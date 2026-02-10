user icon
Viaplay lanceert nieuwe documentaire over Max Verstappen

Streamingdienst Viaplay heeft een nieuwe documentairereeks over Max Verstappen aangekondigd. Het gaat om een driedelige documentaire waarin Verstappen wordt gevolgd bij het opzetten van een eigen raceteam. De eerste aflevering van de serie is vanaf vandaag te zien voor abonnees van Viaplay.

Verstappen en Viaplay werken al geruime tijd samen. De logo's van de bekritiseerde dienst zijn te zien op Verstappens helm, en er werden in de afgelopen jaren al meerdere documentaires uitgebracht over hem. Vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen kondigt Viaplay dus een nieuwe documentaire aan. De serie luistert naar de naam 'Max Verstappen - New Ground', en hierbij wordt de Nederlander gevolgd bij het opzetten van zijn GT3-raceteam.

Volgens Viaplay zal te zien zijn hoe Verstappen dit team opzet, en hoe hij zijn best doet om simracer Chris Lulham te transformeren tot een professioneel coureur in de echte wereld. Verstappen vormde vorig jaar een duo met Lulham tijdens zijn deelnames aan NLS-races op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen en Lulham reden daar eerst in een teruggeschroefde Porsche om de juiste papieren te halen, waarna ze bij hun GT3-debuut direct wonnen.

Hoe kijkt Verstappen naar de documentaire?

Verstappen reageert in een persbericht razend enthousiast op deze nieuwe serie van Viaplay: "Viaplay en ik werken al jarenlang samen om te laten zien waar racen echt om draait. Het gaat niet alleen om de resultaten, maar ook om het werk, de toewijding en de passie die erachter schuilgaan. 'New Ground' gaat over het verkennen van nieuw terrein in de autosport en het leren en ervaring opdoen tijdens dat proces. Het gaat om de uitdaging en de liefde voor het racen. Ik ben blij dat ik die reis kan delen met de kijker en Viaplay."

Viaplay onder vuur

Vanaf vandaag verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering van de documentaire op Viaplay. De streamingdienst zendt ook dit jaar de Formule 1 uit in Nederland, en lijkt de prijzen vooralsnog niet te verhogen. In de afgelopen jaren lagen ze mede hierdoor flink onder vuur.

Pietje Bell

Posts: 33.071

Dat lijkt me wel een beetje te veel van het goede:

10 februari: Max Verstappen - New Ground: Let's go out and have fun
  • 10 feb 2026 - 10:23
Reacties (3)

  • Starscreamer

    Posts: 1.404

    Leuk maar wanneer komt de Max driver cap uit? Met nummer 3 en ViaPlay reclame?

    • 10 feb 2026 - 10:16
  • Pietje Bell

    Posts: 33.071

  • Regenrace

    Posts: 2.279

    Het begrip documentaire is de laatste jaren erg achteruit gehold. Zeg maar sinds het onderwerp, dan wel de manager van het onderwerp, zo ongeveer plaatsneemt achter de camera, op de regisseursstoel en de eindmontage.

