user icon
icon

Twijfel over Red Bull-tactiek bij Verstappen: "Heel bijzonder"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Twijfel over Red Bull-tactiek bij Verstappen: "Heel bijzonder"
  • Gepubliceerd op 11 nov 2025 17:22
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen reed afgelopen weekend een wonderlijke Grand Prix van Brazilië. Na een slechte kwalificatie startte hij de race vanuit de pitlane nadat Red Bull zijn set-up had aangepast en zijn motor had gewisseld. Christian Danner plaatst zijn vraagtekens bij de aanpak van Red Bull.

Red Bull en Verstappen werkten met goede hoop toe naar de Grand Prix van Brazilië. In de voorgaande jaren waren ze er snel, maar Verstappen kwam er al snel achter dat Red Bull een verkeerde afslag had genomen. Hij worstelde met de grip, en kwam in de kwalificatie niet verder dan de zestiende tijd. Red Bull greep in, en dat bleek een gouden zet te zijn.

Meer over Red Bull Racing McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

10 nov
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Op zondag leek het haast alsof Red Bull Verstappen een andere auto had gegeven. Hij werkte zich in de openingsfase goed naar voren, liep nog tegen een lekke band aan en werkte zich daarna op naar de derde plek. Er zat nog meer in het vat, want Verstappen wist bijna nummer twee Andrea Kimi Antonelli in te halen.

Heel bijzonder

Oud-coureur en huidig analist Christian Danner vond de aanpak van Red Bull opmerkelijk. In gesprek met Sport.de legt Danner zijn mening uit: "Ze blijven maar sleutelen en sleutelen aan die auto, en dan komen ze uiteindelijk nauwelijks tot een bestuurbare bolide. Dat zag je tijdens de kwalificatie in Sao Paulo."

"Het bijzondere aan dit verhaal is niet alleen dat ze zo slecht waren, maar dat ze vervolgens ook uit het niets een aangepaste auto konden neerzetten. Die was zo ongelooflijk snel dat Verstappen vanuit de pitlane het hele veld voorbij ging. En als er niet nog een klein foutje met de strategie was gemaakt, dan had hij zelfs tweede kunnen worden. Dat laat zien dat er echt potentie is. Het benutten daarvan is best lastig en dat lukt niet altijd."

Het grote voordeel

Volgens Danner was het ook een voordeel voor Verstappen om vanuit de pitlane te starten: "Bij Red Bull moeten we ook niet vergeten dat ze een verse motor hebben ingebouwd. Dat betekent dat ze voor de laatste races een aanzienlijk frissere motor hebben dan alle anderen."

Sander

Posts: 1.557

Heel bijzonder en inderdaad een twijfelachtig artikel Ook ongelofelijk snel ge-google-translated.

  • 2
  • 11 nov 2025 - 17:31
F1 Nieuws Max Verstappen Christian Danner Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 1.557

    Heel bijzonder en inderdaad een twijfelachtig artikel Ook ongelofelijk snel ge-google-translated.

    • + 2
    • 11 nov 2025 - 17:31
    • koppie toe

      Posts: 4.774

      Eerder ai. Lol
      Ben dit art-ikel nog nergens tegen gekomen.

      • + 1
      • 11 nov 2025 - 17:54
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 525

    Over weke strategiefout heeft deze man het?

    • + 1
    • 11 nov 2025 - 18:40
    • koppie toe

      Posts: 4.774

      Das waarschijnlijk de mening van de schrijvert.

      • + 1
      • 11 nov 2025 - 19:04
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 525

      Nee, want het wordt gezegd in een quote van die Danner...

      • + 1
      • 11 nov 2025 - 19:14
    • markos

      Posts: 919

      "Quote", dus hoe betrouwbaar dat is...?

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 19:29

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Op deze datum maakt Red Bull de auto van Verstappen voor 2026 bekend! ×