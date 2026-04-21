Logan Sargeant maakt dit jaar zijn volledige comeback in de autosport. De voormalig Formule 1-coureur doet dit in het World Endurance Championship met Ford. De Amerikaan kijkt uit naar zijn debuut en zegt dat hij de Formule 1 niet mist.

Sargeant maakte zijn Formule 1-debuut in 2023. Hij verving Nicholas Latifi, maar een verbetering bleek hij niet. In 36 races wist hij maar één punt te behalen. Ook wist hij het niet op te kunnen nemen tegen Alex Albon, die hem bijna altijd voor was.

Sargeant is terug na een pauze

De voormalig Williams-coureur heeft in een interview met Motorsport.com gesproken over zijn periode na de Formule 1. "Allereerst heb ik even een pauze genomen. Eind 2024 heb ik een IndyCar-test gedaan, een LMP2-test, en daarna heb ik nog wat meer tijd vrij genomen. Ik heb gegolfd, tijd doorgebracht in Florida, dus gewoon wat tijd met vrienden en familie doorgebracht."

Sargeant gaat starten in de LMGT3 met Ford, maar dat is heel anders dan in de Formule 1. "Het is een stuk zwaarder, een heel andere rijstijl, dus ik heb het gevoel dat het voor mij steeds beter gaat. Het is nog niet helemaal zoals ik het wil, qua natuurlijke manier van rijden, maar het is desalniettemin een goede uitdaging."

Sargeant mist niets uit de Formule 1

Sargeant voelt niets meer voor de Formule 1. "Nee, ik ben erg ongevoelig geworden voor de Formule 1, denk ik – dat is denk ik het juiste woord. Eerlijk gezegd kan het me echt niet schelen. Uiteindelijk had ik er geen zin meer in, nadat ik had gezien hoe sommige teams te werk gingen. Dus ja, ik was gewoon blij om over te stappen naar de duursport, een leukere en meer ontspannen sfeer, waar iedereen samenwerkt aan hetzelfde doel."

Voorlopig wil Sargeant nog niet stoppen. "Het is absoluut een fantastisch kampioenschap om te strijden in de hoogste klasse van de endurance-racerij, waarschijnlijk het hoogste niveau ter wereld. Het is een eer om in de hoogste klasse van Le Mans te kunnen racen. Dus het is zeker iets wat ik nog een tijdje wil doen."