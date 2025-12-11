user icon
Vasseur heeft boodschap voor Ferrari-president: "Hamilton en Leclerc mogen bekritiseren"

Vasseur heeft boodschap voor Ferrari-president: "Hamilton en Leclerc mogen bekritiseren"

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur maakt zich totaal niet druk om de momenten waarop Lewis Hamilton en Charles Leclerc dit seizoen hard uithaalden naar het team. Waar voorzitter John Elkann eerder vond dat de coureurs “meer moesten rijden en minder moesten praten”, ziet Vasseur de kritische noten juist als waardevolle input.

Ferrari kende een pijnlijk 2025: geen enkele zege en een terugval naar P4 in het constructeurskampioenschap, een jaar nadat het team nog tot de laatste race meestreed om de wereldtitel. Hamilton en Leclerc, die vijfde en zesde eindigden, stonden regelmatig met zichtbare frustratie voor de camera. In Brazilië noemde Hamilton een dubbele uitvalbeurt zelfs “een nachtmerrie”. Leclerc en Hamilton kregen na diezelfde race zelfs de deksel op de neus, nadat Ferrari-president John Elkann openlijk vertelde dat zijn coureurs 'minder moeten praten en meer moeten rijden'. 

Vasseur laat zich uit over kritische rijders

Vasseur kan er allemaal prima mee leven. “Ik let niet op wat er in de tv-pen wordt gezegd,” vertelde hij na de GP van Abu Dhabi, waar Ferrari als vierde en achtste eindigde. “Voor mij telt vooral dat een coureur na een teleurstellende race naar ons toe komt en het team pusht om beter te worden.”

De Fransman vindt de emotionele momenten van zijn coureurs zelfs logisch — en gezond. “Iedereen weet dat Charles zichzelf als eerste aanspreekt. En als hij kritiek heeft op het team, dan is dat altijd met de bedoeling om te verbeteren. Ik ken hem al tien jaar: toen hij zestien was, klaagde hij ook overal over, maar altijd om vooruitgang te boeken.”

Vasseur prijst houding Hamilton en Leclerc

Volgens Vasseur is die houding essentieel. “Het maakt niet uit of je P4, P3 of P1 staat: je moet altijd beter willen. In de debrief hoor ik van beide coureurs steeds dezelfde houding: hoe krijgen we een betere auto, een beter team, alles beter?”

Sterker nog, Vasseur verwacht dat zijn coureurs kritisch zijn. “Ik zou kapotgaan als ze me zouden vertellen dat we het goed doen. Hun taak is om te wijzen op alles wat beter kan. Ik heb niets aan coureurs die zeggen dat alles fantastisch gaat.”

'Kritiek zit in de houding van Ferrari en de sport'

Hamilton en Leclerc moeten Ferrari volgens hem blijven pushen, op alle vlakken. “We kunnen overal stappen zetten. Vorig jaar vochten we tot de laatste bocht om de titel en toen zei Charles ook al: ‘We moeten in elk gebied verbeteren.’ Dat zit in hun DNA — en in dat van deze sport.”

Zijn conclusie is duidelijk: “Als ze naar me komen met: ‘Fred, dit en dit moet beter’, dan schrik ik nergens van. Dan doen ze precies wat ik van hen verlang.”

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Frédéric Vasseur -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 1 jan 1968 (57)
  • Geb. plaats Draveil, Île-de-France, France, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
