Max Verstappen stak met kop en schouders boven de rest uit in de Formule 1 in het zogenaamde 'grondeffect-tijdperk'. De Nederlander drukte nadrukkelijk zijn stempel en verbrak zowat alle records. Ook qua kwalificaties was hij ijzersterk, maar Verstappen was daarin niet de enige. 

De F1 heeft definitief afscheid genomen van de grondeffect-auto's. De brede wagens hebben plaatsgemaakt voor gloednieuwe bolides, waarvan gehoopt wordt dat zij dichter op elkaar kunnen racen. Nu de koningsklasse van de autosport een nieuw tijdperk ingaat, betekent dat ook dat het terugblikken geblazen is. 

Verstapen beste qualifier 

Verstappen heeft duidelijk de overhand gehad in het grondeffect-tijdperk. De Nederlander behaalde met Red Bull Racing vanaf 2022, ieder jaar de meeste overwinningen en pole positions in een seizoen. Statistieken hebben nu uitgelegd dat Verstappen niet alleen de snelste, maar ook de meest constante Formule 1-coureur was. 

De viervoudig wereldkampioen slaagde er namelijk in om van de 92 verreden races in het grondeffect-tijdperk, maar liefst 88 keer Q3 te halen. Hiermee komt hij op een verbazingwekkend percentage van 95,6 procent. Ferrari-rijder Charles Leclerc betrad de tweede plaats als het gaat om met de meeste keren Q3 te halen. De Monegask wist namelijk 85 keer in het derde gedeelte van de kwalificatie te komen, waarmee hij uitkomt op 92,4 procent. George Russell staat op de derde plaats met 83 keer. De Mercedes-coureur zette hierdoor een percentage neer van 90,2 procent. 

Kwalificaties waren cruciaal

Het grondeffect-tijdperk bewees dat kwalificaties cruciaal waren. Doordat er veel wervelingen in de lucht waren, verstoorde dat de banden en werd wiel-aan-wiel racen ineens ingewikkeld. Het kwam dan ook veel voor dat iemand vanuit het middenveld moeilijk naar voren wist te komen. 

Komend seizoen hoopt de Formule 1 daar verandering in te brengen. Met de entree van de nieuwe regels zijn de auto's smaller en valt het te hopen er meer gevechten plaats zullen vinden.

nutstree

Posts: 621

Kwalificaties waren cruciaal
Het grondeffect-tijdperk bewees dat kwalificaties cruciaal waren. Doordat er veel wervelingen in de lucht waren, verstoorde dat de banden en werd wiel-aan-wiel racen ineens ingewikkeld. Het kwam dan ook veel voor dat iemand vanuit het middenveld moeilijk naar voren wi... [Lees verder]

  • 2
  • 10 feb 2026 - 08:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • nutstree

    Posts: 621

    Kwalificaties waren cruciaal
    Het grondeffect-tijdperk bewees dat kwalificaties cruciaal waren. Doordat er veel wervelingen in de lucht waren, verstoorde dat de banden en werd wiel-aan-wiel racen ineens ingewikkeld. Het kwam dan ook veel voor dat iemand vanuit het middenveld moeilijk naar voren wist te komen.



    Waren de regels niet juist bedacht om vuile lucht te verminderen?

    • + 2
    • 10 feb 2026 - 08:49
    • snailer

      Posts: 31.702

      Dat is eigenlijk altijd het doel van nieuwe regels. Ze willen close gevechten. Maar de aero regels waren niet zo zeer de sta in de weg. Het was meer dat ze de wagens enorm lomp maakten.

      Als je naar de geschiedenis kijkt is het al heel lang zo dat men in kon halen door overschot aan snelheid gevolgd door uitremmen. Helaas hebben wiel aan wiel regels er voor gezorgd dat rijders niets mogen forceren. Ik vind het overigens niet al te erg. Verdedigen is ook een kunst. Of als verdedigende een couter aanval voorbereiden tijdens het verdedigen. Vooral Alonso, Verstappen en Leclerc kunnen dit als geen ander.

      Tot slot zie je altijd aan het begin van de regels dat ze lijken te werken. Kijk maar naar 2022. Toen kon men nog beter inhalen. Vervolgens kwamen de briljante koppen die toch wegen vonden om de auto sneller te maken en daardoor veel meer vuile lucht veroorzaakten.

      Vooral de laatste twee jaar werd kwalificatie belangrijk.

      Maar in 2023 was dat nog helemaal niet belangrijk. Niet voor Verstappen die een dusdanig voordeel wist te halen hijt de 2023 RBR auto, dat hij toen vooral koos voor race afstelling.
      Heel apart. 2024 en 2025 waren de races vrij saai. En dat terwijl de verschillen in tijd veel kleiner waren. Positie op de baan kon alleen doorbroken worden door groot voordeel in banden. En dan nog alleen als de auto beter was.
      Er stonden auto's die elkaar close volgden. Iedereen was lyrisch, want zie toch hoe spannend het was! Maar ik zag vooral treintjes ontstaan. De rijders die sterk waren in verdedigen waren in het voordeel als ze track positie hadden. Denk bijvoorbeeld maar aan Japan 2025. De veel snellere McLaren was echt kansloos die race achter de foutloze Verstappen. Die race is nooit spannend geweest. In wezen is die GP beslist in kwalificatie.

      • + 1
      • 10 feb 2026 - 09:04

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

