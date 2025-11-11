Max Verstappen reed afgelopen weekend een wonderlijke Grand Prix van Brazilië. Na een slechte kwalificatie startte hij de race vanuit de pitlane nadat Red Bull zijn set-up had aangepast en zijn motor had gewisseld. Christian Danner plaatst zijn vraagtekens bij de aanpak van Red Bull.

Red Bull en Verstappen werkten met goede hoop toe naar de Grand Prix van Brazilië. In de voorgaande jaren waren ze er snel, maar Verstappen kwam er al snel achter dat Red Bull een verkeerde afslag had genomen. Hij worstelde met de grip, en kwam in de kwalificatie niet verder dan de zestiende tijd. Red Bull greep in, en dat bleek een gouden zet te zijn.

Op zondag leek het haast alsof Red Bull Verstappen een andere auto had gegeven. Hij werkte zich in de openingsfase goed naar voren, liep nog tegen een lekke band aan en werkte zich daarna op naar de derde plek. Er zat nog meer in het vat, want Verstappen wist bijna nummer twee Andrea Kimi Antonelli in te halen.

Heel bijzonder

Oud-coureur en huidig analist Christian Danner vond de aanpak van Red Bull opmerkelijk. In gesprek met Sport.de legt Danner zijn mening uit: "Ze blijven maar sleutelen en sleutelen aan die auto, en dan komen ze uiteindelijk nauwelijks tot een bestuurbare bolide. Dat zag je tijdens de kwalificatie in Sao Paulo."

"Het bijzondere aan dit verhaal is niet alleen dat ze zo slecht waren, maar dat ze vervolgens ook uit het niets een aangepaste auto konden neerzetten. Die was zo ongelooflijk snel dat Verstappen vanuit de pitlane het hele veld voorbij ging. En als er niet nog een klein foutje met de strategie was gemaakt, dan had hij zelfs tweede kunnen worden. Dat laat zien dat er echt potentie is. Het benutten daarvan is best lastig en dat lukt niet altijd."

Het grote voordeel

Volgens Danner was het ook een voordeel voor Verstappen om vanuit de pitlane te starten: "Bij Red Bull moeten we ook niet vergeten dat ze een verse motor hebben ingebouwd. Dat betekent dat ze voor de laatste races een aanzienlijk frissere motor hebben dan alle anderen."