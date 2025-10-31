user icon
'Max Verstappen sneed met opzet eerste bocht af in Mexico'

'Max Verstappen sneed met opzet eerste bocht af in Mexico'
  Gepubliceerd op 31 okt 2025 12:09
  8
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen zorgde afgelopen in Mexico voor de nodige ophef met een actie in de eerste bocht. Hij schoot daar wijd in de eerste ronde, waarna hij over het gras weer het gevecht indook. Christian Danner omschrijft het als een harakiri-actie, en stelt dat Verstappen dit met opzet deed.

De openingsfase van de Grand Prix van Mexico verliep zeer chaotisch. Verstappen probeerde de aanval te openen in de lange run naar de eerste bocht, en zat aan de buitenkant van zijn rivalen. Bij het aanremmen van de eerste bocht had Verstappen te weinig ruimte, maakte hij een klein remfoutje en sneed hij de bocht af over het gras. De stewards oordeelden dat het binnen de regels was, en Verstappen kreeg geen straf.

Dit zorgde voor ergernis bij een aantal van zijn collega's. Vooral George Russell reageerde boos, ook omdat hij vanuit meerdere hoeken auto's op zich af zag komen. Verstappen was namelijk niet de enige coureur die de eerste bocht afsneed in de openingsronde. Enkele rondjes later kreeg Lewis Hamilton wel een straf voor een soortgelijk incident in bocht vier. Volgens de stewards haalde hij hier een voordeel uit het niet volgen van de escape road.

Deed Verstappen het met opzet?

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Christian Danner heeft een opvallende mening over de actie van Verstappen. Volgens Danner deed Verstappen het met opzet, zo verklaart hij bij Motorsport-Magazin: "Dat was geen vergissing, zoals Max zelf beweerde, maar een uitgekiend plannetje. Hij wist precies wat hij aan het doen was, hij had dat ingecalculeerd."

'Het was een harakiri-actie'

Danner begrijpt de frustratie van Russell over het uitblijven van een straf voor Verstappen. De oud-coureur stelt dat het een risicovolle actie was van de Red Bull-coureur: "Deze Verstappen-actie was een beetje harakiri, aan de buitenkant en daarna door het gras. Anderen voegen wel netjes in, vertragen normaal en doen ook geen gekke dingen. Dan komt die ene kerel voor je neus terug de baan opduiken!"

Russel is gewoon een verwijfde jankerd, die Max in diskrediet wil zodat hij nog wat voordeel kan halen om met zijn enorme ego.
Ik heb in de 50 jaar dat ik formule 1 volg nog nooit zo’n vervelende jankerd mee gemaakt er er waren er toch verschillende …. Ba ba wat een huigelaar.

  • 31 okt 2025 - 12:23
Reacties (8)

  • patrob

    Posts: 1.606

    Die Danner denkt volgens mij dat F1 in werkelijkheid hetzelfde is als op de Playstation. Alsof ook maar één coureur daar met opzet door het gras gaat.

    Het was duidelijk te zien dat Verstappen naar buiten gedwongen werd, volledig op de cerbs en daardoor niet meer voldoende kon remmen om de bocht te halen en daardoor noodgedwongen door het gras moest.

    Kortom, die Danner moeten ze maar vragen commentaar te gaan geven bij zo'n Gran Turismo World Event.

    • + 10
    • 31 okt 2025 - 12:22
  • Totalia

    Posts: 1.755

    Russel is gewoon een verwijfde jankerd, die Max in diskrediet wil zodat hij nog wat voordeel kan halen om met zijn enorme ego.
    Ik heb in de 50 jaar dat ik formule 1 volg nog nooit zo’n vervelende jankerd mee gemaakt er er waren er toch verschillende …. Ba ba wat een huigelaar.

    • + 12
    • 31 okt 2025 - 12:23
    • Remco_F1

      Posts: 3.219

      Ik vind ook dat de 🏆 voor grootste jankerd alle tijden naar Russell mag gaan.

      • + 5
      • 31 okt 2025 - 12:28
  • 919

    Posts: 3.804

    Prove it.

    • + 1
    • 31 okt 2025 - 12:23
  • mordor

    Posts: 2.079

    Die ene kerel, heeft correct gehandeld, en dat kan jij niet hebben, ouwe max-hater van het eerste uur!

    • + 1
    • 31 okt 2025 - 12:26
  • koppie toe

    Posts: 4.708

    Waar, hoe en onder welke invloed van kijken die zogenaamde experts, kenners, anaalisten voormalig coureurs en stuwartsen naar races?
    Weer zo'n koekebakker met zijn inzichten.

    • + 3
    • 31 okt 2025 - 12:29
  • tour71

    Posts: 1.566

    Net alsof verstappen kon inschatten met die snelheid hoe glad het is en hoever je doorschuift. Als of hij op de sim deze actie keer op keer heeft zitten oefenen. Zucht.

    • + 3
    • 31 okt 2025 - 12:33
    • VER

      Posts: 576

      Idd ja, tijdens de vrije trainingen heeft hij hier dan ook eindeloos op geoefend! Dat heeft toch iedereen kunnen zien!

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 12:57

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

