Toto Wolff verraste vriend en vijand door afgelopen week te stellen dat Red Bull dit jaar over de sterkste motor beschikt. Maar uitgerekend een coureur die met die krachtbron rijdt, spreekt hem tegen. Liam Lawson noemt het onmogelijk dat Red Bull sterker is dan Mercedes.

De Nieuw-Zeelander kreeg vorig jaar kortstondig zijn kans naast Max Verstappen, maar werd na twee races vervangen door Yuki Tsunoda. Nu begint hij aan een nieuw hoofdstuk bij Racing Bulls, en spreekt hij zich opvallend duidelijk uit.

Hoe kijkt Lawson naar deze uitspraken?

Lawson sprak zich in Bahrein uit in gesprek met de internationale media. Daar reageerde hij vol verbazing toen hij werd geconfronteerd met de uitspraken van Wolff: "Eén seconde per ronde sneller dan de rest? Wie zei dat?"

"Oh mijn god. We zullen het natuurlijk wel zien. Op dit moment werken de krachtbronnen eerlijk gezegd heel erg goed. Dat is positief. Maar wat betreft prestatiecijfers is het moeilijk te zeggen, omdat we geen idee hebben wat de anderen doen. Dus ja, ik denk dat we qua prestaties zeker sterk zijn. Ik zou niet zeggen dat we een seconde sneller zijn dan de rest. Maar dat zullen we snel genoeg te weten komen. Tot nu toe gaat alles goed."

Lawson ontevreden met de nieuwe reglementen

Lawson is nog steeds geen fan van de gloednieuwe bolides en vindt ze zelf lastig om mee te rijden: “Ja, het is best moeilijk om te rijden. Vooral hier hebben we veel bandenslijtage, dus we glijden dit jaar veel meer, en dat maakt het best lastig om te rijden. Op dit moment zou ik zeggen dat er nog veel te leren valt om het rijden met deze auto te optimaliseren tussen de korte runs en kwalificaties met het batterijbeheer en ook de lange runs. Het is een leercurve."

Lawson start dit jaar met rookie Arvid Lindblad naast hem. De jonge Brit gaat in Melbourne zijn allereerste race rijden en Lawson mag zich dus nu gaan bewijzen als ervaren coureur ten opzichte van de jonge Lindblad.