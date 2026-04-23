Start F1-seizoen redt Viaplay: omzet stijgt licht

De start van het Formule 1-seizoen heeft Viaplay wat ademruimte gegeven. De streamingdienst heeft de resultaten over het eerste kwartaal gedeeld, en daaruit bleek dat ze een kleine omzetstijging hebben geboekt. Dat betekent echter niet dat ze helemaal uit de problemen zijn.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland, en liep in de jaren daarna tegen veel problemen aan. Ze stonden aan het randje van de afgrond, maar konden door een kapitaalinjectie toch verdergaan. Vandaag bleek uit de presentatie van de kwartaalcijfers dat meer klanten een duurder abonnement afsloten om bijvoorbeeld naar de Formule 1 te kijken. Dit zorgde ervoor dat de omzet van de dienst met acht procent groeide.

Is alles weer rozengeur en maneschijn?

Dat betekent echter niet dat alles koek en ei is. De inkomsten van het gehele bedrijf bleven namelijk nagenoeg gelijk, omdat de televisiekanalen het slecht blijven doen. De totale netto omzet steeg met ongeveer twee procent naar 4,85 miljard Zweedse kroon (SEK), maar dat betekent niet dat alles goed gaat. Het bedrijfsresultaat voor bijzondere posten is gedaald naar een verlies van 395 miljoen SEK, terwijl dit vorig jaar in dezelfde periode nog 291 miljoen SEK bedroeg.

Hoeveel abonnees heeft Viaplay?

Viaplay heeft de koers in de afgelopen jaren flink veranderd, en focust zich nu vooral op Scandinavië en Nederland. In Nederland, Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen en IJsland hebben ze nu een kleine 4,5 miljoen abonnees. Vorig jaar was dit in dezelfde periode nog een aantal van 4,7 miljoen abonnees. Volgens topman Jørgen Madsen Lindemann heeft de start van het Formule 1-seizoen ervoor gezorgd dat ze veel extra belangstellenden hebben aangetrokken.

Wat brengt de toekomst?

Hoe de toekomst van Viaplay eruitziet, is nog steeds onduidelijk. Volgens TotaalTV hangt de toekomst af van een dun koord. Viaplay heeft zich al uit meerdere landen teruggetrokken, en het behoud van de F1-rechten in Nederland is essentieel. Mocht dit wegvallen, dan verliest de streamingdienst zijn bestaansrecht.

snailer

Posts: 32.514

Denk dat de Verstappen fans naar de GT3 races willen kijken met Nederlands commentaar.

  • 5
  • 23 apr 2026 - 17:40
F1 Nieuws Viaplay

Reacties (10)

  • snailer

    Posts: 32.514

    Denk dat de Verstappen fans naar de GT3 races willen kijken met Nederlands commentaar.

    • + 5
    • 23 apr 2026 - 17:40
    • Pietje Bell

      Posts: 34.433

      Max rijdt verder geen GT3 races. Enkel in mei op de Nürburgring en dat
      wordt idd door Viaplay in het Nederlands uitgezonden.
      En Le Mans duurt nog wel even voordat hij daaraan deelneemt volgens Max.

      • + 0
      • 23 apr 2026 - 17:45
    • snailer

      Posts: 32.514

      En?
      Er zijn al 3 races geweest en er komt er nog 1. Als ze een abo van een paar maanden hebben afgesloten, dan hebben ze (3 maal 4 plus 24 =) 40 uur aan racen kunnen kijken. Echt racen.

      Ik snap je argument niet. Verder was het een grapje.

      • + 1
      • 23 apr 2026 - 17:56
    • Pietje Bell

      Posts: 34.433

      Snap je mijn argument niet?
      Men kan alleen nog maar een jaarabonnement afsluiten.
      En dat voor die ene race?!
      Misschien snap je het nu.

      • + 0
      • 23 apr 2026 - 18:00
    • snailer

      Posts: 32.514

      Kan je nagaan hoe graag sommigen echt racen willen zien, nl GT3!

      • + 3
      • 23 apr 2026 - 18:35
    • 919

      Posts: 4.295

      ”Men kan alleen nog maar een jaarabonnement afsluiten.”

      It's a trap!!

      • + 0
      • 23 apr 2026 - 19:27
    • AUDI_F1

      Posts: 3.708

      NLS races kun je het beste in het Duits beluisteren via YT. Die hebben meer en langer inside kennis. Daar heb je geen vp voor nodig.

      • + 0
      • 23 apr 2026 - 19:40
    • Tony

      Posts: 1.618

      Kies voor maandelijks betalen
      €21,99/maand. Opzegbaar op elk moment
      €21.99/maand
      Opzegbaar op elk moment

      Je kunt je Viaplay-pakket op elk moment opzeggen. De opzegging gaat in op de laatste dag van je huidige betaalperiode, campagne of contractperiode. Houd er rekening mee dat de opzegging ingaat op hetzelfde tijdstip van de dag als waarop je aankoop is gedaan. Het exacte tijdstip waarop je met je pakket geen content meer kunt bekijken, wordt getoond wanneer de opzegging van je pakket is voltooid.

      • + 0
      • 23 apr 2026 - 19:57
  • f(1)orum

    Posts: 10.022

    "Volgens topman Jørgen Madsen Lindemann heeft de start van het Formule 1-seizoen ervoor gezorgd dat ze veel extra belangstellenden hebben aangetrokken."
    Dat moet dan de George horde zijn.

    • + 2
    • 23 apr 2026 - 17:48
    • AUDI_F1

      Posts: 3.708

      Dat moet wel, want als je de wedstrijden ziet dan ga je geen vp abo nemen.

      • + 0
      • 23 apr 2026 - 19:43

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

