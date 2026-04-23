Goed nieuws voor Verstappen: "Hij kan weer vol gas geven!"

De FIA heeft ingegrepen en voert vanaf de Grand Prix van Miami al aanpassingen door aan het reglement voor 2026. Nikolas Tombazis, verantwoordelijk voor de F1-auto’s binnen de autosportfederatie, lichtte toe dat het gaat om gerichte bijsturingen na de eerste races van het seizoen. Volgens hem zijn de teams en fabrikanten akkoord gegaan met de wijzigingen, die vooral gericht zijn op meer actie en veiligheid.

De focus ligt daarbij op kwalificatie, energiegebruik en risicovolle situaties op de baan. Tombazis benadrukt dat de basis van het reglement overeind blijft, maar dat finetuning noodzakelijk bleek.

‘Coureurs moeten weer vol kunnen pushen’

Eén van de grootste pijnpunten zat in de kwalificatie, waar rijders niet altijd voluit konden gaan door het energiemanagement. “We zagen situaties waarin coureurs niet maximaal konden aanvallen, simpelweg omdat ze energie moesten sparen of opladen,” legt Tombazis uit. “Daar wilden we vanaf.”

De FIA heeft daarom de hoeveelheid energie die per ronde kan worden teruggewonnen verlaagd naar 7 MJ. Daarmee moeten ingewikkelde laadstrategieën verdwijnen. “Het doel is simpel: coureurs moeten zich weer volledig kunnen focussen op het rijden en in de kwalificatie gewoon vol gas kunnen geven. Dat is wat iedereen wil zien.”

‘We willen gevaarlijke situaties voorkomen’

Naast prestaties speelde ook veiligheid een grote rol in de aanpassingen. Grote snelheidsverschillen door auto’s die energie aan het opladen waren, zorgden voor risicovolle momenten op de baan. “We hebben situaties geanalyseerd waarin een langzame auto werd ingehaald door een veel snellere wagen. Dat leverde gevaar op,” aldus Tombazis.

Om dat te beperken wordt het elektrische vermogen op bepaalde delen van het circuit teruggebracht van 350 kW naar 250 kW. Ook bij starts grijpt de FIA in. “We zagen dat sommige auto’s extreem traag van hun plek kwamen, wat tot onveilige situaties leidde. Daarom introduceren we een systeem dat automatisch extra vermogen vrijgeeft bij een slechte start.” Volgens Tombazis blijft het echter bij bijsturen, niet bij een complete ommezwaai. “Dit zijn verfijningen, geen revolutie. De sport is kerngezond, maar had hier en daar wat bijsturing nodig.”

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.724

    “We zagen dat sommige auto’s extreem traag van hun plek kwamen, wat tot onveilige situaties leidde. Daarom introduceren we een systeem dat automatisch extra vermogen vrijgeeft bij een slechte start.”

    Niet het probleem zelf oplossen maar het symptoom bestrijden. Prachtig.

    • + 3
    • 23 apr 2026 - 18:28
    • Need5Speed

      Posts: 3.724

      Nou ja, iets is beter dan niets. Maar als Max echt gas wil geven moet hij bonen eten - of lekker in de GT3 rijden natuurlijk.

      • + 2
      • 23 apr 2026 - 18:36
    • snailer

      Posts: 32.514

      Is weer een stap naar automatisch rijden. Nog even en ze zetten AI in als piloot.

      • + 2
      • 23 apr 2026 - 18:38
    • Need5Speed

      Posts: 3.724

      Een dikke gleuf in het asfalt met twee koperbanen erlangs, kunnen ze meteen elektriek tanken tijdens het rijden.

      • + 3
      • 23 apr 2026 - 18:43
    • F1jos

      Posts: 5.169

      Als een auto “ineens” extra vermogen geeft, kan dat onverwacht aanvoelen. Zeker bij lage snelheid kan een bestuurder schrikken of overcorrigeren. Dat vergroot juist het risico op fouten.

      • + 1
      • 23 apr 2026 - 19:10
    • elflitso

      Posts: 1.861

      @Need Hahaa ja Porsche komt er dit jaar al mee. Porsche Wireless Charging. Hebben ze bij RBR toch een kans gemist.

      • + 0
      • 23 apr 2026 - 19:48
  • Nomar

    Posts: 862

    Tombazis: "de sport is kerngezond" 🤣

    • + 1
    • 23 apr 2026 - 18:41
  • SennaS

    Posts: 11.969

    Alsof er voor 2026 geen ongelukken waren tijdens de start omdat een auto niet goed weg kwam of dat er achterop een andere auto ingereden werd. Bv Lando op Piastri in 2025. Volgens waren er in voorgaande jaren meer incidenten in de eerste 3 races. Maar goed zijn nu definitief af van voorspelde incidenten, dat is goed nieuws.
    En kennelijk kunnen coureurs nu vol gas geven en is het lek hij de achterhoede gedicht en kunnen ze meedingen om de prijzen. Iedereen blij, coureurs, teams, fia die z’n oren weer eens heeft laten hangen naar klagers en als het wat oplevert dan is het prima. The fia show must go on en het publiek is grootste winnaar met als risico dat het slecht uitpakt voor mercedes.

    • + 1
    • 23 apr 2026 - 19:00
  • Skoda F1

    Posts: 699

    🥳Jippie!! 🎉 En we leveren nog meer laptime in!!🎊

    • + 1
    • 23 apr 2026 - 19:04
  • 919

    Posts: 4.295

    Dus we draaien hier aan een knopje, en daar aan een knopje, en dat is dan Formule 1, kerngezonde show.

    • + 1
    • 23 apr 2026 - 19:26

Bahrain International Circuit - Wintertest

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

