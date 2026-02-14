Lewis Hamilton heeft zich uitgesproken in de discussie rond de vermeende motortruc van Mercedes. De Brit vraagt de FIA om duidelijkheid te scheppen en wil dat iedereen met gelijke wapens aan het nieuwe seizoen begint.

De afgelopen weken gonst het in de paddock van de geruchten over de compressieverhouding van de Mercedes-krachtbron. Het team uit Brackley zou bij hogere temperaturen tijdens het rijden een hogere ratio kunnen benutten. Dat levert potentieel twee voordelen op: meer vermogen uit dezelfde hoeveelheid brandstof, of dezelfde prestaties met minder brandstof aan boord.

Hamilton wijst naar Mercedes in compressiediscussie

Hoe groot het voordeel precies is, blijft voer voor speculatie. Critici spreken over een winst van tien tot twintig pk en zetten vraagtekens bij de legaliteit. Teambaas Toto Wolff houdt vol dat alles binnen de regels valt en dat het effect zwaar wordt overdreven.

Hamilton mengde zich bij Sky Sports F1 in het debat, toen hem werd gevraagd naar de krachtsverhoudingen met Ferrari. “Volgens mij zitten we allemaal dicht bij elkaar, behalve Mercedes”, stelde de zevenvoudig wereldkampioen. “We weten niet met hoeveel brandstof iedereen rijdt. Er gaan verhalen rond dat Mercedes extra vermogen heeft door die compressieverhouding. Dat zijn de geruchten die je hoort.”

Oproep aan FIA: ‘Zorg voor gelijke uitgangspositie’

De Brit hoopt dat de FIA snel knopen doorhakt. “Ik hoop dat het wordt opgehelderd en dat de FIA ervoor zorgt dat iedereen aan de start staat met dezelfde uitgangspositie”, klonk het duidelijk. Daarmee schaart Hamilton zich bij meerdere teams die aandringen op actie van de autosportfederatie.

Namens de FIA reageerde Nikolas Tombazis, verantwoordelijk voor de eenzitters. Hij liet weten dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan een oplossing. “We hebben hier veel tijd in gestoken en het is de bedoeling om dit voor de start van het seizoen geregeld te hebben”, aldus Tombazis. Of dat nog vóór de Grand Prix van Australië gebeurt, blijft voorlopig onduidelijk.