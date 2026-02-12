user icon
icon

Hamilton kritisch op regels: "Fans gaan dit niet begrijpen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton kritisch op regels: "Fans gaan dit niet begrijpen"

Lewis Hamilton is erg tevreden met de gloednieuwe bolides en is voorlopig tevreden met de nieuwe regels. Toch kan er voorlopig nog niets gezegd worden over de volgorde van teams in 2026. 

Hamilton beleefde alles behalve een topseizoen tijdens zijn eerste jaar als Ferrari-coureur. Nu het nieuwe seizoen voor de deur staat lijkt Hamilton weer wat optimisme te hebben voor goede resultaten. 

Meer over Lewis Hamilton Hamilton lijkt geruchten te bevestigen: Brit met Kardashian te gast bij Super Bowl

Hamilton lijkt geruchten te bevestigen: Brit met Kardashian te gast bij Super Bowl

9 feb
 'Hamilton moet plotseling afscheid nemen van rechterhand'

'Hamilton moet plotseling afscheid nemen van rechterhand'

3 feb

Hamilton heeft nog geen duidelijkheid

"Op dit moment voelt het nog nergens echt alsof we een duidelijke richting in zijn geslagen. We testen heel veel verschillende dingen. We proberen het werkvenster te vinden waarin de auto wil functioneren, hoe we de banden moeten optimaliseren, het aeropakket, de rijhoogte, de mechanische balans – al die verschillende factoren", legde Hamilton uit aan de aanwezige media. 

In Bahrein zijn de omstandigheden totaal anders dan in Barcelona en dat merkte Hamilton: "Hier is het veel stoffiger en een stuk heter. Ook door de wind voelde het vandaag niet echt geweldig, het was heel vlagerig. En dit is de eerste dag: in de ochtend is het eigenlijk nooit leuk."

'F1-fans snappen dit niet'

Het energiemanagement is een term dat vanaf dit seizoen een grote rol gaat spelen binnen de koningsklasse van de motorsport, maar Hamilton heeft het gevoel dat dit veel te complex is. "Geen enkele Formule 1-fan gaat dit begrijpen. Het is zo complex, echt belachelijk complex. We hebben er op één dag zeven meetings over gehad en het voelt alsof je een studie nodig hebt om alles volledig te snappen", zegt hij lachend. 

Nu het DRS-systeem verdwijnt en veranderd in de 'overtake mode' en de 'boost mode' is dit een compleet nieuw systeem om te begrijpen. Via de boost mode is een auto sneller en die mag dan ook altijd gebruikt worden. De overtake mode mag gebruikt worden zodra een coureur binnen een seconde van de tegenstander rijdt.

The Wolf

Posts: 57

Tja daar kan ik Lewis wel in volgen. Hoe verder de F1 afwijkt van de basis waar het om draait, oftewel racen, hoe onaantrekkelijker het spelletje wordt voor de fans. Wie denkt er nou op de zondagmiddag "goh laat ik eens een lekker potje energiemanagement kijken...."
niet allemaal tegelijk..

  • 3
  • 12 feb 2026 - 08:23
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (5)

Login om te reageren
  • mario

    Posts: 15.136

    Ik denk dat Lewis hier wel een punt heeft... Het wordt allemaal wel steeds kunstmatiger gemaakt en voor een neutrale kijker wordt het zeker ingewikkelder de boel te begrijpen... Maar moet je wel mee oppassen, want als mensen het niet meer helemaal snappen, is de kans aanwezig dat ze afhaken...

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 08:23
    • The Wolf

      Posts: 57

      ach het is niet zo dat het allemaal niet te begrijpen valt als je jezelf erin verdiept...
      De vraag is meer: interesseert het je genoeg.... Dat is waar het bij mij vaak aan schort :-)

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 08:29
  • The Wolf

    Posts: 57

    Tja daar kan ik Lewis wel in volgen. Hoe verder de F1 afwijkt van de basis waar het om draait, oftewel racen, hoe onaantrekkelijker het spelletje wordt voor de fans. Wie denkt er nou op de zondagmiddag "goh laat ik eens een lekker potje energiemanagement kijken...."
    niet allemaal tegelijk..

    • + 3
    • 12 feb 2026 - 08:23
    • mario

      Posts: 15.136

      Twee zielen, één gedachte... 😎

      • + 1
      • 12 feb 2026 - 08:24
    • HermanInDeZon

      Posts: 611

      Is een evolutie die al jaren bezig is hé

      Begonnen met die Pirelli band die het nog niet eens een ronde volhoudt.

      Vroeger wilde pole position zeggen dat je het maximale uit je wagen hebt gehaald dat dat weekend theoretisch mogelijk was, nu dat je de band een hele ronde min of meer in leven hebt gehouden

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 08:37

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar