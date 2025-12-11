Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur maakt zich totaal niet druk om de momenten waarop Lewis Hamilton en Charles Leclerc dit seizoen hard uithaalden naar het team. Waar voorzitter John Elkann eerder vond dat de coureurs “meer moesten rijden en minder moesten praten”, ziet Vasseur de kritische noten juist als waardevolle input.

Ferrari kende een pijnlijk 2025: geen enkele zege en een terugval naar P4 in het constructeurskampioenschap, een jaar nadat het team nog tot de laatste race meestreed om de wereldtitel. Hamilton en Leclerc, die vijfde en zesde eindigden, stonden regelmatig met zichtbare frustratie voor de camera. In Brazilië noemde Hamilton een dubbele uitvalbeurt zelfs “een nachtmerrie”. Leclerc en Hamilton kregen na diezelfde race zelfs de deksel op de neus, nadat Ferrari-president John Elkann openlijk vertelde dat zijn coureurs 'minder moeten praten en meer moeten rijden'.

Vasseur laat zich uit over kritische rijders

Vasseur kan er allemaal prima mee leven. “Ik let niet op wat er in de tv-pen wordt gezegd,” vertelde hij na de GP van Abu Dhabi, waar Ferrari als vierde en achtste eindigde. “Voor mij telt vooral dat een coureur na een teleurstellende race naar ons toe komt en het team pusht om beter te worden.”

De Fransman vindt de emotionele momenten van zijn coureurs zelfs logisch — en gezond. “Iedereen weet dat Charles zichzelf als eerste aanspreekt. En als hij kritiek heeft op het team, dan is dat altijd met de bedoeling om te verbeteren. Ik ken hem al tien jaar: toen hij zestien was, klaagde hij ook overal over, maar altijd om vooruitgang te boeken.”

Vasseur prijst houding Hamilton en Leclerc

Volgens Vasseur is die houding essentieel. “Het maakt niet uit of je P4, P3 of P1 staat: je moet altijd beter willen. In de debrief hoor ik van beide coureurs steeds dezelfde houding: hoe krijgen we een betere auto, een beter team, alles beter?”

Sterker nog, Vasseur verwacht dat zijn coureurs kritisch zijn. “Ik zou kapotgaan als ze me zouden vertellen dat we het goed doen. Hun taak is om te wijzen op alles wat beter kan. Ik heb niets aan coureurs die zeggen dat alles fantastisch gaat.”

'Kritiek zit in de houding van Ferrari en de sport'

Hamilton en Leclerc moeten Ferrari volgens hem blijven pushen, op alle vlakken. “We kunnen overal stappen zetten. Vorig jaar vochten we tot de laatste bocht om de titel en toen zei Charles ook al: ‘We moeten in elk gebied verbeteren.’ Dat zit in hun DNA — en in dat van deze sport.”

Zijn conclusie is duidelijk: “Als ze naar me komen met: ‘Fred, dit en dit moet beter’, dan schrik ik nergens van. Dan doen ze precies wat ik van hen verlang.”