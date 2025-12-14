user icon
Helmut Marko nam vorige week afscheid als teamadviseur van Red Bull. De Oostenrijker nam vlak na de seizoensfinale het besluit om te stoppen, en dat nieuws kwam voor veel mensen als een verrassing. Volgens nieuwe geruchten heeft Red Bull Marko een miljoenenbedrag meegegeven.

Marko zorgde voor verbazing door na de Grand Prix van Abu Dhabi door te laten schemeren dat hij niet wist of hij door zou gaan. Het was een opmerkelijke uitspraak, want hij beschikte over een contract tot en met 2026. Op de maandag na de seizoensfinale lekte uit dat Marko en Red Bull hadden besloten om uit elkaar te gaan, en op dinsdag werd dit grote nieuws bevestigd.

Hiermee komt er een einde aan een tijdperk, want Marko stond bekend als een ontdekker van toptalenten. Zo liet hij latere wereldkampioenen Max Verstappen en Sebastian Vettel debuteren, en gaf hij veel jonge coureurs de kans. Dit jaar was hij bijvoorbeeld complimenteus over Isack Hadjar, die ook een promotie heeft gekregen naar Red Bull.

Gouden handdruk

Volgens het Duitse medium Bild heeft Marko een flink geldbedrag meegekregen van Red Bull. De 82-jarige afzwaaiend teamadviseur zou volgens Bild een afkoopsom van ongeveer tien miljoen meekrijgen van Red Bull, ze stellen dat deze overeenkomst deel uitmaakt van een soort 'gouden handdruk'. 

Blijk van waardering

Bild stelt dat deze torenhoge afkoopsom nadrukkelijk is bedoeld als een blijk van waardering van Red Bull richting Marko. De Oostenrijker was immers mede verantwoordelijk voor de grote successen van Red Bull, en volgens Bild zou deze betaling ook losstaan van contractuele verplichtingen. Het zou een erkenning zijn voor het ontdekken en begeleiden van alle grote talenten.

De vraag is dan hoe Red Bull bij dit bedrag zou zijn uitgekomen. Volgens Bild komt dit overeen met zijn volledige jaarsalaris dat hij in 2026 zou hebben ontvangen. Het is nog niet duidelijk of Red Bull een vervanger gaat aanwijzen voor Marko, eerder werd Sebastian Vettel in verband gebracht met deze rol, maar dit lijkt toch niet te gaan gebeuren.

gridiron

Posts: 3.011

Als het een afkoopsom betreft zou je toch denken dat hij aan de deur is gezet en dat een "soort 'afkoopsom'" een oprotpremie betreft.

  • 1
  • 14 dec 2025 - 08:28
F1 Nieuws Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • gridiron

    Posts: 3.011

    Als het een afkoopsom betreft zou je toch denken dat hij aan de deur is gezet en dat een "soort 'afkoopsom'" een oprotpremie betreft.

    • + 1
    • 14 dec 2025 - 08:28
    • Freek-Willem

      Posts: 6.542

      Maar dat genereert wil kliks

      • + 1
      • 14 dec 2025 - 09:41
    • Patrace

      Posts: 6.408

      Of het is geen afkoopsom, maar een geste van Red Bull dat ze hem ondanks zijn vertrek toch zijn volledige contract uitbetalen.
      We zullen nooit precies achterhalen waarom hij nu is vertrokken.

      In een interview in de Telegraaf vandaag wil hij er zelf ook niet te veel op ingaan. Duidelijk is wel dat hij teleurgesteld is in bepaalde mensen binnen de organisatie.

      • + 1
      • 14 dec 2025 - 10:08
    • Stitch

      Posts: 6.180

      Even vergelijken: Horner is betrokken in een D-Pic schandaal, Red Bull wil uiteindelijk van hem af, maar Horner heeft nog een contract en wil hen daaraan houden. Dat wordt uiteindelijk, na een gouden handdruk van 100 miljoen dan toch ontbonden. Marko daarentegen, krijgt slechts 10 miljoen mee naar huis (zijn laatste jaarsalaris dat hij nog zou krijgen), als blijk van waardering. Hoe gaat dat spreekwoord ook al weer: misdaad loont...

      • + 0
      • 14 dec 2025 - 10:29
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.048

    "En ik heb nog tijd zat om die 10.000.000 munten op te maken"...aldus 'n blije, opgewekte en tevreden ouwvriend Helmut.

    • + 0
    • 14 dec 2025 - 10:15
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.919

    Het is meer een afscheidsbonus en geen afkoopsom.

    • + 0
    • 14 dec 2025 - 10:20
  • John6

    Posts: 11.396

    Marko dacht er al aan te zullen stoppen, ook als Max de titel had gewonnen, zo verrassend is het ook weer niet, hij is er ook wel ziek van met Vettel niet de 5de titel gewonnen op 1 rij, en Max ook niet, hij vindt het wel goed zo.

    • + 0
    • 14 dec 2025 - 10:21

