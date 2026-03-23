Jarige Albon droomt van het grote doel met Williams

Williams-coureur Alexander Albon viert vandaag zijn dertigste verjaardag. Het regent al de hele dag felicitaties voor de Thaise Brit, maar sportief gezien moet hij nog in vorm zien te komen. Albon rijdt al jaren voor Williams, maar het grote resultaat laat nog altijd op zich wachten.

Albon kent een bijzondere Formule 1-loopbaan. Hij maakte in 2019 redelijk onverwachts zijn debuut bij Toro Rosso, en kreeg na een halfjaar al promotie naar het grote Red Bull Racing. In 2020 sneuvelde hij naast Max Verstappen, waarna hij een jaartje aan de zijlijn stond. Albon wist zijn rug te rechten en rijdt al sinds 2022 voor het team van Williams.

Groeien met Williams

Albon wist in zijn eerste jaren het team uit Grove bij de hand te nemen, en samen met Williams wist hij door te groeien. Vorig jaar beleefde Williams een geweldig seizoen, en eindigden ze op een prachtige vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Albon wist veel punten te scoren, en eindigde op de achtste plaats in het wereldkampioenschap. Toch was Albon niet de gevierde man bij het team, want zijn nieuwe teamgenoot Carlos Sainz wist twee keer op het podium te finishen.

Wat is er aan de hand met Albon?

Het was niet het enige, want Albon heeft al sinds de Italiaanse Grand Prix van vorig jaar geen WK-punten meer gepakt in de race op zondag. Ook dit jaar is hij nog niet op een geweldige wijze aan het seizoen begonnen, en wacht hij nog op zijn eerste punten. In Australië had hij het zwaar, terwijl hij in China niet eens kon starten.

Dromen van het grote doel

Voor de jarige Albon valt er nog genoeg te halen, maar hij weet ook dat het grote doel nog altijd niet is bereikt. Hij heeft Williams al zoveel mooie resultaten bezorgd, maar die gedroomde podiumplaats is nog altijd niet bereikt. Sainz stond vorig jaar in het punt van de aandacht, maar Albon mag niet worden vergeten. Het is de jarige Thai gegund om ook een succesje te pakken, maar of dat dit jaar gaat gebeuren, is nog maar de vraag.