Lewis Hamilton is erg tevreden met de gloednieuwe bolides en is voorlopig tevreden met de nieuwe regels. Toch kan er voorlopig nog niets gezegd worden over de volgorde van teams in 2026.

Hamilton beleefde alles behalve een topseizoen tijdens zijn eerste jaar als Ferrari-coureur. Nu het nieuwe seizoen voor de deur staat lijkt Hamilton weer wat optimisme te hebben voor goede resultaten.

Hamilton heeft nog geen duidelijkheid

"Op dit moment voelt het nog nergens echt alsof we een duidelijke richting in zijn geslagen. We testen heel veel verschillende dingen. We proberen het werkvenster te vinden waarin de auto wil functioneren, hoe we de banden moeten optimaliseren, het aeropakket, de rijhoogte, de mechanische balans – al die verschillende factoren", legde Hamilton uit aan de aanwezige media.

In Bahrein zijn de omstandigheden totaal anders dan in Barcelona en dat merkte Hamilton: "Hier is het veel stoffiger en een stuk heter. Ook door de wind voelde het vandaag niet echt geweldig, het was heel vlagerig. En dit is de eerste dag: in de ochtend is het eigenlijk nooit leuk."

'F1-fans snappen dit niet'

Het energiemanagement is een term dat vanaf dit seizoen een grote rol gaat spelen binnen de koningsklasse van de motorsport, maar Hamilton heeft het gevoel dat dit veel te complex is. "Geen enkele Formule 1-fan gaat dit begrijpen. Het is zo complex, echt belachelijk complex. We hebben er op één dag zeven meetings over gehad en het voelt alsof je een studie nodig hebt om alles volledig te snappen", zegt hij lachend.

Nu het DRS-systeem verdwijnt en veranderd in de 'overtake mode' en de 'boost mode' is dit een compleet nieuw systeem om te begrijpen. Via de boost mode is een auto sneller en die mag dan ook altijd gebruikt worden. De overtake mode mag gebruikt worden zodra een coureur binnen een seconde van de tegenstander rijdt.