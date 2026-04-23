Het Formule 1-seizoen gaat volgende week verder met de Grand Prix van Miami. De teams en coureurs moeten direct aan de bak, want er wordt een sprintrace verreden. Aangezien het de eerste race na ruim een maand is, heeft de FIA het weekendschema aangepast. Hierdoor zal de eerste en enige vrije training langer duren dan oorspronkelijk het plan was.

De FIA liet vandaag in een kort persbericht weten dat de eerste vrije training geen uurtje, maar negentig minuten zal duren. Dat betekent dat de coureurs een extra halfuur de tijd krijgen om te rijden, en dat komt als geroepen. Ze hebben al een maand geen officiële F1-sessie afgewerkt, en het circuit in Miami is geen permanent circuit en zal dus nog 'groen' zijn.

Wat gaat er veranderen?

De start van de eerste vrije training wordt met een halfuur vervroegd. Dat zorgt er ook automatisch voor dat alle andere sessies in het voorprogramma een halfuur eerder zullen beginnen. De vrije training begint nu om 12:00 lokale tijd, wat betekent dat het Nederlandse publiek om 18:00 moet aanschuiven om geen minuut van de baanactie te missen.

Na de eerste vrije training op de vrijdag wordt er in Miami direct de sprint kwalificatie afgewerkt. Eén dag later wordt de actie afgetrapt met de sprintrace, waarna de normale kwalificatie wordt verreden. Deze sessies zullen wel volgens het originele schema worden afgewerkt.

Waarom neemt de FIA dit besluit?

Volgens de FIA is dit besluit genomen met het oog op het gat tussen dit raceweekend en het raceweekend in Japan, maar ook met een oog op het aangepaste reglement. Eerder deze week werd immers bekend dat de F1-top per direct had ingegrepen en dat de motorregels zijn aangepast. Deze aanpassingen volgen na klachten van coureurs over het racen en de veiligheid. Door het energiesparen konden coureurs niet langer voluit pushen, en ontstonden er gevaarlijke situaties doordat sommige coureurs veel langzamer reden dan anderen.