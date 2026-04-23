FIA past weekendschema voor Miami per direct aan

Het Formule 1-seizoen gaat volgende week verder met de Grand Prix van Miami. De teams en coureurs moeten direct aan de bak, want er wordt een sprintrace verreden. Aangezien het de eerste race na ruim een maand is, heeft de FIA het weekendschema aangepast. Hierdoor zal de eerste en enige vrije training langer duren dan oorspronkelijk het plan was.

De FIA liet vandaag in een kort persbericht weten dat de eerste vrije training geen uurtje, maar negentig minuten zal duren. Dat betekent dat de coureurs een extra halfuur de tijd krijgen om te rijden, en dat komt als geroepen. Ze hebben al een maand geen officiële F1-sessie afgewerkt, en het circuit in Miami is geen permanent circuit en zal dus nog 'groen' zijn.

Wat gaat er veranderen?

De start van de eerste vrije training wordt met een halfuur vervroegd. Dat zorgt er ook automatisch voor dat alle andere sessies in het voorprogramma een halfuur eerder zullen beginnen. De vrije training begint nu om 12:00 lokale tijd, wat betekent dat het Nederlandse publiek om 18:00 moet aanschuiven om geen minuut van de baanactie te missen.

Na de eerste vrije training op de vrijdag wordt er in Miami direct de sprint kwalificatie afgewerkt. Eén dag later wordt de actie afgetrapt met de sprintrace, waarna de normale kwalificatie wordt verreden. Deze sessies zullen wel volgens het originele schema worden afgewerkt.

Waarom neemt de FIA dit besluit?

Volgens de FIA is dit besluit genomen met het oog op het gat tussen dit raceweekend en het raceweekend in Japan, maar ook met een oog op het aangepaste reglement. Eerder deze week werd immers bekend dat de F1-top per direct had ingegrepen en dat de motorregels zijn aangepast. Deze aanpassingen volgen na klachten van coureurs over het racen en de veiligheid. Door het energiesparen konden coureurs niet langer voluit pushen, en ontstonden er gevaarlijke situaties doordat sommige coureurs veel langzamer reden dan anderen.

F1 Nieuws GP Miami 2026

  • Astfgl

    Posts: 997

    Wel echt perfecte planning om meteen aan het begin van een nieuwe set reglementen een lading sprintraces te hebben. Geef de teams vooral niet de kans om hun wagens te testen en te optimaliseren. Gaat vast goed komen.

    • + 3
    • 23 apr 2026 - 16:15
  • The Wolf

    Posts: 670

    pff begint dat gezeik volgende week alweer? Kunnen ze dat niet uitstellen?

    • + 7
    • 23 apr 2026 - 16:22
  • Larry Perkins

    Posts: 64.508

    TOPPERDETOP-idee!

    De vermaledijde sprintrace met een half uur inkorten...

    • + 1
    • 23 apr 2026 - 16:40
  • Larry Perkins

    Posts: 64.508

    Krijg nou tieten!

    Het aangepaste weekendschema is dit keer daadwerkelijk aangepast...

    • + 0
    • 23 apr 2026 - 16:42
  • Pietje Bell

    Posts: 34.434

    Heb hier een poos geleden een bericht over Domenicali geplaatst van The Race
    met een YT link.
    Gebruik nog zelden haakjes. Had ik het maar gedaan. :-((

    • + 0
    • 23 apr 2026 - 17:55
  • Pietje Bell

    Posts: 34.434

    Nieuwe poging.

    Domenicali is werkelijk doof en blind.
    Op The Race is vandaag te lezen:


    Titel van het artikel: 'F1 has no problems' - We challenge F1's boss on key 2026 concerns

    Domenicali said: "I think this is not a problem of resolving the problem of Formula 1.
    Formula 1 has not any problems, Formula 1 is in great shape, just to make sure that is clear to everyone.

    “And the vast majority of fans have been, since the beginning, very positive [about] what they see in terms of race action.

    “You are the experts on this matter. But we are getting sometimes too philosophical or too technical in things that the vast majority of people do not perceive.

    “So I do believe that this focus will stay in the right forum, because it's the nature of F1 to discuss and be able to improve. But it shouldn't be at the centre of the focus for the vast majority of fans.

    “It is the nature of someone who wants to protect the business to react if they see that there are things that need to be taken in a different direction. The approach will not change, but I think that the focus should now be really on what has to be done.

    “If you're asking me also, if this will be enough to answer other questions that were posed before. Maybe yes, maybe no. I don't know. I don't have that answer.

    "For sure, there will be a focus within the teams, the drivers, and the FIA, who is the one that has to coordinate everything, that has that responsibility as a regulator, to think, what could happen in the next couple of years?”

    Edd Straw asked Domenicali how F1 can measure how happy fans are with these regulations.

    “It's very simple. You check it. Sold out every race. First things that everyone with their eyes can see. It is amazing,” Domenicali said.

    To which Straw interjected, “Tickets were sold before this year?”

    Domenicali replied: “No, no, no. Even now, so far is all good. So I don't see this negativity. We have data that our people can give you in terms of real numbers. It is all positive.

    “You are getting too [into the] engineer [mindset], and that's why sometimes we miss the spot of: people want to have action, want to see things that are creating the right place to fight for something.

    “So personally, if there is something that I would say, ‘it is negative’. I would say I have no problem to say that. We're always listening. You know me very well, so I'm listening. But someone has to take the decision. I mean, we are not here that we can offer only one product.

    “I was fascinated by some comments that came the other day when they say, ‘ah there is a lot of attention now on GT’. Yes. Max Verstappen is an F1 driver there. Put a lot of eyes there. Kimi Antonelli. Who is he racing for? Formula 1. He went to Imola [to wave the starting flag at the World Endurance Championship season opener]. And it was everyone talking about Kimi Antonelli, with all due respect.

    “So F1 is still a bright light that is inspiring a lot of fans, a lot of people. Look at the bigger trajectory. Look at the bigger picture. Therefore, I would say in that respect, I'm really looking forward to seeing how this championship will finish, because there will be a lot of action on the track.

    “[It] will be fascinating for you to explain, because the success of F1 is thanks to what you're doing together with us, because without your voice explaining what is behind the scenes, what is actually so fascinating, it will not be possible.

    “So even for us, we have the duty to explain that in a very positive way, because otherwise we will shoot ourselves in the foot, that this doesn't make any sense. But that is not the defensive position."
    'Too much focus' on complaints

    There have been many high-profile criticisms of 2026’s ruleset from drivers such as Verstappen and Lando Norris, and that speaks to a “lesson learned” for Domenicali.

    “There's been too much focus on comments on certain drivers that have been taking a lot of discussion of the hardcore fans in that direction,” he said.

    “That is something that is a lesson learned. These kinds of things should have been handled in a different way. That's for sure.

    “Not because you don't need to cover anything, because there are so many positive elements - and I once again go back to the things that is stating the obvious. This change was needed to keep Formula 1 relevant in the ecosystem of motorsport. Otherwise, we forget the genesis of everything.

    “So that is the only thing that [is a] lesson learned. I think that the focus of people that are responsible of our sport was taken out in the wrong place.

    “That's what I can say. Yes, definitely so."


    https://youtu.be/Hkf9Gf7kviY

    • + 0
    • 23 apr 2026 - 20:00

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

