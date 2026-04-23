De start van het Formule 1-seizoen heeft Viaplay wat ademruimte gegeven. De streamingdienst heeft de resultaten over het eerste kwartaal gedeeld, en daaruit bleek dat ze een kleine omzetstijging hebben geboekt. Dat betekent echter niet dat ze helemaal uit de problemen zijn.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland, en liep in de jaren daarna tegen veel problemen aan. Ze stonden aan het randje van de afgrond, maar konden door een kapitaalinjectie toch verdergaan. Vandaag bleek uit de presentatie van de kwartaalcijfers dat meer klanten een duurder abonnement afsloten om bijvoorbeeld naar de Formule 1 te kijken. Dit zorgde ervoor dat de omzet van de dienst met acht procent groeide.

Is alles weer rozengeur en maneschijn?

Dat betekent echter niet dat alles koek en ei is. De inkomsten van het gehele bedrijf bleven namelijk nagenoeg gelijk, omdat de televisiekanalen het slecht blijven doen. De totale netto omzet steeg met ongeveer twee procent naar 4,85 miljard Zweedse kroon (SEK), maar dat betekent niet dat alles goed gaat. Het bedrijfsresultaat voor bijzondere posten is gedaald naar een verlies van 395 miljoen SEK, terwijl dit vorig jaar in dezelfde periode nog 291 miljoen SEK bedroeg.

Hoeveel abonnees heeft Viaplay?

Viaplay heeft de koers in de afgelopen jaren flink veranderd, en focust zich nu vooral op Scandinavië en Nederland. In Nederland, Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen en IJsland hebben ze nu een kleine 4,5 miljoen abonnees. Vorig jaar was dit in dezelfde periode nog een aantal van 4,7 miljoen abonnees. Volgens topman Jørgen Madsen Lindemann heeft de start van het Formule 1-seizoen ervoor gezorgd dat ze veel extra belangstellenden hebben aangetrokken.

Wat brengt de toekomst?

Hoe de toekomst van Viaplay eruitziet, is nog steeds onduidelijk. Volgens TotaalTV hangt de toekomst af van een dun koord. Viaplay heeft zich al uit meerdere landen teruggetrokken, en het behoud van de F1-rechten in Nederland is essentieel. Mocht dit wegvallen, dan verliest de streamingdienst zijn bestaansrecht.