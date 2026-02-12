user icon
Drama voor Mercedes: Wolff gaat in op allesbepalende beslissing van de FIA

Toto Wolff heeft toegegeven dat een eventuele reglementswijziging rond de Formule 1-krachtbronnen Mercedes hard kan raken. De teambaas van de Duitse renstal spreekt van een “behoorlijk schadelijk” scenario, terwijl achter de schermen al wekenlang overleg wordt gevoerd tussen de FIA en de motorfabrikanten.

De afgelopen maand zaten Mercedes, Ferrari, Honda, Audi en Red Bull Racing meermaals rond de tafel met de FIA. Aanleiding: een mogelijke maas in het motorreglement die door Mercedes en Red Bull zou zijn ontdekt. In de paddock gonst het van de geruchten, maar officieel blijft het voorlopig bij overleg en afstemming. Voor de Duitse renstal kan het desastreuze gevolgen hebben, mocht de FIA ingrijpen.

Wolff: “We hebben volgens de regels gehandeld”

Op de openingsdag van de wintertests in Bahrein bleef Wolff op de vlakte, al ontkende hij niet dat er spanning op het dossier zit. “In deze sport kan altijd iets onverwachts gebeuren, dus je kunt nooit honderd procent zekerheid claimen”, stelde hij tegenover Sky Sports F1.

De Oostenrijker benadrukte dat Mercedes tijdens de ontwikkeling voortdurend contact hield met de FIA. “Wanneer je een motor ontwerpt, volg je de richtlijnen van de FIA op de voet. Dat hebben wij ook gedaan. We hebben bevestiging gekregen dat alles binnen het reglement valt”, aldus Wolff.

Reglementswijziging kan grote impact hebben

Volgens Wolff draait het niet eens om een extreme prestatiewinst, maar eerder om interpretatie van de regels. “Onze concurrenten voelen zich blijkbaar benadeeld en hebben daar stevig op gelobbyd. Wij vertrouwen op het bestuur en de adviescommissie voor de aandrijflijn. Zij moeten nu duidelijkheid scheppen”, zo vervolgde hij.

Mocht de FIA alsnog ingrijpen en bijvoorbeeld hogere compressieverhoudingen onder alle omstandigheden verbieden, dan kan dat volgens Wolff zware gevolgen hebben. “Je ontwikkelt zo’n motor over een lange periode. Als je hem vervolgens niet meer mag gebruiken zoals hij is ontworpen, dan raakt dat je prestaties aanzienlijk”, klinkt het waarschuwend.

skibeest

Posts: 2.009

Het is wel een foefje dat iedereen had kunnen doen. MB wordt nu gestraft omdat ze net wat slimmer waren.

Overigens, elke motor zal bij bedrijfstemperatuur een andere compressieverhouding hebben dan op kamertemperatuur. Zou echt lachen zijn als straks alle teams de motor moeten aanpassen

  • 9
  • 12 feb 2026 - 18:59
  • Babs

    Posts: 203

    Wolff neemt alvast een voorschotje op excuses verzinnen waarom ze niet presteren. Van wie zou hij dat nou toch geleerd hebben?

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 18:36
    • Robin

      Posts: 3.040

      En ja hoor weer een stomme reactie

      • + 6
      • 12 feb 2026 - 18:45
    • Politik

      Posts: 9.700

      Die snap ik even niet.
      Excuses? Mercedes wordt beschuldigd van een foefje, waardoor ze een vermogensvoordeel zouden hebben.

      Als dat door de FIA verboden wordt, dan is dat toch geen excuses verzinnen?

      • + 5
      • 12 feb 2026 - 18:46
    • skibeest

      Posts: 2.009

      Het is wel een foefje dat iedereen had kunnen doen. MB wordt nu gestraft omdat ze net wat slimmer waren.

      Overigens, elke motor zal bij bedrijfstemperatuur een andere compressieverhouding hebben dan op kamertemperatuur. Zou echt lachen zijn als straks alle teams de motor moeten aanpassen

      • + 9
      • 12 feb 2026 - 18:59
    • mario

      Posts: 15.145

      @skibeest: Dat is eigenlijk een beetje waar je op gaat hopen hè... 😉 Het is eigenlijk van de zotte dat de FIA de hele tijd, vanaf de aanvraag van Mercedes, tot nu (een paar weken voor de start van het seizoen) heeft gezegd dat het legaal is en dan nu eventueel gaan oordelen dat het illegaal is, onder druk van de andere fabrikanten...

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 19:26
    • Snelrondje

      Posts: 8.926

      @Mario, we weten niet wat Mercedes en FIA gecommuniceerd hebben. Dus hoe kan je daar een oordeel over hebben?

      • + 3
      • 12 feb 2026 - 20:29
    • SennaS

      Posts: 11.415

      Skibeest,
      De compressie verandert niet noemenswaardig bij een warme motor, tenzij….

      • + 1
      • 12 feb 2026 - 20:40
    • Babs

      Posts: 203

      @Politik: simpel toch? Met een legale auto konden ze nooit potten breken. Ze hebben gepresteerd dankzij de illegale party mode (die daarna dan maar legaal werd), het illegale DAS-systeem (dat de ander teams nooit hebben gehad), de raket-motor met bijbehorende opoffering van de Finse slaaf (motoren tot het uiterste belasten en oneindig vaak nieuwe motoren installeren en het opofferen van raceposities).

