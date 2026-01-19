Red Bull-adviseur Helmut Marko kondigde eind vorig jaar plotseling zijn vertrek bij het team aan. De Oostenrijker besloot na de seizoensfinale in Abu Dhabi met pensioen te gaan, maar de reden was nog onduidelijk. Marko heeft er nu eindelijk iets meer duidelijkheid over gegeven.

Marko was al sinds het begin betrokken bij het team van Red Bull Racing. Als teamadviseur had hij een flinke vinger in de pap bij het team, en was hij verantwoordelijk voor de opleidingsploeg. In de afgelopen jaren nam zijn invloed af, en gingen er geruchten rond over onenigheid met de Red Bull-top. Toch was Marko nog altijd zeer belangrijk, en dat kwam mede door zijn goede band met Max Verstappen.

Hij was de man die besloot Verstappen als zeventienjarige te laten debuteren in de Formule 1, en de Nederlander heeft dat vertrouwen dubbel en dwars terugbetaald. Verstappen ging bij elke interne storm vierkant achter Marko staan, en hij liet elke keer weten hoe belangrijk de teamadviseur voor hem was. Toen Verstappen eind vorig jaar net naast zijn vijfde wereldtitel greep, vond Marko dat de juiste tijd om te stoppen.

Waarom wilde Marko stoppen?

De exacte reden van Marko's pensioen is altijd een beetje onduidelijk geweest. In een uitgebreid interview met F1-Insider legt Marko het nu uit: "Samen met GP was ik er echt van overtuigd dat we die vijfde titel konden, en zouden winnen. De teleurstelling was daardoor des te groter. GP kon zich een kwartier lang niet herstellen."

"Toen begon ik er een beetje over na te denken. Ik had er al over nagedacht dat een vijfde titel een goede reden zou zijn om te stoppen. Na wat nadenken kwam ik tot de conclusie dat het feit dat we die niet hebben gewonnen ook een goede reden is om te stoppen."

Kan Verstappen zonder Marko?

Marko heeft het gevoel dat Verstappen zonder hem kan: "Max is een geweldige leider geworden en hij heeft geen advies meer nodig. Hij runt praktisch het team. Het team heeft zich sinds de zomerstop, na het vertrek van Horner, heel goed ontwikkeld. Ik zie dat alles in goede handen is en ik geniet ervan dat ik niet in februari naar Australië hoef te vliegen. Ik ben nu mijn tv-plek aan het inrichten, zodat ik alle informatie heb die ik gewend ben. Zonder sectortijden en dat soort zaken is het moeilijk om een race te volgen."