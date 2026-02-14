user icon
Hamilton maant FIA tot actie: Ferrari-rijder gaat in tegen voormalig team Mercedes

Hamilton maant FIA tot actie: Ferrari-rijder gaat in tegen voormalig team Mercedes

Lewis Hamilton heeft zich uitgesproken in de discussie rond de vermeende motortruc van Mercedes. De Brit vraagt de FIA om duidelijkheid te scheppen en wil dat iedereen met gelijke wapens aan het nieuwe seizoen begint.

De afgelopen weken gonst het in de paddock van de geruchten over de compressieverhouding van de Mercedes-krachtbron. Het team uit Brackley zou bij hogere temperaturen tijdens het rijden een hogere ratio kunnen benutten. Dat levert potentieel twee voordelen op: meer vermogen uit dezelfde hoeveelheid brandstof, of dezelfde prestaties met minder brandstof aan boord.

Hamilton wijst naar Mercedes in compressiediscussie

Hoe groot het voordeel precies is, blijft voer voor speculatie. Critici spreken over een winst van tien tot twintig pk en zetten vraagtekens bij de legaliteit. Teambaas Toto Wolff houdt vol dat alles binnen de regels valt en dat het effect zwaar wordt overdreven.

Hamilton mengde zich bij Sky Sports F1 in het debat, toen hem werd gevraagd naar de krachtsverhoudingen met Ferrari. “Volgens mij zitten we allemaal dicht bij elkaar, behalve Mercedes”, stelde de zevenvoudig wereldkampioen. “We weten niet met hoeveel brandstof iedereen rijdt. Er gaan verhalen rond dat Mercedes extra vermogen heeft door die compressieverhouding. Dat zijn de geruchten die je hoort.”

Oproep aan FIA: ‘Zorg voor gelijke uitgangspositie’

De Brit hoopt dat de FIA snel knopen doorhakt. “Ik hoop dat het wordt opgehelderd en dat de FIA ervoor zorgt dat iedereen aan de start staat met dezelfde uitgangspositie”, klonk het duidelijk. Daarmee schaart Hamilton zich bij meerdere teams die aandringen op actie van de autosportfederatie.

Namens de FIA reageerde Nikolas Tombazis, verantwoordelijk voor de eenzitters. Hij liet weten dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan een oplossing. “We hebben hier veel tijd in gestoken en het is de bedoeling om dit voor de start van het seizoen geregeld te hebben”, aldus Tombazis. Of dat nog vóór de Grand Prix van Australië gebeurt, blijft voorlopig onduidelijk.

jd2000

Posts: 7.583

Ha,ha, Hamilton die pleit voor een gelijk speelveld. Tja tijden zijn wel veranderd voor onze Lewis. Kan me heel andere tijden heugen.

  • 7
  • 14 feb 2026 - 13:05
  • 919

    Posts: 3.958

    Net zoals met vleugels die niet door mogen buigen, maar glansrijk door de tests komen speelt met Mercedes motor hetzelfde. De roep om een gelijk speelveld klopt gewoon niet met wat Formule 1 is of beter gezegd, altijd al gemeengoed was.
    De Formule 1 zit wat mij betreft in een identiteit crisis, wat wil het nou precies zijn?

    • + 2
    • 14 feb 2026 - 12:50
    • hupholland

      Posts: 9.636

      vleugels zullen altijd iets doorbuigen, maar op momenten dat het te gek werd werden testen of regels ook aangescherpt. En terecht, de regels zijn er niet voor niks. Bij doorbuigen heb je alleen geen vast getal dat in de regels is opgenomen, bij de compressieratio wel. Daar is dus feitelijk helemaal geen grijs gebied. Wel ontstaat er door de manier van meten misschien nog een stukje grijs gebied omdat materiaal nu eenmaal iets kan uitzetten. Dan zou 16.1:1 misschien nog binnen die marge vallen, maar als je op 18:1 uitkomt dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal.

      • + 0
      • 14 feb 2026 - 13:50
    • HarryLam

      Posts: 5.274

      Dus op basis van geruchten moet FIA in actie komen zegt Hammie , want iedereen moet dezelfde uitgangspositie hebben,..... hoe stom kun je lullen....

      • + 0
      • 14 feb 2026 - 13:51
    • 919

      Posts: 3.958

      De regels zeggen al jaren dat vleugels niet door mogen buigen, zolang je maar door de test methodiek kwam was het legaal, en dus werd er op die manier ontwikkeld. Dat is niet anders dan nu met de motor, de regels zeggen dat de compressie niet hoger mag zijn, en wederom werd er, althans in eerste instantie, gezegd dat de test methodiek leidend is. Die twee zijn mijn inziens dus gelijkwaardig en niet een ander verhaal.

      • + 1
      • 14 feb 2026 - 13:57
  • Aquarius72

    Posts: 774

    Een echte GOAT heeft geen truukjes nodig of zeurt om dat de andere partij iets interessants heeft uitgevonden. Maar nu moet de FIA ineens zorgen voor een gelijk speelveld.

    • + 2
    • 14 feb 2026 - 12:54
    • SennaS

      Posts: 11.447

      Alleen op deze manier wil de goat wk’s winnen zoals hij al zijn wk’s heeft gewonnen, op een legale manier zonder controversies en niet a la 2021 of dat anderen met een illegale manier het wk winnen.

      • + 0
      • 14 feb 2026 - 13:43
    • F1jos

      Posts: 5.016

      Deze is een reactie van een hypocriete Goat als het in zijn nadeel zit.

      • + 3
      • 14 feb 2026 - 13:54
  • Skoda F1

    Posts: 513

    Nou DAS ook frappant!?

    • + 4
    • 14 feb 2026 - 12:59
    • SennaS

      Posts: 11.447

      Roep dat nou niet te hard, anders gaat de fia daarnaar opzoek

      • + 0
      • 14 feb 2026 - 13:36
    • Skoda F1

      Posts: 513

      Zou je denken? Ach F#@k it waarom ook niet! Das,das,das,das,das...DAS

      • + 0
      • 14 feb 2026 - 14:42
  • jd2000

    Posts: 7.583

    Ha,ha, Hamilton die pleit voor een gelijk speelveld. Tja tijden zijn wel veranderd voor onze Lewis. Kan me heel andere tijden heugen.

    • + 7
    • 14 feb 2026 - 13:05
    • SennaS

      Posts: 11.447

      Volgens mij deelt jou obsessie niet alleen die mening.
      Zolang het legaal is zoals zijn raket van vroeger of die van Max een paar jaar geleden, is er niks aan de hand he.

      • + 1
      • 14 feb 2026 - 13:37
    • F1jos

      Posts: 5.016

      Gelijke speelveld, Das Olie op het vuur gooien.

      • + 2
      • 14 feb 2026 - 13:46
    • jd2000

      Posts: 7.583

      Een obsessie vind ik meer hoe je je geroepen voelt om in de pen te klimmen als het over die ouwe Brit gaat. En het is maar hoe je een gelijk speelveld definieert,

      • + 2
      • 14 feb 2026 - 14:31
    • Stoffelman

      Posts: 6.266

      Is niet zo nieuw.
      Hamilton zegt net hetzelfde als zijn teambaas Vasseur.
      En Vasseur verschuilt zich achter Honda en Audi.
      Het is Ferrari die begon over gelijk speelveld.

      • + 0
      • 14 feb 2026 - 14:44

