Max Verstappen stak met kop en schouders boven de rest uit in de Formule 1 in het zogenaamde 'grondeffect-tijdperk'. De Nederlander drukte nadrukkelijk zijn stempel en verbrak zowat alle records. Ook qua kwalificaties was hij ijzersterk, maar Verstappen was daarin niet de enige.

De F1 heeft definitief afscheid genomen van de grondeffect-auto's. De brede wagens hebben plaatsgemaakt voor gloednieuwe bolides, waarvan gehoopt wordt dat zij dichter op elkaar kunnen racen. Nu de koningsklasse van de autosport een nieuw tijdperk ingaat, betekent dat ook dat het terugblikken geblazen is.

Verstapen beste qualifier

Verstappen heeft duidelijk de overhand gehad in het grondeffect-tijdperk. De Nederlander behaalde met Red Bull Racing vanaf 2022, ieder jaar de meeste overwinningen en pole positions in een seizoen. Statistieken hebben nu uitgelegd dat Verstappen niet alleen de snelste, maar ook de meest constante Formule 1-coureur was.

De viervoudig wereldkampioen slaagde er namelijk in om van de 92 verreden races in het grondeffect-tijdperk, maar liefst 88 keer Q3 te halen. Hiermee komt hij op een verbazingwekkend percentage van 95,6 procent. Ferrari-rijder Charles Leclerc betrad de tweede plaats als het gaat om met de meeste keren Q3 te halen. De Monegask wist namelijk 85 keer in het derde gedeelte van de kwalificatie te komen, waarmee hij uitkomt op 92,4 procent. George Russell staat op de derde plaats met 83 keer. De Mercedes-coureur zette hierdoor een percentage neer van 90,2 procent.

Kwalificaties waren cruciaal

Het grondeffect-tijdperk bewees dat kwalificaties cruciaal waren. Doordat er veel wervelingen in de lucht waren, verstoorde dat de banden en werd wiel-aan-wiel racen ineens ingewikkeld. Het kwam dan ook veel voor dat iemand vanuit het middenveld moeilijk naar voren wist te komen.

Komend seizoen hoopt de Formule 1 daar verandering in te brengen. Met de entree van de nieuwe regels zijn de auto's smaller en valt het te hopen er meer gevechten plaats zullen vinden.