De FIA heeft ingegrepen en voert vanaf de Grand Prix van Miami al aanpassingen door aan het reglement voor 2026. Nikolas Tombazis, verantwoordelijk voor de F1-auto’s binnen de autosportfederatie, lichtte toe dat het gaat om gerichte bijsturingen na de eerste races van het seizoen. Volgens hem zijn de teams en fabrikanten akkoord gegaan met de wijzigingen, die vooral gericht zijn op meer actie en veiligheid.

De focus ligt daarbij op kwalificatie, energiegebruik en risicovolle situaties op de baan. Tombazis benadrukt dat de basis van het reglement overeind blijft, maar dat finetuning noodzakelijk bleek.

‘Coureurs moeten weer vol kunnen pushen’

Eén van de grootste pijnpunten zat in de kwalificatie, waar rijders niet altijd voluit konden gaan door het energiemanagement. “We zagen situaties waarin coureurs niet maximaal konden aanvallen, simpelweg omdat ze energie moesten sparen of opladen,” legt Tombazis uit. “Daar wilden we vanaf.”

De FIA heeft daarom de hoeveelheid energie die per ronde kan worden teruggewonnen verlaagd naar 7 MJ. Daarmee moeten ingewikkelde laadstrategieën verdwijnen. “Het doel is simpel: coureurs moeten zich weer volledig kunnen focussen op het rijden en in de kwalificatie gewoon vol gas kunnen geven. Dat is wat iedereen wil zien.”

‘We willen gevaarlijke situaties voorkomen’

Naast prestaties speelde ook veiligheid een grote rol in de aanpassingen. Grote snelheidsverschillen door auto’s die energie aan het opladen waren, zorgden voor risicovolle momenten op de baan. “We hebben situaties geanalyseerd waarin een langzame auto werd ingehaald door een veel snellere wagen. Dat leverde gevaar op,” aldus Tombazis.

Om dat te beperken wordt het elektrische vermogen op bepaalde delen van het circuit teruggebracht van 350 kW naar 250 kW. Ook bij starts grijpt de FIA in. “We zagen dat sommige auto’s extreem traag van hun plek kwamen, wat tot onveilige situaties leidde. Daarom introduceren we een systeem dat automatisch extra vermogen vrijgeeft bij een slechte start.” Volgens Tombazis blijft het echter bij bijsturen, niet bij een complete ommezwaai. “Dit zijn verfijningen, geen revolutie. De sport is kerngezond, maar had hier en daar wat bijsturing nodig.”