Helmut Marko sluit F1‑comeback uit: "De druk is eindelijk weg"

Helmut Marko nam eind vorig jaar afscheid als teamadviseur van Red Bull Racing. Het besluit van de Oostenrijker kwam als een donderslag bij heldere hemel, maar hij heeft er geen moment spijt van gehad. Hij staat nog wel in contact met Red Bull, maar een comeback is volgens hem uitgesloten.

Marko was één van de machtigste en controversieelste mensen binnen de Formule 1. De Oostenrijker was bij Red Bull jarenlang de man die ging over het talentenprogramma, maar raakte in de laatste jaren betrokken bij een interne machtsstrijd. Er werd getwijfeld aan zijn toekomst bij het team, maar na het ontslag van teambaas Christian Horner bleef Marko in het zadel. Mede daardoor kwam Marko's pensioen als een verrassing.

19 jan
Met het vertrek van Marko komt er een einde aan een tijdperk. Hij hielp veel coureurs met hun eerste stapjes in de sport, en hij werd gezien als een vertrouweling van Max Verstappen. Ze waren twee handen op één buik, en Verstappen sprak in zware tijden meermaals zijn steun voor Marko uit.

'Ik lig er niet meer wakker van'

Nu de Oostenrijker met pensioen is, zal er veel gaan veranderen binnen Red Bull. Marko kan het team niet helemaal met rust laten, zo laat hij weten in gesprek met de omroep ORF: "Ik ben er niet meer volledig bij betrokken, maar ik ben nog wel op de hoogte. Het fijne is dat ik nu geen druk meer voel. Ik lig niet meer wakker van gedachten als: 'Wat als de motor het begeeft, of er iets anders gebeurt?' En ga zo maar door."

Voor Marko is er een last van zijn schouders gevallen: "Ik heb die directe verantwoordelijkheid niet meer. Natuurlijk wil dat Red Bull de best mogelijke resultaten gaat behalen, maar de hele situatie is nu veel relaxter."

Is een comeback echt uitgesloten?

Marko zal dan ook niet meer terugkeren in de paddock, ook niet bij een ander team: "Ja, het is absoluut uitgesloten dat ik terugkeer naar de Formule 1. Ik heb wel een paar zeer vage, maar ook interessante verzoeken en gesprekken gehad. Maar ik ben succesvol geweest in de Formule 1 met Red Bull, en dat moet zo blijven. Daar komt niets voor in de plaats."

F1 Nieuws Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • LucaF1

    Posts: 505

    heel goed lekker met pensioen!!

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 18:03
  • delange

    Posts: 2.596

    Houden zo.....moest jaren geleden al zo geweest zijn

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 19:22
  • Regenrace

    Posts: 2.251

    Wat weet Marko daar nou van? Er gaan geruchten, en die zijn veel meer waard.

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 20:12
  • Larry Perkins

    Posts: 62.623

    Zeg nooit nooit, je weet niet hoe Helmut er over twintig, dertig jaar over denkt...

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 20:52

