Sargeant laat voor het eerst van zich horen na F1-exit

Logan Sargeant maakt dit jaar zijn volledige comeback in de autosport. De voormalig Formule 1-coureur doet dit in het World Endurance Championship met Ford. De Amerikaan kijkt uit naar zijn debuut en zegt dat hij de Formule 1 niet mist.

Sargeant maakte zijn Formule 1-debuut in 2023. Hij verving Nicholas Latifi, maar een verbetering bleek hij niet. In 36 races wist hij maar één punt te behalen. Ook wist hij het niet op te kunnen nemen tegen Alex Albon, die hem bijna altijd voor was.

De voormalig Williams-coureur heeft in een interview met Motorsport.com gesproken over zijn periode na de Formule 1. "Allereerst heb ik even een pauze genomen. Eind 2024 heb ik een IndyCar-test gedaan, een LMP2-test, en daarna heb ik nog wat meer tijd vrij genomen. Ik heb gegolfd, tijd doorgebracht in Florida, dus gewoon wat tijd met vrienden en familie doorgebracht."

Sargeant gaat starten in de LMGT3 met Ford, maar dat is heel anders dan in de Formule 1. "Het is een stuk zwaarder, een heel andere rijstijl, dus ik heb het gevoel dat het voor mij steeds beter gaat. Het is nog niet helemaal zoals ik het wil, qua natuurlijke manier van rijden, maar het is desalniettemin een goede uitdaging."

Sargeant voelt niets meer voor de Formule 1. "Nee, ik ben erg ongevoelig geworden voor de Formule 1, denk ik – dat is denk ik het juiste woord. Eerlijk gezegd kan het me echt niet schelen. Uiteindelijk had ik er geen zin meer in, nadat ik had gezien hoe sommige teams te werk gingen. Dus ja, ik was gewoon blij om over te stappen naar de duursport, een leukere en meer ontspannen sfeer, waar iedereen samenwerkt aan hetzelfde doel."

Voorlopig wil Sargeant nog niet stoppen. "Het is absoluut een fantastisch kampioenschap om te strijden in de hoogste klasse van de endurance-racerij, waarschijnlijk het hoogste niveau ter wereld. Het is een eer om in de hoogste klasse van Le Mans te kunnen racen. Dus het is zeker iets wat ik nog een tijdje wil doen."

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
US Logan Sargeant -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Verenigde Staten van Amerika
  • Geb. datum 31 dec 2000 (25)
  • Geb. plaats Florida, United States, Verenigde Staten van Amerika
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,81 m
