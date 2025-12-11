user icon
icon

Ferrari geeft nieuwe toptalent de kans, en schuift Nederlander aan de kant

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari geeft nieuwe toptalent de kans, en schuift Nederlander aan de kant

Het team van Ferrari heeft een nieuwe coureur aangekondigd voor het aankomende F1 Academy-seizoen. In de afgelopen twee seizoenen steunden ze de Nederlandse Maya Weug, maar zij wordt nu vervangen door de 16-jarige Deense coureur Alba Larsen. Ze werd afgelopen zomer al vastgelegd door Ferrari.

Alle Formule 1-teams steunen een coureur in de F1 Academy. In deze opstapklasse voor vrouwelijk talent willen ze hun steun uitspreken. Coureurs mogen echter maar een beperkt aantal seizoenen uitkomen in de F1 Academy, en dat betekent dat er veel verloop in het deelnemersveld zit. Het team van Ferrari heeft dan ook een nieuwe coureur aan moeten wijzen.

Meer over Ferrari Ferrari wijst vervanger aan voor Lewis Hamilton

Ferrari wijst vervanger aan voor Lewis Hamilton

3 dec
 F1-journalist: 'Hamilton stopt mogelijk na Abu Dhabi'

F1-journalist: 'Hamilton stopt mogelijk na Abu Dhabi'

6 dec

Weug kende dit jaar een sterk seizoen in de F1 Academy, en ze vocht tot en met het laatste raceweekend mee om de titel. Uiteindelijk eindigde ze op de tweede plaats met 157 punten achter haar naam, ze kwam daarmee net te kort om Mercedes-coureur Doriane Pin van de titel af te houden. Wat Weug nu gaat doen, is nog onduidelijk. Haar plekje als coureur met Ferrari-steun wordt nu echter overgenomen door de 16-jarige Deense Larsen.

Sterke prestaties

Larsen debuteerde dit jaar in de F1 Academy bij het Nederlandse team MP Motorsport, en werd eerder dit jaar al vastgelegd door de Ferrari Driver Academy. Larsen wordt gezien als een groot talent, en de verwachtingen voor haar zijn dan ook hoog.

Larsen gaat haar tweede seizoen in de F1 Academy combineren met een aantal andere avonturen. Ze zal ook gaan rijden in de Formule 4-klasse van de Verenigde Arabische Emiraten, en ze zal voor een tweede seizoen uitkomen in de Britse Formule 4.

Staan er Nederlanders op de grid?

Ferrari is het zesde team dat hun F1 Academy-coureur bekend heeft gemaakt voor het aankomende seizoen. Er zal in 2026 minimaal één Nederlandse coureur uitkomen in deze klasse, want tijdens het raceweekend in Las Vegas werd Esmee Kosterman aangekondigd. Zij zal gaan rijden in de kleuren van sponsor LEGO.

F1 Nieuws Ferrari F1 Academy

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.288

    Waardeloze klasse met die domme verplichtingen om maar x aantal jaar te mogen rijden en bij een kampioenschap weg. Het is niet serieus te noemen zo, hoezo mag je niet je titel verdedigen?

    Nee, tis niets en wordt ook niets, helaas.

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 16:41
    • snailer

      Posts: 31.021

      Speciale race voor vrouwen is hoe dan ook slecht. Het heeft alles met achterstellen van vrouwen te maken. Men duwt het ontwikkelingsdoel van vrouwen in de racerij naar een lager niveau. Als je het niveau van de vrouwen omhoog wil krijgen begin je met een F5 vrouwen team die gewoon meedoet in een sterke F4 competitie. Bijvoorbeeld de Britse. Als daar een paar goede dames uit voortkomen, start met een F3 vrouwenteam. Vervolgens een F2 vrouwen team. Dat geeft veel grotere zuiging. Ik zie niet gebeuren dat er nu ook maar iemand de F1 in kan worden gezogen. Ze worden beperkt in ontwikkeling.

      • + 0
      • 11 dec 2025 - 17:36
    • snailer

      Posts: 31.021

      F5 team = F4 team.

      • + 0
      • 11 dec 2025 - 17:37
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.582

    Iedereen vroeg zich natuurlijk af wie die Nederlander dan wel was bij Ferrari.
    Ging het toch wel om een Nederlandse...

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 17:59

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×