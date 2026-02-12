Toto Wolff heeft toegegeven dat een eventuele reglementswijziging rond de Formule 1-krachtbronnen Mercedes hard kan raken. De teambaas van de Duitse renstal spreekt van een “behoorlijk schadelijk” scenario, terwijl achter de schermen al wekenlang overleg wordt gevoerd tussen de FIA en de motorfabrikanten.

De afgelopen maand zaten Mercedes, Ferrari, Honda, Audi en Red Bull Racing meermaals rond de tafel met de FIA. Aanleiding: een mogelijke maas in het motorreglement die door Mercedes en Red Bull zou zijn ontdekt. In de paddock gonst het van de geruchten, maar officieel blijft het voorlopig bij overleg en afstemming. Voor de Duitse renstal kan het desastreuze gevolgen hebben, mocht de FIA ingrijpen.

Wolff: “We hebben volgens de regels gehandeld”

Op de openingsdag van de wintertests in Bahrein bleef Wolff op de vlakte, al ontkende hij niet dat er spanning op het dossier zit. “In deze sport kan altijd iets onverwachts gebeuren, dus je kunt nooit honderd procent zekerheid claimen”, stelde hij tegenover Sky Sports F1.

De Oostenrijker benadrukte dat Mercedes tijdens de ontwikkeling voortdurend contact hield met de FIA. “Wanneer je een motor ontwerpt, volg je de richtlijnen van de FIA op de voet. Dat hebben wij ook gedaan. We hebben bevestiging gekregen dat alles binnen het reglement valt”, aldus Wolff.

Reglementswijziging kan grote impact hebben

Volgens Wolff draait het niet eens om een extreme prestatiewinst, maar eerder om interpretatie van de regels. “Onze concurrenten voelen zich blijkbaar benadeeld en hebben daar stevig op gelobbyd. Wij vertrouwen op het bestuur en de adviescommissie voor de aandrijflijn. Zij moeten nu duidelijkheid scheppen”, zo vervolgde hij.

Mocht de FIA alsnog ingrijpen en bijvoorbeeld hogere compressieverhoudingen onder alle omstandigheden verbieden, dan kan dat volgens Wolff zware gevolgen hebben. “Je ontwikkelt zo’n motor over een lange periode. Als je hem vervolgens niet meer mag gebruiken zoals hij is ontworpen, dan raakt dat je prestaties aanzienlijk”, klinkt het waarschuwend.