      Nu wilden ze weer met een smerig trucje een oneerlijk voordeel creëren. Logisch dat de andere teams daar geen zin meer in hebben. Zou me niks verbazen als Ferrari achter de schermen gedreigd heeft met opstappen.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 21:13
    • snailer

      Posts: 31.790

      @Babs.
      Mercedes heeft gewoon legale auto's gehad. Ze hadden overpowerde motor in het begin van de hybride tijd. Maar aan het eind was Honda gewoon redelijk in de buurt, volgens geruchten marginale hoeveelheid pk-tjes minder dan Mercedes. En Ferrari had zelfs een motor die wel meer pk's leverde een goed half jaar.

      Die gebruikten een equivalente truuk. Ook Ferrari omzeilde de meetmethode.

      Tot slot heeft Mercedes in 2020 overduidelijk 1 van de meest dominate auto's gehad. Hamilton had dat jaar wat pech. En hij werd ziek, maar dat jaar had Hamilton alle kans het record dat verstappen nu heeft van 10 overwinningen op rij te evenaren.
      En ja. De Honda motor was close dat jaar.
      Ook in 2021 had Mercedes de beste auto. Wel met de kanttekening dat de Mercedes pas echt enorm sterk was na Silverstone. De updates van Silverstone vond ik 1 van de beste die ik me kan herinneren.

      Allemaal gewoon legaal. Zeer sterke auto's.

      Dus ja. Vertel eens. Welke jaren is Mercedes eigenlijk uit de uitslag geschrapt?

      • + 1
      • 12 feb 2026 - 21:30
    • The Wolf

      Posts: 73

      Babs je praat langs je bips

      • + 1
      • 12 feb 2026 - 21:40
    • Babs

      Posts: 203

      Wolf, ik begrijp heel goed dat je mijn billen fascinerend vindt. Je bent de enige niet.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 22:06
  • Cyrus

    Posts: 669

    Het fijne is dat Wolf zo lekker consistent is in zijn uitspraken. In dit artikel gaat het over een aanzienlijke impact, maar in het bericht op Nu (eerder gedeeld door Wickydeviking) gaat het maar over 2 tot 3 pk. Het kan natuurlijk zijn dat 2 a 3 pk voor Mercedes een aanzienlijke impact is, maar dan hebben ze andere zorgen :)

    Zie hieronder, voor de volledigheid, overigens het bericht van Wicky eerder vanochtend:


    Posts: 311
    Ik las net dit op NU:

    Wolff ontkent niet dat Mercedes creatief is geweest, maar vindt dat de ophef buitenproportioneel is. "Het gaat om 2, hooguit 3 pk die we hiermee winnen", zei hij woensdag tijdens een mediasessie op het Bahrain International Circuit. Volgens hem is het verschil veel kleiner dan wordt gesuggereerd.

    • + 1
    • 12 feb 2026 - 19:09
    • Statman

      Posts: 53

      Wolff zegt hier dat het een aanzienlijke impact heeft als ze de motor niet mogen gebruiken zoals hij ontworpen is. Dat is iets anders dan het aantal PK’s dat Mercedes nu meer zou hebben dan de concurrenten.

      Het lijkt mij niet vreemd dat als Mercedes hun motor nu op stel en sprong aan moet passen, ze meer vermogen verliezen dan ze extra hadden tov de rest, omdat de motor ontworpen is om efficiënt met deze compressieverhouding te werken.

      • + 1
      • 12 feb 2026 - 19:24
    • SennaS

      Posts: 11.415

      Het kan grote impact hebben door het doorvoeren van de verandering en dus het gaat niet zozeer om die paar pk’s

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 20:42
    • snailer

      Posts: 31.790

      pk's zijn de issue niet. Het is hogere efficiente in brandstofverbruik en ook met het harvesten van elektrische energie. Door een hogere compressie is een veel kortere harvesting tijd nodig. Dat betekent dat effectief er langer volle gas kan worden gegaan over een ronde. Ik vermoed dat daar de grootste tijdwinst te halen is.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 21:34
  • Stillewerise

    Posts: 8

    Andere plekken lopen lezen dan Mercedes voor een geheime fia test met vlag en wimpel was geslaagd. Dus welke drama ?

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 19:09
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.443

    Niet alleen Mercedes wordt geraakt als de FIA de motoren van Mercedes laat terug schroeven.....alle afnemers zitten in hetzelfde schuitje.

    Eerst de boel goedkeuren, dan de rem erop....de FIA in optima forma....hopla!

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 20:16
    • SennaS

      Posts: 11.415

      En 3 x raden welk team het hardst aan het lobbyen is.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 20:38
    • Need5Speed

      Posts: 3.523

      Ferrari, Ferrari en Ferrari?

      • + 2
      • 12 feb 2026 - 21:31
    • snailer

      Posts: 31.790

      Dat waren inderdaad Ferrari teams en audi.

      Maar wel met de kanttekening dat RBR de truuk naar buiten heeft gebracht. Althans dat wordt gesuggereerd door wat sites.

      • + 1
      • 12 feb 2026 - 21:35
    • Need5Speed

      Posts: 3.523

      Tja, suggesties gaan al gauw een eigen leven leiden.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 21:59

