Max Verstappen zorgde afgelopen in Mexico voor de nodige ophef met een actie in de eerste bocht. Hij schoot daar wijd in de eerste ronde, waarna hij over het gras weer het gevecht indook. Christian Danner omschrijft het als een harakiri-actie, en stelt dat Verstappen dit met opzet deed.

De openingsfase van de Grand Prix van Mexico verliep zeer chaotisch. Verstappen probeerde de aanval te openen in de lange run naar de eerste bocht, en zat aan de buitenkant van zijn rivalen. Bij het aanremmen van de eerste bocht had Verstappen te weinig ruimte, maakte hij een klein remfoutje en sneed hij de bocht af over het gras. De stewards oordeelden dat het binnen de regels was, en Verstappen kreeg geen straf.

Dit zorgde voor ergernis bij een aantal van zijn collega's. Vooral George Russell reageerde boos, ook omdat hij vanuit meerdere hoeken auto's op zich af zag komen. Verstappen was namelijk niet de enige coureur die de eerste bocht afsneed in de openingsronde. Enkele rondjes later kreeg Lewis Hamilton wel een straf voor een soortgelijk incident in bocht vier. Volgens de stewards haalde hij hier een voordeel uit het niet volgen van de escape road.

Deed Verstappen het met opzet?

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Christian Danner heeft een opvallende mening over de actie van Verstappen. Volgens Danner deed Verstappen het met opzet, zo verklaart hij bij Motorsport-Magazin: "Dat was geen vergissing, zoals Max zelf beweerde, maar een uitgekiend plannetje. Hij wist precies wat hij aan het doen was, hij had dat ingecalculeerd."

'Het was een harakiri-actie'

Danner begrijpt de frustratie van Russell over het uitblijven van een straf voor Verstappen. De oud-coureur stelt dat het een risicovolle actie was van de Red Bull-coureur: "Deze Verstappen-actie was een beetje harakiri, aan de buitenkant en daarna door het gras. Anderen voegen wel netjes in, vertragen normaal en doen ook geen gekke dingen. Dan komt die ene kerel voor je neus terug de baan opduiken!"