Albon kan opvallend Williams-record breken

Het team van Williams heeft een sterk seizoen achter de rug. De iconische Britse renstal werd vijfde in het constructeurskampioenschap, en leeft met een goed gevoel toe naar het nieuwe seizoen. Alexander Albon kan in dat nieuwe seizoen een opvallend record op zijn naam gaan schrijven.

Williams was in de afgelopen jaren ver teruggevallen in de Formule 1. Ze bivakkeerden aan de staart van het middenveld, en werden in 2024 slechts negende in het constructeurskampioenschap. Bij het team uit Grove bleef men rustig, want ze wisten dat ze bezig waren met een project voor de lange termijn. In 2025 ging het echter veel beter dan men had verwacht.

Ze werden knap vijfde in het constructeurskampioenschap, en dat kwam door de sterke prestaties van coureurs Carlos Sainz en Alexander Albon. Sainz stond zelfs twee keer op het podium, terwijl Albon zeer stabiel bleef presteren. De Thai rijdt al sinds 2022 voor het team, en kreeg het keer op keer voor elkaar om stabiel te presteren.

Welk record kan Albon breken?

Albon rijdt ook dit jaar voor het team van Williams, en daardoor is hij zeer dichtbij een opvallend record in de Formule 1. Albon ligt namelijk op koers om de coureur met de meeste Grands Prix voor Williams in de Formule 1 te worden. Hij is nu nog de nummer drie in dit 'klassement', maar kan al snel stijgen naar de eerste plaats.

Mansell aan kop

Het team van Williams heeft in totaal 875 keer aan de start van een Grand Prix gestaan, en Nigel Mansell is tot nu toe de man met de meeste races. Het Britse race-icoon staat op 95 Grands Prix, terwijl Albon er nu 90 achter zijn naam heeft staan. Dat betekent dat de Thaise Brit al vroeg in het seizoen het record van Mansell kan verbreken. Hij kan tevens de eerste coureur worden die meer dan honderd Grands Prix voor Williams heeft gereden.

Coureurs met de meeste Grands Prix voor Williams in de Formule 1:

1. Nigel Mansell - 95 Grands Prix

2. Ralf Schumacher - 94 Grands Prix

3. Alexander Albon - 90 Grands Prix

4. Riccardo Patrese - 81 Grands Prix

5. Felipe Massa - 78 Grands Prix

