Jarige Albon droomt van het grote doel met Williams

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Jarige Albon droomt van het grote doel met Williams

Williams-coureur Alexander Albon viert vandaag zijn dertigste verjaardag. Het regent al de hele dag felicitaties voor de Thaise Brit, maar sportief gezien moet hij nog in vorm zien te komen. Albon rijdt al jaren voor Williams, maar het grote resultaat laat nog altijd op zich wachten.

Albon kent een bijzondere Formule 1-loopbaan. Hij maakte in 2019 redelijk onverwachts zijn debuut bij Toro Rosso, en kreeg na een halfjaar al promotie naar het grote Red Bull Racing. In 2020 sneuvelde hij naast Max Verstappen, waarna hij een jaartje aan de zijlijn stond. Albon wist zijn rug te rechten en rijdt al sinds 2022 voor het team van Williams.

Groeien met Williams

Albon wist in zijn eerste jaren het team uit Grove bij de hand te nemen, en samen met Williams wist hij door te groeien. Vorig jaar beleefde Williams een geweldig seizoen, en eindigden ze op een prachtige vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Albon wist veel punten te scoren, en eindigde op de achtste plaats in het wereldkampioenschap. Toch was Albon niet de gevierde man bij het team, want zijn nieuwe teamgenoot Carlos Sainz wist twee keer op het podium te finishen.

Wat is er aan de hand met Albon?

Het was niet het enige, want Albon heeft al sinds de Italiaanse Grand Prix van vorig jaar geen WK-punten meer gepakt in de race op zondag. Ook dit jaar is hij nog niet op een geweldige wijze aan het seizoen begonnen, en wacht hij nog op zijn eerste punten. In Australië had hij het zwaar, terwijl hij in China niet eens kon starten.

Dromen van het grote doel

Voor de jarige Albon valt er nog genoeg te halen, maar hij weet ook dat het grote doel nog altijd niet is bereikt. Hij heeft Williams al zoveel mooie resultaten bezorgd, maar die gedroomde podiumplaats is nog altijd niet bereikt. Sainz stond vorig jaar in het punt van de aandacht, maar Albon mag niet worden vergeten. Het is de jarige Thai gegund om ook een succesje te pakken, maar of dat dit jaar gaat gebeuren, is nog maar de vraag.

F1 Nieuws Alexander Albon Williams

Reacties (1)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.607

    Ik heb het ook gedroomd, maar toen ik wakker werd kwam de werkelijkheid.
    Ik zie dezelfde Albon als bij RBR die zijn teammaat bij wil houden.

    + 0
    • 23 maa 2026 - 20:45

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 313
  • Podiums 2
  • Grand Prix 131
  • Land Thailand
  • Geb. datum 23 maa 1996 (30)
  • Geb. plaats Londen, Thailand
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

