Het team van Ferrari heeft een nieuwe coureur aangekondigd voor het aankomende F1 Academy-seizoen. In de afgelopen twee seizoenen steunden ze de Nederlandse Maya Weug, maar zij wordt nu vervangen door de 16-jarige Deense coureur Alba Larsen. Ze werd afgelopen zomer al vastgelegd door Ferrari.

Alle Formule 1-teams steunen een coureur in de F1 Academy. In deze opstapklasse voor vrouwelijk talent willen ze hun steun uitspreken. Coureurs mogen echter maar een beperkt aantal seizoenen uitkomen in de F1 Academy, en dat betekent dat er veel verloop in het deelnemersveld zit. Het team van Ferrari heeft dan ook een nieuwe coureur aan moeten wijzen.

Weug kende dit jaar een sterk seizoen in de F1 Academy, en ze vocht tot en met het laatste raceweekend mee om de titel. Uiteindelijk eindigde ze op de tweede plaats met 157 punten achter haar naam, ze kwam daarmee net te kort om Mercedes-coureur Doriane Pin van de titel af te houden. Wat Weug nu gaat doen, is nog onduidelijk. Haar plekje als coureur met Ferrari-steun wordt nu echter overgenomen door de 16-jarige Deense Larsen.

Sterke prestaties

Larsen debuteerde dit jaar in de F1 Academy bij het Nederlandse team MP Motorsport, en werd eerder dit jaar al vastgelegd door de Ferrari Driver Academy. Larsen wordt gezien als een groot talent, en de verwachtingen voor haar zijn dan ook hoog.

Larsen gaat haar tweede seizoen in de F1 Academy combineren met een aantal andere avonturen. Ze zal ook gaan rijden in de Formule 4-klasse van de Verenigde Arabische Emiraten, en ze zal voor een tweede seizoen uitkomen in de Britse Formule 4.

Staan er Nederlanders op de grid?

Ferrari is het zesde team dat hun F1 Academy-coureur bekend heeft gemaakt voor het aankomende seizoen. Er zal in 2026 minimaal één Nederlandse coureur uitkomen in deze klasse, want tijdens het raceweekend in Las Vegas werd Esmee Kosterman aangekondigd. Zij zal gaan rijden in de kleuren van sponsor LEGO.