Helmut Marko nam vorige week afscheid als teamadviseur van Red Bull. De Oostenrijker nam vlak na de seizoensfinale het besluit om te stoppen, en dat nieuws kwam voor veel mensen als een verrassing. Volgens nieuwe geruchten heeft Red Bull Marko een miljoenenbedrag meegegeven.

Marko zorgde voor verbazing door na de Grand Prix van Abu Dhabi door te laten schemeren dat hij niet wist of hij door zou gaan. Het was een opmerkelijke uitspraak, want hij beschikte over een contract tot en met 2026. Op de maandag na de seizoensfinale lekte uit dat Marko en Red Bull hadden besloten om uit elkaar te gaan, en op dinsdag werd dit grote nieuws bevestigd.

Hiermee komt er een einde aan een tijdperk, want Marko stond bekend als een ontdekker van toptalenten. Zo liet hij latere wereldkampioenen Max Verstappen en Sebastian Vettel debuteren, en gaf hij veel jonge coureurs de kans. Dit jaar was hij bijvoorbeeld complimenteus over Isack Hadjar, die ook een promotie heeft gekregen naar Red Bull.

Gouden handdruk

Volgens het Duitse medium Bild heeft Marko een flink geldbedrag meegekregen van Red Bull. De 82-jarige afzwaaiend teamadviseur zou volgens Bild een afkoopsom van ongeveer tien miljoen meekrijgen van Red Bull, ze stellen dat deze overeenkomst deel uitmaakt van een soort 'gouden handdruk'.

Blijk van waardering

Bild stelt dat deze torenhoge afkoopsom nadrukkelijk is bedoeld als een blijk van waardering van Red Bull richting Marko. De Oostenrijker was immers mede verantwoordelijk voor de grote successen van Red Bull, en volgens Bild zou deze betaling ook losstaan van contractuele verplichtingen. Het zou een erkenning zijn voor het ontdekken en begeleiden van alle grote talenten.

De vraag is dan hoe Red Bull bij dit bedrag zou zijn uitgekomen. Volgens Bild komt dit overeen met zijn volledige jaarsalaris dat hij in 2026 zou hebben ontvangen. Het is nog niet duidelijk of Red Bull een vervanger gaat aanwijzen voor Marko, eerder werd Sebastian Vettel in verband gebracht met deze rol, maar dit lijkt toch niet te gaan gebeuren.